Đà Nẵng: Tạo mọi điều kiện thuận lợi để cử tri công nhân đi bầu cử

Giang Thanh

TPO - Tại các khu chung cư và nhà trọ công nhân ở Đà Nẵng, những ngày qua, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử rất tất bật. Công tác tuyên truyền, phát thẻ cử tri và hỗ trợ đăng ký nơi bỏ phiếu được triển khai linh hoạt, tạo mọi thuận lợi để cử tri công nhân hòa nhịp cùng ngày hội non sông.

Đúng 7h sáng, tại khu chung cư nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Khánh (phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng), tiếng loa phát thanh quen thuộc vang lên ở các tòa nhà, thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội﻿ khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031, cho cư dân. Ảnh: Giang Thanh
Mỗi ngày, hệ thống loa phát thanh tại các tòa nhà được mở đều đặn vào 2 khung giờ cố định là 7h sáng và 17h. Bên cạnh đó, các mạng xã hội như: Zalo, Facebook cũng được tổ dân phố sử dụng hiệu quả để tuyên truyền, vận động người dân đi bầu cử.
Ông Phạm Ngọc Tuyển - Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 14, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu Chung cư nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Khánh, cho biết, phần lớn cử tri tại đây là lao động trẻ nên rất quan tâm đến thông tin về các ứng cử viên. "Cử tri chủ động tìm hiểu về các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp thông qua nhiều kênh khác nhau để có sự lựa chọn sáng suốt trong ngày bầu cử”, ông Tuyển nói.
Theo ông Nguyễn Văn Khánh - Tổ trưởng Tổ dân phố 83, phường Liên Chiểu, đến nay, việc phát thẻ cử tri cơ bản đã hoàn thành. Bên cạnh đó, với những cử tri tạm trú nhưng mong muốn bỏ phiếu tại địa phương, tổ dân phố đã hướng dẫn đăng ký trên ứng dụng VNeID để cơ quan công an chuyển thẻ cử tri về nơi ở hiện tại.
Khu chung cư này có 8 tòa nhà với 1.074 cử tri đăng ký bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 14 (Ban bầu cử số 5, phường Liên Chiểu). Đây cũng là một trong 28 khu vực bỏ phiếu﻿ của phường Liên Chiểu, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho công nhân, người lao động tham gia bầu cử.
Chị Tường Vi - công nhân Khu công nghiệp Hòa Khánh, cho hay, đa phần cư dân ở đây là công nhân đang làm việc trong Khu công nghiệp nên thời gian làm việc cũng rất đa dạng, điểm bỏ phiếu ngay trong khuôn viên giúp công nhân thuận lợi hơn.
Được biết, phường Liên Chiểu là địa bàn tập trung rất đông công nhân. Theo ông Lê Trọng Nguyên - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Công đoàn phường, các tổ công nhân tự quản đang quản lý hơn 7.000 công nhân sinh sống tại các khu dân cư.
“Các tài liệu tuyên truyền về bầu cử được Công đoàn phường phổ biến đến công nhân thông qua các công đoàn cơ sở và tổ công nhân tự quản, giúp cử tri công nhân nắm rõ về quy trình, cách thức bầu cử”, ông Nguyên cho biết.
Hiện, Đà Nẵng có hơn 85.000 lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp và khu công nghệ cao. Những ngày này, hòa chung không khí của ngày hội non sông, từ các nhà máy, xí nghiệp đến các khu nhà trọ công nhân đều rộn ràng, rực rỡ cờ hoa.
Tại Khu công nghiệp Hòa Cầm (phường Cẩm Lệ), các tuyến đường cũng được trang trí cờ hoa, một số doanh nghiệp treo băng rôn, biểu ngữ chào mừng ngày bầu cử. Những ngày này, ban quản lý khu nhà ở công nhân Hòa Cầm thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở công nhân đang sinh sống tại đây tìm hiểu thông tin về cuộc bầu cử.

Trước đó, Liên đoàn Lao động TP. Đà Nẵng đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tăng cường tuyên truyền tại doanh nghiệp, các khu nhà trọ công nhân và các tổ công nhân tự quản; phối hợp rà soát danh sách cử tri là công nhân tạm trú, hướng dẫn đăng ký địa điểm bỏ phiếu theo quy định khi có nhu cầu để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

#bầu cử #Đà Nẵng #cử tri #chung cư nhà ở xã hội #công nhân #bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp #khu công nghiệp #cử tri công nhân

Xem thêm

Cùng chuyên mục