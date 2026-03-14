Háo hức mong chờ lần đầu đi bỏ phiếu bầu cử

TPO - Lần đầu cầm lá phiếu đi bầu, nhiều cử tri trẻ là sinh viên vừa tròn 18 tuổi ở Nghệ An bày tỏ niềm xúc động, tự hào. Lá phiếu đầu đời không chỉ đánh dấu sự trưởng thành của mỗi công dân mà còn thể hiện ý thức trách nhiệm, niềm tin và kỳ vọng của thế hệ trẻ đối với sự phát triển của đất nước.

Lá phiếu đầu đời

Cận kề ngày bầu cử, không khí tại nhiều trường học ở Nghệ An trở nên sôi nổi hơn khi nhiều bạn trẻ lần đầu tiên được tham gia thực hiện quyền công dân. Với những cử tri vừa tròn 18 tuổi, đây là một dấu mốc quan trọng trong hành trình trưởng thành.

Nguyễn Thu Hà (sinh viên năm nhất khoa Luật, Trường Đại học Vinh) cho biết, từ nhiều ngày trước khi diễn ra bầu cử, em đã cảm thấy rất háo hức. “Trước đây em chỉ thấy bố mẹ đi bầu cử, còn mình chưa đủ tuổi. Năm nay em đã đủ 18 tuổi và có tên trong danh sách cử tri, em cảm thấy rất vui và tự hào. Em hy vọng lá phiếu của mình sẽ góp phần lựa chọn được những người thật sự có tâm, có tầm”, Hà chia sẻ.

Sinh viên Trường Đại học Vinh tìm hiểu thông tin các ứng cử viên bầu cử.

Không chỉ riêng Hà, nhiều sinh viên cũng cho biết họ đã chủ động tìm hiểu về quy trình bầu cử cũng như thông tin liên quan. Trên các trang mạng xã hội của trường, những thông tin về ngày bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri hay hướng dẫn bỏ phiếu được chia sẻ rộng rãi, thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên.

Thầy Trần Châu Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Nội trú, Trường Đại học Vinh, cho hay, nhiều sinh viên năm nhất vừa tròn 18 tuổi nên vẫn còn khá bỡ ngỡ khi lần đầu tham gia bầu cử. Vì vậy, việc giải thích cụ thể về quy trình, quyền và trách nhiệm của cử tri là điều rất cần thiết.

Thầy Thành đến từng phòng tại ký túc xá để tuyên truyền về bầu cử.

Theo thầy Thành, nhà trường đã triển khai chiến dịch “gõ cửa từng phòng” tại khu ký túc xá để tuyên truyền về bầu cử. Các cán bộ quản lý nội trú tranh thủ cả giờ nghỉ trưa để đến từng phòng gặp gỡ, trò chuyện với sinh viên. “Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc phổ biến quyền và nghĩa vụ của cử tri theo quy định mà còn giúp các em hiểu rằng mỗi lá phiếu đều mang theo trách nhiệm lựa chọn người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân”, thầy Thành chia sẻ.

Trường Đại học Vinh hiện có hơn 19.000 sinh viên, trong đó gần 300 sinh viên đang sinh sống tại ký túc xá. Năm nay, trường được chọn làm điểm bầu cử của khu dân cư khối 6, phường Bến Thủy nên mọi công tác chuẩn bị càng được chú trọng và thực hiện khẩn trương.

Hội trường A của trường, nơi đặt điểm bầu cử chính, đã niêm yết danh sách hơn 1.000 cử tri cùng trích ngang và tiểu sử tóm tắt của 21 ứng cử viên. Nhiều sinh viên thường dừng lại đọc thông tin để tìm hiểu về những người tham gia ứng cử trước khi đưa ra lựa chọn của mình.

Khuôn viên Trường Đại học Vinh rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu hướng tới ngày bầu cử.

Không chỉ tại hội trường, các khu vực giảng đường, hành lang lớp học, khu ký túc xá hay các trục đường nội bộ của trường đều được treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử. “Em nghĩ mỗi lá phiếu đều thể hiện tiếng nói và mong muốn của người dân. Đây là lá phiếu đầu đời nên em muốn thực hiện thật nghiêm túc”, Phạm Khánh Linh (sinh viên năm nhất khoa Sư phạm Toán, Trường Đại học Vinh) nói.

Mong chờ khoảnh khắc đặc biệt

Không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử cũng sôi nổi tại Trường Đại học Y khoa Vinh. Trường có hơn 700 sinh viên đang ở ký túc xá, tuy nhiên năm nay không tổ chức điểm bầu cử riêng mà sinh viên sẽ tham gia bỏ phiếu cùng người dân khối Trung Hưng, phường Trường Vinh.

Những ngày qua, bên cạnh việc tuyên truyền trên lớp học, nhà trường còn hướng dẫn sinh viên sử dụng ứng dụng VNeID để kiểm tra và cập nhật thông tin cá nhân phục vụ công tác bầu cử.

Nhiều sinh viên bày tỏ niềm háo hức mong chờ được thực hiện quyền công dân.

Hoàng Văn Sơn (sinh viên năm nhất của trường, quê Quảng Trị) cho biết, em rất tự hào khi lần đầu tiên được tham gia bầu cử khi vừa tròn 18 tuổi. Vì quê ở xa nên em không thể về địa phương để bỏ phiếu, nhưng việc được tạo điều kiện tham gia bầu cử gần nơi ở khiến em cảm thấy rất yên tâm.

“Đây là lần đầu tiên em thực hiện quyền công dân của mình nên cảm giác rất đặc biệt. Em đã tìm hiểu kỹ thông tin về các ứng cử viên để có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn. Sau khi bỏ phiếu xong chắc em sẽ chụp vài tấm ảnh để nhớ về lần đầu tiên thực hiện quyền công dân”, Sơn chia sẻ.

Thông tin của sinh viên Trường Đại học Y khoa Vinh được cập nhật qua phần mềm VNeID.

Theo cô Bùi Thị Hồng Thu - Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên Trường Đại học Y khoa Vinh, sau khi tham gia bỏ phiếu, sinh viên nộp lại thẻ cử tri có dấu xác nhận cho nhà trường để theo dõi. Việc này không chỉ nhằm đảm bảo kỷ cương trong sinh viên mà còn góp phần rèn luyện ý thức trách nhiệm và tinh thần tham gia các hoạt động chính trị – xã hội cho thế hệ trẻ.

Một điểm đáng chú ý trong kỳ bầu cử tại Nghệ An là sự xuất hiện của những ứng cử viên đến từ chính môi trường giáo dục và y tế. Trong đó có thầy Nguyễn Văn Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh và cô Nguyễn Thị Nga - giảng viên của trường, tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh.

Sinh viên tìm hiểu thông tin các ứng viên.

Khi những lá cờ, băng rôn đỏ thắm được treo dọc các tuyến đường, không khí ngày hội lớn của đất nước cũng lan tỏa khắp nơi. Với những sinh viên vừa tròn 18 tuổi, lá phiếu đầu đời không chỉ là quyền lợi mà còn là niềm tự hào và trách nhiệm của một công dân.

Khoảnh khắc tự tay bỏ lá phiếu vào hòm phiếu cũng chính là dấu mốc trưởng thành của thế hệ Gen Z, khi họ bắt đầu góp tiếng nói của mình vào sự phát triển chung của đất nước.