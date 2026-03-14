Đắk Lắk: Hơn 500 người bị tạm giữ, tạm giam bỏ phiếu bầu cử sớm

TPO - Hơn 500 người bị tạm giữ tại Đắk Lắk đã tham gia bỏ phiếu sớm, đảm bảo quyền bầu cử đúng quy định pháp luật và quyền công dân.

Ngày 14/3, tại Trại tạm giam số 1 - Công an tỉnh Đắk Lắk, những người bị tạm giữ, tạm giam đủ điều kiện theo quy định đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Việc tổ chức bỏ phiếu được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm quyền bầu cử của công dân và an ninh, trật tự trong cơ sở giam giữ.

Ngay sau lễ khai mạc bầu cử sớm tại Công an tỉnh Đắk Lắk, tổ bầu cử đã đưa hòm phiếu phụ đến Trại tạm giam số 1 và các phân trại tại Buôn Ma Thuột để tổ chức cho cử tri bỏ phiếu. Qua rà soát, có 510 cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam đủ điều kiện tham gia bầu cử, được bố trí tại hai điểm bỏ phiếu trong khu vực giam giữ.

Người bị tạm giữ, tạm giam bỏ phiếu tại Trại tạm giam số 1 - Công an tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, danh sách cử tri đã được cán bộ trại tạm giam phối hợp tổ bầu cử địa phương rà soát, lập và niêm yết công khai theo đúng quy định. Công tác tuyên truyền về Luật Bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri cũng được triển khai thông qua các buổi phổ biến pháp luật và hệ thống phát thanh nội bộ, giúp những người bị tạm giữ, tạm giam hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử cũng như cách thức thực hiện quyền bỏ phiếu.

Thiếu tướng Phan Thanh Tám - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam nhằm thực hiện đúng quy định pháp luật và thể hiện tính nhân văn của cuộc bầu cử. Theo đó, thùng phiếu phụ được đưa đến các cơ sở giam giữ, cơ sở cai nghiện để cử tri thực hiện quyền bầu cử. Danh sách cử tri cũng được ủy ban bầu cử và các tổ bầu cử chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm quyền công dân.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk tham gia bỏ phiếu bầu cử.

Cùng ngày, Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk cho biết 11 khu vực bỏ phiếu sớm phục vụ cử tri lực lượng vũ trang đã hoàn thành việc bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, bảo đảm đúng quy định và tiến độ đề ra.

Các điểm bỏ phiếu được bố trí tại một số đơn vị lực lượng vũ trang ở các xã như: Hòa Phú, Buôn Đôn, Ia Rvê, Ia Lốp, Ea Bung và các phường Buôn Ma Thuột, Bình Kiến. Công tác tổ chức, cơ sở vật chất, hòm phiếu và tài liệu bầu cử được chuẩn bị đầy đủ; an ninh, trật tự được bảo đảm. Nhờ đó, việc bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc, dân chủ, với 100% cử tri tham gia, tạo tiền đề thuận lợi cho ngày bầu cử chính thức.