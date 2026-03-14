Thanh thiếu nhi tỉnh Sơn La xếp hình 'Tôi đi bầu - Tôi tự hào'

Viết Hà

TPO - Hơn 300.000 đoàn viên, thanh thiếu nhi Sơn La đã tham gia, chia sẻ 'Vũ điệu Ngày hội bầu cử' trên mạng xã hội, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Những bước nhảy trẻ trung, sôi động là cách làm sáng tạo để tuổi trẻ vùng cao truyền đi thông điệp tự hào và trách nhiệm của cử tri trẻ.

tp-2.jpg
Điểm nhấn của Vũ điệu Ngày hội bầu cử﻿ là màn xếp hình tập thể với thông điệp Tôi đi bầu – Tôi tự hào - 15/3, thể hiện niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ﻿ trước sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
tp-3.jpg
tp-4.jpg
Trong chương trình, 1.500 đoàn viên, thanh thiếu nhi đã tham gia đồng diễn Vũ điệu bầu cử.
tp-6.jpg
tp-9.jpg
tp-10.jpg
tp-11.jpg
Trong sắc áo xanh tình nguyện, đồng phục học sinh và trang phục đồng bào các dân tộc thiểu số, các bạn trẻ thực hiện những động tác đồng đều, khỏe khoắn, tạo nên không khí sôi nổi hướng về ngày bầu cử.
tp-5.jpg
Màn xếp hình tập thể về ngày bầu cử 15/3 tạo điểm nhấn nhắc nhớ gần 1 triệu cử tri Sơn La tham gia Ngày hội non sông.
tp-8.jpg
Hoạt động nằm trong chiến dịch truyền thông "Tôi đi bầu – Tôi tự hào" do các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai, nhằm tuyên truyền﻿ sâu rộng ý nghĩa của cuộc bầu cử.

Chị Cầm Thị Huyền Trang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La chia sẻ, chương trình 'Vũ điệu bầu cử' do Tỉnh Đoàn tổ chức được lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng. Hơn 300.000 đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh đã tham gia thay ảnh đại diện, đăng tải video, chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội, nhằm tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa của cuộc bầu cử; đồng thời, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cử tri trẻ lần đầu tham gia bỏ phiếu.

#bầu cử Quốc hội #thanh thiếu nhi #tỉnh Sơn La #cử tri #Hội đồng nhân dân các cấp #thanh niên #đoàn viên

