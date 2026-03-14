Phạt 10 triệu đồng 2 người đăng Facebook xúc phạm công an liên quan bầu cử ở Quảng Trị

Hoàng Nam
TPO - Hai người đàn ông tại Quảng Trị bị xử phạt hành chính mỗi người 5 triệu đồng sau khi đăng bài viết và bình luận trên Facebook với nội dung giễu cợt, xúc phạm uy tín lực lượng công an liên quan đến bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ngày 14/3, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai cá nhân vì đăng tải, chia sẻ thông tin có nội dung xúc phạm uy tín lực lượng công an trên mạng xã hội.

Ông Đ.M.H viết bản tường trình tại cơ quan Công an.

Hai người bị xử phạt là ông Đ.M.H (56 tuổi) và ông P.T.X (57 tuổi), cùng trú tại phường Đồng Hới. Mỗi người bị phạt 5 triệu đồng về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”, theo quy định tại Nghị định 15/2020 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, cơ quan chức năng phát hiện hai tài khoản Facebook đăng bài viết và bình luận có nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng công an liên quan đến bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Quá trình xác minh cho thấy chủ các tài khoản Facebook này là ông H. và ông X. Làm việc với cơ quan chức năng, hai người thừa nhận đã đăng bài viết và bình luận vào ngày 2/3 sau khi nhìn thấy thông tin, hình ảnh về một cán bộ công an là ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh.

Ông P.T.X thừa nhận sai phạm và cam kết không tái phạm.

Các nội dung đăng tải mang tính giễu cợt, xúc phạm danh dự và uy tín của lực lượng công an. Hai người cho biết hành vi xuất phát từ nhận thức hạn chế và bột phát nhất thời.

Sau khi được cơ quan chức năng làm việc, ông H. và ông X. đã gỡ bỏ toàn bộ các bài viết, thừa nhận vi phạm và cam kết không tái phạm.

Hoàng Nam
