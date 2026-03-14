Hai 'bông hoa núi rừng' mang khát vọng đại ngàn đến nghị trường

TPO - Từ bản làng xa xôi, 2 ứng cử viên 9x người dân tộc thiểu số ở Đà Nẵng mang theo khát vọng đại ngàn trong hành trình ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Với câu chuyện của những người trẻ vươn lên học tập, trưởng thành và trở về cống hiến tại địa phương, họ ấp ủ kỳ vọng đổi thay và phát triển quê hương.

Từ bục giảng vùng cao đến diễn đàn cử tri

Trong buổi tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội ở xã Trà My (TP. Đà Nẵng), hội trường đông kín người dân. Ở phía trên sân khấu, 5 ứng cử viên của Đơn vị bầu cử số 5 lần lượt tự giới thiệu và trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri địa phương.

Chị Đinh Thị Mia (bên trái) và chị Hồ Thị Hiết (bên phải) là thanh niên dân tộc thiểu số ứng cử đại biểu Quốc hội tại TP. Đà Nẵng lần này.

Giữa những gương mặt dày dặn kinh nghiệm, từng trải qua nhiều năm công tác ở các lĩnh vực khác nhau, 2 ứng cử viên trẻ thuộc thế hệ 9x thu hút sự chú ý đặc biệt của cử tri vùng cao.

Đó là chị Đinh Thị Mia (SN 1992, người dân tộc Ca Dong) đang công tác tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Võ Nguyên Giáp (xã Trà Tập, TP. Đà Nẵng) và chị Hồ Thị Hiết (SN 1999, người dân tộc Xơ Đăng) - giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú TH&THCS Trà Nam (xã Trà Linh, TP. Đà Nẵng).

Họ không chỉ là những ứng cử viên trẻ nhất trong danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đà Nẵng, mà còn là những đóa hoa miền núi phía Tây Đà Nẵng, mang theo khát vọng đổi thay của thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số.

Khi đến lượt trình bày chương trình hành động, chị Đinh Thị Mia đứng trước hội trường đông kín cử tri với phong thái bình tĩnh. Không dùng nhiều thuật ngữ chính sách, chị bắt đầu bằng những câu chuyện rất quen thuộc với người dân nơi đây: Chuyện học sinh phải nghỉ học vì hoàn cảnh khó khăn, chuyện học sinh vượt dốc đá hàng chục km để đến trường hay những bữa cơm thiếu thốn trăm bề…

Cô giáo Mia tự tin trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Là người Ca Dong, lại trực tiếp giảng dạy ở vùng cao, chị Mia hiểu rõ những rào cản khiến nhiều học sinh chưa thể vươn xa: Điều kiện kinh tế thiếu thốn, rào cản ngôn ngữ, đời sống giáo viên và học sinh còn nhiều khó khăn, chất lượng giáo dục chưa cao…

Vì thế, chương trình hành động của chị Mia tập trung vào những vấn đề rất cụ thể, từ triển khai tăng cường chương trình tiếng Việt, xây dựng đội ngũ giáo viên ổn định đến chăm lo đời sống học sinh dân tộc thiểu số, mở rộng cơ hội phát triển cho thanh niên vùng cao…

“Tôi cảm thấy vừa vinh dự, vừa ý thức sâu sắc về trách nhiệm trước cử tri và nhân dân. Đây không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là cơ hội để đại diện cho tiếng nói của đồng bào vùng cao”, chị Mia chia sẻ.

Nếu như chị Mia mang đến câu chuyện từ lớp học vùng cao, phần trình bày của chị Hồ Thị Hiết lại khiến nhiều cử tri chú ý bởi sự chân thành của một người trẻ sinh ra và lớn lên ngay trên mảnh đất này.

Chị Hồ Thị Hiết mong muốn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho vùng miền núi, biên giới.

