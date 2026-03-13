Công an, biên phòng Đắk Lắk bám địa bàn ngày bầu cử

TPO - Nhằm bảo đảm an ninh trật tự cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, lực lượng công an, bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk tăng cường bám địa bàn, phối hợp chính quyền và người dân giữ vững bình yên buôn làng.

"Gõ cửa" tuyên truyền người dân đi bầu cử

Những ngày này, lực lượng an ninh cơ sở cùng ban tự quản buôn Dhă Prŏng (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) vẫn miệt mài đến từng hộ dân tuyên truyền, hướng dẫn bà con về quyền và nghĩa vụ khi tham gia bầu cử.

Chị H’Rung Êban - người dân buôn Dhă Prŏng - cho biết: “Nhờ được cán bộ công an và trưởng buôn tuyên truyền, hướng dẫn nên bà con rất yên tâm. Chúng tôi mong chờ đến ngày 15/3 để đi bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân”.

Chị H’Linh Ênuôl - Trưởng buôn Dhă Prŏng - cho hay: “Chúng tôi vận động bà con tham gia bầu cử đầy đủ, thực hiện đúng quyền và trách nhiệm của mình. Ngoài ra, chúng tôi còn nhắc nhở bà con nâng cao cảnh giác, không nghe theo những luận điệu xuyên tạc, kích động”.

Lực lượng công an tham gia vào công tác tuyên truyền bầu cử.

Theo Trung tá Lê Hồng Sơn - tổ phó tổ an ninh, công an phường Buôn Ma Thuột, lực lượng công an đang đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử.

“Chúng tôi tăng cường nắm chắc tình hình địa bàn trước, trong và sau bầu cử, kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hoạt động kích động, chống phá của các đối tượng xấu”, trung tá Sơn cho biết.

Thượng tá Nguyễn Trần Tuấn - Trưởng công an phường Buôn Ma Thuột - cho hay những người có uy tín trong buôn làng giữ vai trò rất quan trọng trong công tác tuyên truyền. Các bí thư chi bộ, trưởng buôn, tổ trưởng dân phố đều có tiếng nói và sự tin tưởng lớn trong cộng đồng. Họ tích cực phối hợp vận động, tuyên truyền, người dân, tạo sự đồng thuận và hưởng ứng.

Siết chặt an ninh vùng biên

Không chỉ tại các buôn làng nội địa, công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã biên giới Đắk Lắk như Ia Lốp, Ia Rvê cũng được triển khai khẩn trương. Cùng với chính quyền địa phương, lực lượng Bộ đội Biên phòng đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời phối hợp chuẩn bị cơ sở vật chất, hoàn tất việc niêm yết danh sách cử tri, ứng cử viên và bố trí hòm phiếu theo quy định.

Theo ông Nguyễn Huy Tiến - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Rvê, sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng biên phòng và địa phương đã góp phần quan trọng vào công tác chuẩn bị bầu cử. Cán bộ, chiến sĩ biên phòng không chỉ tham gia các tổ bầu cử mà còn hỗ trợ địa phương nắm bắt tình hình, vận động bà con thực hiện quyền bầu cử tại nơi cư trú.

Nhờ sự tuyên truyền, hướng dẫn của cán bộ địa phương và lực lượng biên phòng, nhận thức của cử tri vùng biên về cuộc bầu cử ngày càng được nâng lên. Ông Lang Văn Tuyển - cử tri thôn Chiềng, xã Ia Lốp - chia sẻ bà con trong thôn đều phấn khởi, mong chờ đến ngày đi bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân.

Cử tri xã Ia Lốp theo dõi danh sách, tiểu sử các ứng cử viên tại khu vực bỏ phiếu.

Cùng với đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới được tăng cường, các đồn biên phòng bố trí lực lượng bám địa bàn, tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc của các đối tượng xấu.

Đại tá Đỗ Quang Thấm - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk - thông tin lực lượng biên phòng đã tăng cường cán bộ xuống địa bàn, nhất là các khu vực trọng điểm, để nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh biên giới, đồng thời tổ chức tuần tra, kiểm soát và phối hợp địa phương tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ trong bầu cử.