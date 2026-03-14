Đà Nẵng: Tạo mọi điều kiện thuận lợi để cử tri công nhân đi bầu cử

TPO - Tại các khu chung cư và nhà trọ công nhân ở Đà Nẵng, những ngày qua, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử rất tất bật. Công tác tuyên truyền, phát thẻ cử tri và hỗ trợ đăng ký nơi bỏ phiếu được triển khai linh hoạt, tạo mọi thuận lợi để cử tri công nhân hòa nhịp cùng ngày hội non sông.
Tại Khu công nghiệp Hòa Cầm (phường Cẩm Lệ), các tuyến đường cũng được trang trí cờ hoa, một số doanh nghiệp treo băng rôn, biểu ngữ chào mừng ngày bầu cử. Những ngày này, ban quản lý khu nhà ở công nhân Hòa Cầm thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở công nhân đang sinh sống tại đây tìm hiểu thông tin về cuộc bầu cử.
Trước đó, Liên đoàn Lao động TP. Đà Nẵng đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tăng cường tuyên truyền tại doanh nghiệp, các khu nhà trọ công nhân và các tổ công nhân tự quản; phối hợp rà soát danh sách cử tri là công nhân tạm trú, hướng dẫn đăng ký địa điểm bỏ phiếu theo quy định khi có nhu cầu để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.