Trung vệ Đỗ Hoàng Hên: Tự hào khi thực hiện quyền cử tri trong ngày hội non sông

TPO - Đỗ Hoàng Hên chia sẻ anh cảm thấy hồi hộp xen lẫn trách nhiệm và tự hào khi lần đầu tiên thực hiện quyền công dân, tham gia bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đỗ Hoàng Hên thực hiện quyền cử tri ở điểm bỏ phiếu 22 sáng 15/3.

Sáng 15/3, Đỗ Hoàng Hên và nhiều cầu thủ bóng đá Việt Nam đã tham gia bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tại điểm bầu cử số 22, Đỗ Hoàng Hên đã hoà vào dòng người đi bỏ phiếu.

Tiền vệ gốc Brazil chính thức có quốc tịch Việt Nam ngày 17/10/2025, hiện trong biên chế CLB Hà Nội. Chia sẻ trong ngày bầu cử, Đỗ Hoàng Hên cho biết anh có phần hồi hộp khi lần đầu bỏ phiếu, nhưng rất tự hào và ý thức được quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách công dân Việt Nam.

"Trở thành công dân Việt Nam là mơ ước và tự hào của tôi. Đối với tôi Việt Nam là quê hương thứ 2, sau nhiều năm sinh sống tại đây tôi đã dần thích nghi với văn hoá, lối sống của Việt Nam. Cá nhân tôi luôn nỗ lực tập luyện, thi đấu để có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam"-Đỗ Hoàng Hên cho biết.

Cũng trong sáng 15/3, nhiều cầu thủ, ngôi sao bóng đá Việt Nam cũng tham gia bầu cử, thực hiện nghĩa vụ và quyền công dân. CLB Thể Công Viettel cho biết các thành viên CLB Thể Công – Viettel bầu cử tại điểm bầu cử trường Sỹ quan Chính trị, một số cầu thủ bầu cử tại điểm lưu trú khi chuẩn bị cho trận đấu ngày 15/3 trong trận đấu vòng 16 V.League 2025/26 khi tiếp đón CLB Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy.

Thể Công – Viettel có đến 45 cầu thủ được phát thẻ cử tri. Trong đó cầu thủ trẻ nhất thuộc đội U21 là Nguyễn Thành Long, sinh ngày 22/2/2008. Nguyễn Công Phương cầu thủ sinh năm 2006, cũng lần đầu trong đời được tham gia bỏ phiếu nên háo hức hơn cả: “Em rất vui khi được thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình lần đầu trong đời.”

Đại tá Phạm Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công ty Thể thao Viettel (Tập đoàn Viettel) chia sẻ: “Các cầu thủ Thể Công – Viettel ý thức rất rõ về hoạt động bầu cử. Mỗi lá phiếu đều gửi gắm 1 niềm tin. Ngày 15/3 vừa là ngày hội non sông với bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 đồng thời cũng là ngày thi đấu. Tuy nhiên các cầu thủ hiểu rằng 2 nhiệm vụ đều quan trọng như nhau. Thi đấu với tinh thần tốt nhất, cống hiến một trận đấu đẹp mắt cho khán giả cũng chính là hoạt động chào mừng ngày hội của toàn dân”.

Khuất Văn Khang, Tuấn Phong cũng háo hức không kém khi cầm trên tay thẻ cử tri. Khuất Văn Khang nói: “Đây là lần thứ 2 Khang được đi bầu cử. Khang đã đọc rất kỹ danh sách các ứng viên được niêm yết ngay tại đơn vị. Mỗi lá phiếu Khang hiểu là niềm hy vọng của một công dân như Khang gửi gắm vào sự phát triển của đất nước.”