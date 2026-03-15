Tổng Bí thư Tô Lâm đến điểm bỏ phiếu bầu cử tại Hà Nội

Sáng 15/3, tại nhà văn hóa thôn Long Thạnh Tây (xã đảo Tam Hải, TP. Đà Nẵng), đông đảo cử tri đã có mặt từ sớm để chuẩn bị tham gia bầu cử. Không khí tại khu vực bỏ phiếu rộn ràng, phấn khởi khi người dân tranh thủ đến từ sớm để kiểm tra thông tin, nghe phổ biến quy định và chờ đến giờ thực hiện quyền công dân của mình.

Theo ghi nhận, để đi từ trung tâm xã Tam Hải ra điểm bầu cử tại thôn Long Thạnh Tây, người dân phải mất hơn 10 phút di chuyển bằng canô. Do nằm tách biệt trên đảo nhỏ, việc đi lại của người dân nơi đây phụ thuộc chủ yếu vào phương tiện đường thủy.

Điểm bầu cử tại thôn Long Thạnh Tây.

Từ sáng sớm, nhiều cử tri đã chủ động sắp xếp thời gian, đi canô hoặc ghe nhỏ vượt qua đoạn nước để đến nhà văn hóa thôn tham gia bầu cử. Dù quãng đường di chuyển không thuận tiện như ở đất liền, nhưng không khí tại điểm bầu cử vẫn rất sôi nổi, người dân đến từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Để tạo điều kiện cho cử tri, tổ bầu cử bố trí lực lượng hỗ trợ, hướng dẫn người dân trong quá trình di chuyển và tham gia bỏ phiếu, đảm bảo ngày bầu cử diễn ra thuận lợi, an toàn.

Theo danh sách, tại thôn Long Thạnh Tây có 218 cử tri tham gia bỏ phiếu. Công tác chuẩn bị tại điểm bỏ phiếu được thực hiện chu đáo, từ khâu niêm yết danh sách cử tri, chuẩn bị hòm phiếu, đến việc bố trí lực lượng hướng dẫn để đảm bảo quá trình bầu cử diễn ra đúng quy định.

Công tác chuẩn bị tại điểm bỏ phiếu được thực hiện chu đáo.

Đại diện tổ bầu cử cho biết việc thông tin, tuyên truyền về ngày bầu cử đã được triển khai từ nhiều ngày trước, giúp người dân nắm rõ quyền và trách nhiệm của mình. Nhờ đó, đa số cử tri trong thôn đều ý thức tham gia đầy đủ, góp phần để ngày bầu cử diễn ra nghiêm túc, dân chủ và đúng luật.

Bài và ảnh: Duy Quốc