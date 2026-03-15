Tổng Bí thư Tô Lâm đến điểm bỏ phiếu bầu cử tại Hà Nội

Tại TPHCM, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác Trung ương đến dự lễ khai mạc Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 14, thuộc đơn vị bầu cử số 5, xã Hóc Môn.
Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Hữu Đông; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết.
Cùng với cả nước, TPHCM có gần 9,7 triệu cử tri tham gia bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Theo Nghị quyết số 85 của Hội đồng bầu cử quốc gia, TPHCM có 13 đơn vị bầu cử và số ĐBQH khóa XVI được bầu là 38. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là một trong 5 ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 12 của TPHCM.
Sáng 15/3, tại nhà văn hóa thôn Long Thạnh Tây (xã đảo Tam Hải, TP. Đà Nẵng), đông đảo cử tri đã có mặt từ sớm để chuẩn bị tham gia bầu cử. Không khí tại khu vực bỏ phiếu rộn ràng, phấn khởi khi người dân tranh thủ đến từ sớm để kiểm tra thông tin, nghe phổ biến quy định và chờ đến giờ thực hiện quyền công dân của mình.
Theo ghi nhận, để đi từ trung tâm xã Tam Hải ra điểm bầu cử tại thôn Long Thạnh Tây, người dân phải mất hơn 10 phút di chuyển bằng canô. Do nằm tách biệt trên đảo nhỏ, việc đi lại của người dân nơi đây phụ thuộc chủ yếu vào phương tiện đường thủy.
Từ sáng sớm, nhiều cử tri đã chủ động sắp xếp thời gian, đi canô hoặc ghe nhỏ vượt qua đoạn nước để đến nhà văn hóa thôn tham gia bầu cử. Dù quãng đường di chuyển không thuận tiện như ở đất liền, nhưng không khí tại điểm bầu cử vẫn rất sôi nổi, người dân đến từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
Để tạo điều kiện cho cử tri, tổ bầu cử bố trí lực lượng hỗ trợ, hướng dẫn người dân trong quá trình di chuyển và tham gia bỏ phiếu, đảm bảo ngày bầu cử diễn ra thuận lợi, an toàn.
Theo danh sách, tại thôn Long Thạnh Tây có 218 cử tri tham gia bỏ phiếu. Công tác chuẩn bị tại điểm bỏ phiếu được thực hiện chu đáo, từ khâu niêm yết danh sách cử tri, chuẩn bị hòm phiếu, đến việc bố trí lực lượng hướng dẫn để đảm bảo quá trình bầu cử diễn ra đúng quy định.
Đại diện tổ bầu cử cho biết việc thông tin, tuyên truyền về ngày bầu cử đã được triển khai từ nhiều ngày trước, giúp người dân nắm rõ quyền và trách nhiệm của mình. Nhờ đó, đa số cử tri trong thôn đều ý thức tham gia đầy đủ, góp phần để ngày bầu cử diễn ra nghiêm túc, dân chủ và đúng luật.
Bài và ảnh: Duy Quốc
Tổng Bí thư Tô Lâm đến điểm bỏ phiếu
6h48, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đông đảo cử tri đã có mặt tại Khu vực bỏ phiếu số 2 phường Ba Đình (TP. Hà Nội) tại trường THPT Phan Đình Phùng.
Trường Phong
Đây là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của toàn dân để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp.
Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã được Hội đồng bầu cử quốc gia, các cơ quan ở Trung ương, địa phương chủ động triển khai đồng bộ, chặt chẽ, cơ bản hoàn thành, bảo đảm theo tiến độ luật định, sẵn sàng cho "ngày hội non sông".
Ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia - khẳng định: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là hình thức dân chủ trực tiếp đặc biệt quan trọng, thể hiện sinh động quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước ở nước ta.
Trên một bình diện nhất định, đây cũng là cơ chế chính trị - pháp lý quan trọng nhất để nhân dân tham gia xây dựng chính quyền, trao quyền lực nhà nước bằng con đường dân chủ và hợp hiến.
“Đi bầu cử là quyền và trách nhiệm thiêng liêng của công dân. Tôi mong cử tri cả nước đi bỏ phiếu đầy đủ, bầu đúng, bầu đủ, lựa chọn được những người tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, xứng đáng là đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031”, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ.
Theo báo cáo của 34 tỉnh, thành phố, danh sách cử tri đã được niêm yết công khai. Cả nước có gần 79 cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu tại 72.195 khu vực bỏ phiếu. Số liệu cử tri sẽ tiếp tục được các địa phương cập nhật đến trước thời điểm 24 giờ của Ngày bầu cử.