Là người con của xã Trà Linh – xã miền núi đặc biệt khó khăn của TP. Đà Nẵng, chị Hiết hiểu rõ đời sống của bà con dân tộc thiểu số, từ những khó khăn trong học tập của trẻ em đến sinh kế và điều kiện cơ sở vật chất.

Chính vì vậy, trong quá trình chuẩn bị vận động bầu cử, chị dành nhiều thời gian lắng nghe ý kiến của cử tri, tìm hiểu những vấn đề còn tồn tại ở địa phương để xây dựng chương trình hành động thiết thực.

Mong muốn lớn nhất của chị Hiết là mang tiếng nói và những trăn trở của bà con – đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số – đến với Quốc hội trong các lĩnh vực như: giáo dục, y tế cơ sở, sinh kế và phát triển hạ tầng vùng sâu, vùng xa.

“Với kinh nghiệm công tác trong ngành giáo dục, tôi mong muốn sẽ góp tiếng nói để hoàn thiện chính sách nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số…; để học sinh miền núi Trà Linh và các xã vùng cao có cơ hội tiếp cận nền giáo dục bình đẳng, chất lượng, tạo nền tảng vững chắc để thoát nghèo bền vững”, chị Hiết nói.

Truyền cảm hứng cho người trẻ vùng cao

Lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội, hai cô giáo trẻ cũng có nhiều bỡ ngỡ vì ít kinh nghiệm. Tuy nhiên, lợi thế của họ là sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết và trải nghiệm của bản thân – những người con miền núi vượt khó, vươn lên học tập, trưởng thành và quay về cống hiến cho quê hương.

Với hai ứng cử viên 9x, hành trình ứng cử đại biểu Quốc hội còn là cách để gửi đi thông điệp về khát vọng vươn lên của người trẻ vùng cao.

Là người con của xã miền núi Trà Tập, chị Mia quyết định trở về cống hiến cho quê hương sau khi tốt nghiệp.

Theo chị Mia, những người trẻ vùng cao cần có nhiều cơ hội hơn để học tập, lập nghiệp và đóng góp cho quê hương. Bởi vậy, nếu trúng cử, chị mong muốn mang đến Quốc hội tiếng nói chân thực của đồng bào vùng cao, kiến nghị những chính sách thiết thực để cải thiện đời sống, phát triển kinh tế bền vững và thu hẹp khoảng cách giữa miền núi với vùng thuận lợi, mở ra nhiều cơ hội phát triển cho người dân, nhất là thanh niên miền núi.

“Bằng câu chuyện của mình, tôi cũng muốn gửi gắm một thông điệp dành cho người trẻ vùng núi. Đó là chúng ta không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng có thể chọn con đường mình sẽ đi. Đặc biệt với phụ nữ trẻ vùng cao, tôi mong các bạn tự tin bước ra phía trước, dám ước mơ, dám thay đổi”, chị Mia chia sẻ.

Cô giáo Hồ Thị Hiết cũng lựa chọn gắn bó và truyền lửa cho những đứa trẻ vùng cao.

Ngoài ra, chị Hiết cũng là thủ lĩnh Đoàn năng nổ, nhiệt huyết.

Tại địa phương, chị Hồ Thị Hiết cũng là một hạt nhân năng nổ trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên với nhiều hoạt động nổi bật như: tuyên truyền bảo vệ môi trường, vận động học sinh đến trường, tổ chức sinh hoạt kỹ năng cho thanh thiếu niên, triển khai các hoạt động tình nguyện…

“Tôi muốn góp phần truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn thanh niên dân tộc thiểu số, không ngừng học tập, dám ước mơ và nỗ lực vươn lên để đóng góp cho cộng đồng”, chị Hiết chia sẻ.

Hành trình ứng cử đại biểu Quốc hội của hai gương mặt 9X mang theo những kỳ vọng của đồng bào dân tộc thiểu số đến nghị trường và cũng là biểu tượng cho khát vọng vươn lên của lớp trẻ miền núi: học tập, cống hiến và xây dựng quê hương.