Cụ bà 93 tuổi dậy sớm đi bầu cử

TPO - Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri phường Hội An (TP. Đà Nẵng) đã có mặt tại các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ghi nhận của phóng viên lúc 6h tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Hội An, TP Đà Nẵng rất nhiều cử tri có mặt từ sớm tại điểm bỏ phiếu để tham gia cùng ngày hội non sông.

Cử tri Bùi Thị Trọng Cơ (93 tuổi, trú phường Hội An) chia sẻ: "Sáng nay tôi dậy thật sớm, trang phục gọn gàng để đến tham gia bầu cử. Ai cũng hân hoan phấn khởi khi được hòa cùng cả nước tham gia ngày hội bầu cử".

Cử tri phường Hội An chia sẻ dậy từ sớm để tham gia bầu cử. Video: Hoài Văn

Cử tri Văn Thị Hữu (67 tuổi) cho hay hôm nay bà dậy sớm hơn mọi ngày, cùng bà con trong phố đến điểm bỏ phiếu. "Tôi dậy từ 5 rưỡi để chuẩn bị đến điểm bỏ phiếu. Đây là ngày hội lớn của cả nước, tôi cũng như bà con cử tri rất hân hoan, phấn khởi. Tôi cũng đã đọc kỹ thông tin của đại biểu để bầu cho người đủ đức đủ tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tham gia hội đồng nhân dân các cấp".

Cử tri phường Hội An đến sớm trước giờ khai mạc, khí thế hân hoan cùng ngày hội non sông. Ảnh: Hoài Văn.

Cử tri đọc kĩ thông tin đại biểu trước khi bỏ phiếu bầu. Ảnh: Hoài Văn.

Các lực lượng chức năng sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Đức Bình - Bí thư Đảng ủy phường Hội An - cho hay đến chiều qua 14/3, Ban chỉ đạo bầu cử phường đã họp lần cuối cùng tất cả khâu để chuẩn bị tốt cho ngày bầu cử diễn ra sáng nay an toàn, dân chủ. Sáng nay bà con dậy sớm, khí thế hân hoan và đến các điểm bầu cử từ rất sớm, các lực lượng cũng vào vị trí để hướng dẫn bà con thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử đầy đủ, thuận lợi.

Trong ngày bầu cử, phường Hội An (TP Đà Nẵng) có 5 Ban bầu cử, 18 khu vực bỏ phiếu với 25.586 cử tri tham gia thực hiện quyền bầu cử.

Ông Nguyễn Đức Bình - Bí thư Phường Hội An, TP. Đà Nẵng.

Theo ghi nhận của phóng viên, các điểm bỏ phiếu trên địa bàn được bố trí tại các đình, miếu, nhà văn hóa… và được trang hoàng cờ hoa rực rỡ, tạo không khí trang trọng, phấn khởi trong ngày hội lớn của toàn dân. Tại các khu vực bỏ phiếu, danh sách và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử được niêm yết đầy đủ, giúp cử tri thuận tiện theo dõi, tìm hiểu trước khi bỏ phiếu.