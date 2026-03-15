Nhận định Liverpool vs Tottenham, 23h30 ngày 15/3: ‘Bắt nạt’ Gà trống

TPO - Nhận định bóng đá Liverpool vs Tottenham, Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liverpool đã đánh bại Tottenham trong 7 trên 8 lần gặp nhau gần nhất tại Anfield. Trong bối cảnh hiện tại, họ hoàn toàn có thể nối dài mạch “bắt nạt” Gà trống.

Nhận định trước trận đấu Liverpool vs Tottenham

Đội bóng của Arne Slot hiện đứng thứ 6 trên BXH Ngoại hạng Anh với 48 điểm. Đây là vị trí giúp họ tiếp tục cuộc đua giành một suất tham dự Champions League. The Kop đang có phong độ chưa thực sự ổn định, thua 2/3 trận đấu kể từ đầu mùa Xuân, nhưng cả 2 trận thua ấy đều diễn ra trên sân khách.

Trong tuần này, Liverpool đã thất bại trước Galatasaray ở Istanbul (0-1), chịu thất bại thứ 2 trên sân khách trước CLB Thổ Nhĩ Kỳ ở mùa này. Toàn đội đã thể hiện một màn trình diễn rất tệ, không thể hiện được đẳng cấp vượt trội của mình và xứng đáng nhận thất bại. Tuy nhiên, họ chỉ thua tối thiểu. Vượt qua bất lợi thua 1 bàn trên sân nhà là điều mà thầy trò Arne Slot có thể làm được trước bất kỳ đối thủ nào.

Trước khi nghĩ đến nhiệm vụ đó, Liverpool cần một chiến thắng bước đệm khi gặp Tottenham vào đêm nay. Nên nhớ tại Anfield, họ vẫn giữ vững phong độ: chỉ thua 1 trong 11 trận sân nhà gần nhất, trước Manchester City (1-2), khi họ để vuột mất chiến thắng ở những phút cuối cùng.

Phong độ, lịch sử đối đầu Liverpool vs Tottenham

Cơn ác mộng của Spurs vẫn tiếp diễn. Đội bóng của Igor Tudor hiện đứng thứ 16 với 29 điểm, chỉ hơn khu vực xuống hạng đúng 1 điểm. Với việc West Ham vừa cầm hòa Man City, Tottenham càng có lý do để lo lắng.

Việc thay đổi huấn luyện viên không mang lại lợi ích gì. Tottenham đã thua 6 trận liên tiếp, 4 trong số đó dưới thời huấn luyện viên người Croatia. Trong giai đoạn này, đội bóng áo trắng để thủng lưới 14 bàn, trung bình 3,5 bàn mỗi trận. Một thảm họa thực sự!

Trận đấu gần nhất của họ (ở vòng 1/8 Champions League) kết thúc bằng thất bại nhục nhã 2-5 trước Atletico Madrid. Họ để thủng lưới 3 bàn chỉ trong 15 phút đầu tiên. Thủ môn Antonín Kinský, người không hiểu sao lại được bắt chính, đã gục ngã và phải rời sân. Có vẻ như Tottenham đã chạm đáy thực sự. Với số lượng cầu thủ chấn thương hiện có, thật khó để hình dung ra một lối nào để Tottenham thoát khỏi tình thế hiện tại.

Bên cạnh đó không thể bỏ qua sự lép vế của họ trước Liverpool. Liverpool đã đánh bại Tottenham ở 7 trên 8 lần gặp nhau gần nhất tại Anfield và trong 6 trên 7 trận đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh, bao gồm cả các trận sân khách. Thông thường, những chiến thắng này không chỉ là những trận thắng đơn thuần, mà còn là những chiến thắng vang dội. Chi tiết ấy cho thấy viễn cảnh Tottenham thua đậm Liverpool đang ở rất gần.

Tình hình lực lượng Liverpool vs Tottenham

Liverpool mất Wataru Endo (chấn thương cơ), Stefan Bajcetic (phẫu thuật đầu gối), Conor Bradley (phẫu thuật đầu gối), Giovanni Leone (rách dây chằng chéo). Alexander Isak (gãy xương mác) dự kiến ​​sẽ trở lại sau kỳ nghỉ FIFA Days tháng 3. Theo Arne Slot, thủ môn chính Alisson có thể ra sân trong trận gặp Tottenham.

Trong khi đó, danh sách chấn thương của Spurs rất dài. Destiny Udogie, Dejan Kulusevski, Ben Davies, Rodrigo Bentancur, Mohammed Kudus, Lucas Bergvall, James Maddison, Wilson Odobert và Yves Bissouma đều nằm viện.

Những trường hợp chấn thương gần đây bao gồm João Palhinha và Cristian Romero, những người bị va chạm đầu trong trận đấu với Atletico. Micky van de Ven bị treo giò, và Conor Gallagher có thể vắng mặt vì ốm. HLV Igor Tudor đơn giản là không có ai để thay thế những vị trí còn trống.