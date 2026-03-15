Nhận định Thể Công Viettel vs Hải Phòng, 19h15 ngày 15/3: Khác biệt trời vực

TPO - Nhận định bóng đá Thể Công Viettel vs Hải Phòng, LPBank V.League 1 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thể Công Viettel đang duy trì mạch 3 trận toàn thắng còn Hải Phòng thua cả 3 vòng vừa qua. Sự khác biệt đó sẽ được thể hiện trên bảng tỷ số.

Nhận định trước trận đấu Thể Công Viettel vs Hải Phòng

Sau chiến thắng của Công an Hà Nội trước Ninh Bình FC, gần như chắc chắn một ứng viên trong cuộc đua vô địch đã bị loại khỏi đường đua. Lúc này, Viettel hiểu rằng nếu không giành 3 điểm thì họ cũng rất có thể sẽ trở thành người ngoài cuộc.

Trong bối cảnh đó, áp lực giành chiến thắng của Viettel trong trận gặp Hải Phòng hôm nay là rất lớn. Họ buộc phải đoạt 3 điểm để tiếp tục gây áp lực lên Công an Hà Nội trên ngôi đầu.

Rất may là cơ hội thắng của Viettel trước Hải Phòng là rất triển vọng. Thứ nhất, Viettel đang duy trì chuỗi phong độ ấn tượng. 3 vòng gần nhất họ toàn thắng. Không có những chiến thắng bùng nổ nhưng quan trọng là đội bóng này vẫn biết cách vượt qua khó khăn.

Trước Nam Định và Hà Nội FC vốn là 2 đối thủ chính ở cuộc đua vào nhóm đầu, đội bóng áo lính đều giải quyết tất cả bằng một thế trận cực kỳ chặt chẽ, áp sát tầm cao khiến đối thủ rất khó tiếp cận vòng cấm. Và họ dứt điểm cuộc chơi bằng những khoảnh khắc lạnh lùng.

Đến trận gặp Bình Dương, một lần nữa sự chắc chắn của đội bóng này được thể hiện khi họ giành chiến thắng 3-1. Ở chuỗi 3 trận thắng vừa qua, Viettel chỉ một lần phải vào lưới nhặt bóng 0 cho thấy chất lượng lối chơi phòng ngự của đội bóng này.

Phong độ, lịch sử đối đầu Thể Công Viettel vs Hải Phòng

Thứ 2 là sự sa sút của Hải Phòng. Đội bóng này từng gây được ấn tượng trong thời gian đầu nhưng càng về sau họ càng đánh mất nhịp điệu chơi bóng. 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường Hải Phòng không thắng nổi trận nào, thua tới 4 và hòa 1. 5 vòng vừa qua ở LPBank V.League 1, đội bóng duy nhất mà Hải Phòng thắng chỉ là SHB Đà Nẵng, đội đang xếp thứ 2 từ dưới lên.

Trong giai đoạn vừa qua, Hải Phòng đã thua trước chính Viettel ở Cúp Quốc gia. Đây là chuỗi trận đáng quên nhất của Hải Phòng ở chiến dịch năm nay. Không quá khi nói họ đang rơi vào khủng hoảng.

Không những vậy, thành tích sân khách của Hải Phòng đang là rất tệ. Từ đầu chiến dịch, họ chỉ giành được đúng 1 chiến thắng khi xa nhà. Thành tích sân khách của họ là tệ nhất giải đấu (ngang bằng PVF CAND - 4 điểm). Thực sự Hải Phòng có quá ít hành trang để nghĩ về một kết quả bất ngờ vào tối nay. Không bất ngờ nếu họ trắng tay để dâng điểm cho Viettel, “giúp” đội bóng áo lính tiếp tục đua vô địch.