Nhận định MU vs Aston Villa, 21h00 ngày 15/3: Nối dài chuỗi trận thăng hoa

TPO - Nhận định bóng đá trận MU vs Aston Villa, vòng 30 Premier League 2025/26, lúc 21h00 ngày 15/3. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đội chủ sân Old Trafford đang thăng hoa dưới thời Michael Carrick và đứng trước cơ hội nối dài chuỗi trận ấn tượng trên sân nhà.

Nhận định trước trận đấu

Sau mùa giải 2024/25 tệ nhất lịch sử tại Premier League và khởi đầu chậm chạp ở mùa giải hiện tại dưới thời HLV Ruben Amorim, MU đã phần nào tìm lại sự ổn định khi cựu tiền vệ Michael Carrick được trao quyền dẫn dắt tạm thời.

Chiến lược gia 44 tuổi nhanh chóng tạo dấu ấn khi giúp “Quỷ đỏ” giành 6 chiến thắng trong 8 trận gần nhất kể từ khi tiếp quản đội bóng, qua đó đưa con tàu Old Trafford dần trở lại đúng quỹ đạo.

Trong bối cảnh nhiều đội bóng cạnh tranh phải căng sức tại FA Cup hoặc các cúp châu Âu trong tuần qua, MU có thêm thời gian chuẩn bị sau thất bại 1-2 trước Newcastle trên sân St James’ Park hôm 4/3.

Ở trận đấu đó, tiền vệ phòng ngự Casemiro là người ghi bàn duy nhất cho đội khách. Đáng chú ý, đây đã là pha lập công thứ sáu của anh tại Premier League mùa giải 2025/26, cân bằng thành tích ghi bàn tốt nhất trong một mùa giải của anh tại La Liga khi còn khoác áo Real Madrid (mùa 2020/21).

Kể từ khi Carrick nắm quyền, MU đã giành tổng cộng 19 điểm, vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng và tạo khoảng cách ba điểm so với đội đứng thứ sáu Liverpool trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Old Trafford cũng đang thực sự trở lại với hình ảnh “Nhà hát của những giấc mơ” dưới thời Carrick. MU toàn thắng 4 trận sân nhà gần nhất tại Premier League, ghi 9 bàn và chỉ để lọt lưới 3 lần.

Trong khi đó, dù phong độ tại Premier League có phần chững lại từ đầu năm, Aston Villa vẫn cho thấy bản lĩnh tại đấu trường UEFA Europa League.

Ở lượt đi vòng 1/8 diễn ra giữa tuần, đoàn quân của HLV Unai Emery giành chiến thắng tối thiểu trên sân Lille. Tiền đạo Ollie Watkins ghi bàn thắng duy nhất bằng một cú đánh đầu đẹp mắt, chấm dứt chuỗi 12 trận tịt ngòi tại cúp châu Âu và mang lại lợi thế quan trọng cho Villa trước trận lượt về.

Đội bóng vùng Midlands đang nuôi tham vọng giành danh hiệu châu Âu đầu tiên kể từ năm 1982, thời điểm họ đăng quang tại Cúp C1 châu Âu và sau đó tiếp tục giành Siêu cúp châu Âu.

Tuy vậy, tại đấu trường quốc nội, HLV Unai Emery rất cần một chiến thắng để chạm mốc 101 trận thắng cùng Aston Villa. Hiện đội bóng của ông đã trải qua ba trận liên tiếp không thắng tại Premier League (1 hòa, 2 thua).

Tính từ đầu tháng 1, Villa chỉ thắng 2 trong 9 trận, khiến họ dần tụt lại trong cuộc đua vô địch và buộc phải tập trung bảo vệ vị trí trong top 4.

Dù MU không còn là thế lực thống trị như trước, đội chủ sân Old Trafford vẫn chiếm ưu thế trong các cuộc đối đầu trên sân nhà. “Quỷ đỏ” đã thắng 5 trong 6 lần gần nhất tiếp đón Aston Villa tại đây, một thống kê cho thấy thách thức không nhỏ đang chờ đợi thầy trò HLV Unai Emery.

Thông tin lực lượng

MU nhận tin vui về lực lượng khi hậu vệ Noussair Mazraoui vẫn có thể ra sân, sau khi phải rời sân tập tễnh ở trận gặp Newcastle.

Ngược lại, trung vệ Lisandro Martínez vẫn chưa bình phục chấn thương bắp chân và chắc chắn vắng mặt trong cuộc tiếp đón Aston Villa.

Ngoài ra, đội chủ nhà tiếp tục thiếu vắng một số cầu thủ vì chấn thương, gồm: Mason Mount, Matthijs de Ligt và Patrick Dorgu.

Bên phía Aston Villa, tiền vệ đội trưởng John McGinn đã trở lại sau 10 trận vắng mặt và nhiều khả năng sẽ ra sân ngay từ đầu tại Old Trafford.

Tuy nhiên, đội khách vẫn gặp khó ở tuyến giữa khi bộ đôi trụ cột gồm Youri Tielemans (mắt cá) và Boubacar Kamara (đầu gối) đều chưa thể thi đấu. Bên cạnh đó, hậu vệ phải Matty Cash cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân, sau khi phải rời sân giữa hiệp ở trận Premier League gần nhất.

Đội hình dự kiến MU: Lammens; Mazraoui, Yoro, Maguire, Shaw; Casemiro, Mainoo, Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko Aston Villa: Martinez; Bogarde, Konsa, Torres, Maatsen; Luiz, Onana, Sancho, Rogers, Buendia; Watkins Dự đoán tỷ số: MU 2-1 Aston Villa