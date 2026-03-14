Thanh thiếu nhi tỉnh Sơn La xếp hình 'Tôi đi bầu - Tôi tự hào'

TPO - Hơn 300.000 đoàn viên, thanh thiếu nhi Sơn La đã tham gia, chia sẻ 'Vũ điệu Ngày hội bầu cử' trên mạng xã hội, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Những bước nhảy trẻ trung, sôi động là cách làm sáng tạo để tuổi trẻ vùng cao truyền đi thông điệp tự hào và trách nhiệm của cử tri trẻ.