Tuổi trẻ TPHCM tích cực hỗ trợ cử tri tại các điểm bỏ phiếu

Nguyễn Dũng
TPO - Bằng tinh thần xung kích và trách nhiệm của tuổi trẻ, nhiều đoàn viên, thanh niên trên địa bàn TPHCM đã tích cực tham gia hỗ trợ cử tri tại các điểm bầu cử, góp phần bảo đảm công tác tổ chức diễn ra thuận lợi, trật tự.

Sáng 14/3, ghi nhận tại điểm bầu cử số 2 đặt tại Trường Mầm non Tuổi Thơ 7 (phường Xuân Hòa, TPHCM), từ sớm các khâu chuẩn bị đã được triển khai khẩn trương. Đội hình tình nguyện viên gồm 10 thành viên được phân công nhiều nhiệm vụ khác nhau nhằm hỗ trợ cử tri đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Phần lớn tình nguyện viên là sinh viên, học sinh và cán bộ Đoàn Thanh niên của phường cùng các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo anh Lê Thanh Bình – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hòa, Đoàn phường đã thành lập 13 tổ hỗ trợ bầu cử, trong đó có cả tổ phản ứng nhanh. “Để chuẩn bị cho ngày 15/3, các bạn đã có mặt từ rất sớm và túc trực tại các điểm bầu cử được phân công nhằm kịp thời hỗ trợ cử tri”, anh Bình cho biết.

Tại khu vực bỏ phiếu, danh sách cử tri và thông tin về những người ứng cử được các tình nguyện viên niêm yết ở vị trí thuận tiện để người dân dễ dàng theo dõi, kiểm tra trước khi thực hiện bỏ phiếu.

Các tình nguyện viên chuẩn bị nước uống, ghế ngồi cho đại biểu, cử tri.

Bên trong khu vực viết phiếu và bỏ phiếu, các vật dụng phục vụ cử tri như bút, thước được chuẩn bị đầy đủ. Đồng thời, các tình nguyện viên còn bố trí lối đi và hệ thống chỉ dẫn phân luồng rõ ràng, giúp người dân di chuyển thuận tiện.

Tình nguyện viên, đoàn thanh niên làm các hướng dẫn người dân bầu cử.

“Do lối đi trong khu vực bỏ phiếu khá hẹp nên nhóm em được phân công cắt dán các mũi tên chỉ dẫn trên sàn để hướng dẫn cử tri di chuyển đúng hướng vào phòng bỏ phiếu”, một nữ tình nguyện viên chia sẻ.

Tại điểm bầu cử này, Ban tổ chức chuẩn bị 4 thùng phiếu gồm: Thùng phiếu bầu đại biểu Quốc hội, thùng phiếu bầu đại biểu HĐND TPHCM, thùng phiếu bầu đại biểu HĐND phường Xuân Hòa và một thùng phiếu phụ để phục vụ việc thu phiếu của những cử tri không có khả năng trực tiếp đến điểm bỏ phiếu.

Các điểm bầu cử đã sẵn sàng.

Bên ngoài khu vực bỏ phiếu, công tác bố trí ghế ngồi chờ cho cử tri, hỗ trợ hướng dẫn và phối hợp bảo đảm an ninh trật tự cũng được các tình nguyện viên tích cực tham gia, góp phần giúp hoạt động bầu cử diễn ra an toàn, thuận lợi.

Nguyễn Dũng
#bầu cử #tuổi trẻ #TPHCM #tình nguyện #cử tri #đoàn thanh niên #hỗ trợ #tình nguyện viên #điểm bỏ phiếu #trách nhiệm #quyền và nghĩa vụ công dân

