Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thủ tướng đề nghị Thái Lan đảm bảo nguồn cung nhiên liệu cho hàng không Việt Nam

Thu Loan
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Thái Lan xem xét tạo thuận lợi để bảo đảm ổn định cung ứng nhiên liệu cho hoạt động hàng không dân dụng tại Việt Nam, đóng góp vào ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, hợp tác trao đổi thương mại, du lịch.

img1996-17734036253221453330859.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Thái Lan Urawadee Sriphiromaya. Ảnh: VGP

Chiều 13/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromaya, trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Thái Lan cũng như hợp tác nhằm bảo đảm an ninh năng lượng hai nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời của Tổng Bí thư Tô Lâm mời Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan thăm Việt Nam trong vào thời điểm thích hợp.

Thủ tướng nhấn mạnh, Thái Lan là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam trong ASEAN, đề nghị hai bên tiếp tục nỗ lực đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mốc 25 tỷ USD theo hướng cân bằng, bền vững hơn thông qua tạo thuận lợi và mở cửa hơn nữa thị trường hàng hóa, hạn chế áp dụng các rào cản thương mại đối với hàng hóa của nhau.

Thủ tướng nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai nước là rất lớn và có nhiều thế mạnh có thể bổ sung cho nhau; hai bên cần cùng nghiên cứu mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và kết nối mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thúc đẩy hợp tác về kinh tế xanh và bền vững, kinh tế tuần hoàn, năng lượng sạch, chuyển đổi năng lượng công bằng, giao lưu văn hoá, thể thao, du lịch, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân nhằm tăng cường sự gắn bó, hữu nghị giữa hai nước, tổ chức có ý nghĩa các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2026.

Trước diễn biến phức tạp hiện nay tại khu vực Trung Đông, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh lập trường nhất quán của Việt Nam là giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hoà bình; đánh giá cao việc ASEAN tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đặc biệt về tình hình Trung Đông ngày 13/3, đề nghị các nước ASEAN cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết để tạo sức mạnh, hợp tác để có lợi ích, đối thoại để tăng cường niềm tin.

Liên quan đến vấn đề an ninh năng lượng, Thủ tướng chia sẻ quan tâm về việc bảo đảm cung ứng nhiên liệu hàng không có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động hàng không dân dụng, vận tải, du lịch và giao thương của khu vực.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Thái Lan xem xét tạo thuận lợi để bảo đảm ổn định cung ứng nhiên liệu cho hoạt động hàng không dân dụng tại Việt Nam, đóng góp vào ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, hợp tác trao đổi thương mại, du lịch.

Đại sứ Thái Lan bày tỏ sự nhất trí cao với các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính; khẳng định hai nước cần hỗ trợ lẫn nhau trong giai đoạn thế giới đối mặt với nhiều thách thức hiện nay. Đại sứ nhấn mạnh, dù Thái Lan cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong bảo đảm đủ nguồn cung năng lượng trong nước, Thái Lan sẽ tiếp tục đóng góp vào các nỗ lực chung, nhất là của ASEAN nhằm bảo đảm ổn định năng lượng trong khu vực.

#Thái Lan #Nhiên liệu hàng không #Thủ tướng Phạm Minh Chính #Quan hệ Việt Nam - Thái Lan #An ninh năng lượng #Nhiên liệu máy bay

