Miền Bắc chuyển mưa nhỏ, vùng núi có mưa rào

TPO - Khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ trong sáng và đêm nay (15/3) có thể xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn, khu vực vùng núi xuất hiện mưa rào rải rác. Miền Trung hôm nay giảm mưa. Các khu vực khác trên cả nước ngày nắng, ít mưa.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Sáng và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ.

Dự báo ngày mai (16/3), khu vực đồng bằng và ven biển miền Bắc tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn vào sáng và đêm, vùng núi Bắc Bộ có mưa dông rải rác.

Miền Bắc có thể xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn trong sáng và đêm nay (15/3).

Thanh Hóa, Nghệ An hôm nay nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, cao nhất 22-25 độ.

Hà Tĩnh đến Huế sáng nay nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, cao nhất 26-28 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ít mưa, nắng gián đoạn, riêng Đà Nẵng - Quảng Ngãi có thể xuất hiện các cơn mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, miền Đông có nơi trên 34 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Dự báo trong những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục tăng nhiệt, riêng Nam Bộ có nắng nóng diện rộng.

#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa Hà Nội #mưa miền bắc #không khí lạnh #gió mùa đông bắc

