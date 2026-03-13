Thủ tướng đề nghị Thái Lan đảm bảo nguồn cung nhiên liệu cho hàng không Việt Nam

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Thái Lan xem xét tạo thuận lợi để bảo đảm ổn định cung ứng nhiên liệu cho hoạt động hàng không dân dụng tại Việt Nam, đóng góp vào ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, hợp tác trao đổi thương mại, du lịch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Thái Lan Urawadee Sriphiromaya. Ảnh: VGP

Chiều 13/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromaya, trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Thái Lan cũng như hợp tác nhằm bảo đảm an ninh năng lượng hai nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời của Tổng Bí thư Tô Lâm mời Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan thăm Việt Nam trong vào thời điểm thích hợp.

Thủ tướng nhấn mạnh, Thái Lan là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam trong ASEAN, đề nghị hai bên tiếp tục nỗ lực đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mốc 25 tỷ USD theo hướng cân bằng, bền vững hơn thông qua tạo thuận lợi và mở cửa hơn nữa thị trường hàng hóa, hạn chế áp dụng các rào cản thương mại đối với hàng hóa của nhau.

Thủ tướng nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai nước là rất lớn và có nhiều thế mạnh có thể bổ sung cho nhau; hai bên cần cùng nghiên cứu mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và kết nối mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thúc đẩy hợp tác về kinh tế xanh và bền vững, kinh tế tuần hoàn, năng lượng sạch, chuyển đổi năng lượng công bằng, giao lưu văn hoá, thể thao, du lịch, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân nhằm tăng cường sự gắn bó, hữu nghị giữa hai nước, tổ chức có ý nghĩa các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2026.

Trước diễn biến phức tạp hiện nay tại khu vực Trung Đông, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh lập trường nhất quán của Việt Nam là giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hoà bình; đánh giá cao việc ASEAN tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đặc biệt về tình hình Trung Đông ngày 13/3, đề nghị các nước ASEAN cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết để tạo sức mạnh, hợp tác để có lợi ích, đối thoại để tăng cường niềm tin.

Liên quan đến vấn đề an ninh năng lượng, Thủ tướng chia sẻ quan tâm về việc bảo đảm cung ứng nhiên liệu hàng không có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động hàng không dân dụng, vận tải, du lịch và giao thương của khu vực.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Thái Lan xem xét tạo thuận lợi để bảo đảm ổn định cung ứng nhiên liệu cho hoạt động hàng không dân dụng tại Việt Nam, đóng góp vào ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, hợp tác trao đổi thương mại, du lịch.

Đại sứ Thái Lan bày tỏ sự nhất trí cao với các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính; khẳng định hai nước cần hỗ trợ lẫn nhau trong giai đoạn thế giới đối mặt với nhiều thách thức hiện nay. Đại sứ nhấn mạnh, dù Thái Lan cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong bảo đảm đủ nguồn cung năng lượng trong nước, Thái Lan sẽ tiếp tục đóng góp vào các nỗ lực chung, nhất là của ASEAN nhằm bảo đảm ổn định năng lượng trong khu vực.