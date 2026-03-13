Ngư dân Gia Lai về bờ đi bầu cử

TPO - Với ngư dân, những cử tri thường xuyên vươn khơi dài ngày, cán bộ địa phương ở tỉnh Gia Lai cũng chủ động đến tận bến cá, khu neo đậu tàu thuyền để vận động bà con sắp xếp thời gian trở về bờ, tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

Tại khu phố 6 (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), nơi có 67 tàu cá với hơn 200 ngư dân thường xuyên đi khai thác hải sản dài ngày trên biển. Những ngày gần đây, mỗi khi nghe tin tàu cá của địa phương trở về sau chuyến biển dài ngày, cán bộ Mặt trận của khu phố 6 cũng đến trực tiếp khu neo đậu tàu thuyền để thông tin cho bà con ngư dân về ngày bầu cử.

Bên cạnh việc tuyên truyền trực quan qua pano, áp phích được đặt tại các khu vực bầu cử, các trục đường chính thì việc tuyên truyền trực tiếp tại các khu neo đậu tàu thuyền đã giúp ngư dân hiểu rõ thêm ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử sắp tới. Nhiều ngư dân đã lên kế hoạch ở nhà trong ngày bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong ngày 15/3.

“Chúng tôi thường xuyên phát tờ rơi tuyên truyền và vận động ngư dân chủ động sắp xếp thời gian để thực hiện quyền và trách nhiệm của cử tri. Đối với các tàu cá còn đánh bắt trên biển, khu phố vận động người nhà chủ tàu liên lạc qua các hệ thống thông tin để chủ tàu sớm đưa tàu về bờ tham gia bầu cử”, bà Mai Thị Gái - Trưởng ban công tác Mặt trận khu phố 6, phường Quy Nhơn - cho biết.

Ngành chức năng các địa phương ven biển tuyên truyền cho ngư dân.

Ngư dân Nguyễn Văn Tuấn (khu phố 6, phường Quy Nhơn) cho biết những ngày qua, cán bộ khu phố tuyên truyền tận nơi, bản thân cũng hiểu rõ tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

“Anh em trên tàu đã sắp xếp công việc để đến ngày 15/3 đi thực hiện quyền công dân. Hy vọng lá phiếu của mình góp phần lựa chọn những đại biểu có đủ tâm, đủ tầm, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân”, ông Tuấn nói.

Tàu thuyền ngư dân neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn.

Theo ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, toàn phường có trên 95.000 cử tri, trong đó có không ít cử tri là ngư dân, thường xuyên đi khai thác dài ngày trên biển. Ủy ban Bầu cử phường đẩy mạnh tuyên truyền đến chủ tàu, ngư dân về ngày bầu cử thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tờ rơi, qua các trang mạng xã hội.

Địa phương vận động các chủ tàu, thuyền trưởng tạo điều kiện để thuyền viên tham gia bầu cử, phấn đấu bảo đảm 100% cử tri là ngư dân đủ điều kiện đều thực hiện quyền bỏ phiếu theo quy định.

Cử tri ở phường Hoài Nhơn Bắc lắng nghe thông tin tuyên truyền về công tác bầu cử.

Danh sách cử tri được niêm yết để tiện theo dõi.

Tại khu phố Thiện Chánh 2 (phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) nơi có hơn 2.200 cử tri, trong đó khoảng 80% sống bằng nghề khai thác hải sản, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đang được triển khai khẩn trương. Danh sách cử tri và danh sách người ứng cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã được niêm yết công khai tại nhà văn hóa khu phố - nơi đặt điểm bỏ phiếu, để người dân theo dõi, tìm hiểu.

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Trưởng khu phố Thiện Chánh 2, cho biết đã vận động bà con ngư dân sắp xếp công việc để tham gia bầu cử. Hiện nay chỉ còn khoảng 300 cử tri chuẩn bị ra khơi, còn lại bà con đều ở nhà nên rất thuận lợi cho công tác bầu cử. Cử tri rất phấn khởi, chờ đến ngày 15/3 đi bầu, sau đó tiếp tục ra khơi đánh bắt.

Gia Lai có hơn 5.700 tàu cá với hàng chục nghìn ngư dân thường xuyên tham gia đánh bắt hải sản trên các vùng biển. Để đảm bảo những cử tri thường xuyên xa nhà này nắm bắt đầy đủ thông tin về cuộc bầu cử, thời gian qua các địa phương ven biển của tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với hoạt động vươn khơi bám biển của bà con ngư dân.