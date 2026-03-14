Phạt 2 người ở Quảng Trị 10 triệu đồng vì đăng nội dung tiêu cực liên quan bầu cử

TPO - Hai người đàn ông tại Quảng Trị bị xử phạt hành chính mỗi người 5 triệu đồng sau khi đăng bài viết và bình luận trên Facebook với nội dung giễu cợt, xúc phạm uy tín lực lượng công an liên quan đến bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ngày 14/3, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai cá nhân vì đăng tải, chia sẻ thông tin có nội dung xúc phạm uy tín lực lượng công an trên mạng xã hội.

Ông Đ.M.H viết bản tường trình tại cơ quan Công an.

Hai người bị xử phạt là ông Đ.M.H (56 tuổi) và ông P.T.X (57 tuổi), cùng trú tại phường Đồng Hới. Mỗi người bị phạt 5 triệu đồng về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”, theo quy định tại Nghị định 15/2020 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, cơ quan chức năng phát hiện hai tài khoản Facebook đăng bài viết và bình luận có nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng công an liên quan đến bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Quá trình xác minh cho thấy chủ các tài khoản Facebook này là ông H. và ông X. Làm việc với cơ quan chức năng, hai người thừa nhận đã đăng bài viết và bình luận vào ngày 2/3 sau khi nhìn thấy thông tin, hình ảnh về một cán bộ công an là ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh.

Ông P.T.X thừa nhận sai phạm và cam kết không tái phạm.

Các nội dung đăng tải mang tính giễu cợt, xúc phạm danh dự và uy tín của lực lượng công an. Hai người cho biết hành vi xuất phát từ nhận thức hạn chế và bột phát nhất thời.

Sau khi được cơ quan chức năng làm việc, ông H. và ông X. đã gỡ bỏ toàn bộ các bài viết, thừa nhận vi phạm và cam kết không tái phạm.

Đà Nẵng: Công an làm việc với người bình luận xuyên tạc về công tác bầu cử

Ngày 14/3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Công an xã Điện Bàn Tây mời làm việc, răn đe 1 trường hợp sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải bình luận có nội dung tiêu cực liên quan đến công tác bầu cử.

Công an làm việc với bà T.T.L vì sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải bình luận có nội dung tiêu cực liên quan đến công tác bầu cử. Ảnh CA

Qua làm việc xác định, bà T.T.L. (trú xã Điện Bàn Tây, TP. Đà Nẵng) do thiếu hiểu biết về pháp luật, chưa nhận thức đầy đủ tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi nên đã đăng tải bình luận chưa phù hợp, vô tình tiếp tay cho các trang, kênh phản động lợi dụng lan truyền thông tin sai lệch trên không gian mạng.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích quy định của pháp luật, bà T.T.L đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự giác gỡ bỏ nội dung bình luận, đồng thời viết cam kết không tái diễn. Cơ quan công an đã tiến hành nhắc nhở, răn đe và yêu cầu công dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm khi tham gia sử dụng mạng xã hội.