Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Đây là ngày hội lớn của đất nước'

Sáng 15/3, Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu tại điểm bỏ phiếu số 26 phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Văn Kiên
Lễ khai mạc bầu cử tại đơn vị bầu cử số 3, khu vực bỏ phiếu số 3 (phường Vũng Tàu, TPHCM) diễn ra trang trọng.
Tham dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Đặng Minh Thông - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử TPHCM.
Khu vực bỏ phiếu số 3 có 1.802 cử tri tham gia bỏ phiếu, trong đó 132 cử tri thực hiện quyền bầu cử 2 cấp và 1.670 cử tri bầu cử 3 cấp. Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được địa phương triển khai chu đáo, từ trang trí khu vực bỏ phiếu, niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử người ứng cử đến bố trí thùng phiếu, đảm bảo đúng quy định và tạo thuận lợi cho người dân tham gia bỏ phiếu. Sau nghi thức chào cờ và tuyên bố khai mạc, các đại biểu cùng cử tri tiến hành bỏ những lá phiếu đầu tiên.
Huyền Trang
Ngày 15/3, cử tri trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi bỏ phiếu để bầu chọn 11 đại biểu Quốc hội khóa XVI trong số 19 ứng cử viên, bầu chọn 66 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, trong số 109 ứng cử viên.
Tại 96 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh, có 3.279 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, cử tri sẽ bầu chọn 1.982 đại biểu.
Tại phường Cẩm Thành, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi - Hồ Văn Niên và Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Hoàng Giang - đã dự lễ khai mạc và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình tại khu vực bỏ phiếu số 20, tại Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm (phường Cẩm Thành).
Nguyễn Ngọc
Tại nhà sinh hoạt cộng đồng Tổ dân phố 16 (phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai), hơn 2.400 cử tri ở địa điểm bầu cử này đã bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Tại đây, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Uỷ viên Uỷ ban bầu cử tỉnh Gia Lai - tới từ sớm kiểm tra công tác chuẩn bị. Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - đã thực hiện nghĩa vụ công dân, bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 6.
Ở khu vực bầu cử này, nhiều người dân là đồng bào dân tộc thiểu số cuộc sống còn những khó khăn, họ đã gửi gắm các ứng cử viên nhiều nguyện vọng về việc làm, đầu tư cơ sở hạ tầng, học nghề và nhiều mong mỏi về sinh kế lâu dài….
Công Hoan
Từ sáng sớm, đông đảo cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 25 (buôn Tuôr và thôn 11, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) đã có mặt để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Nhiều cử tri là đồng bào Ê Đê với khuôn mặt phấn khởi, tay cầm lá phiếu tiến vào khu vực bỏ phiếu.
Bà H’Riêm Ktul (buôn Tuôr) cho biết rất vui mừng khi được tham gia bầu cử, thể hiện quyền của công dân. Trước khi bỏ phiếu, bà H’Riêm Ktul đã tìm hiểu danh sách các ứng cử viên và cân nhắc kỹ lưỡng. Bà mong muốn người trúng cử sẽ có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, đặc biệt là đề xuất các chính sách nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc.
Tương tự, chị H’Belly (buôn Tuôr, xã Hòa Phú) cũng kỳ vọng những người trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân.
Huỳnh Thủy
7h15 phút, tại khu vực bỏ phiếu tại trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã thực hiện quyền công dân, bỏ phiếu bầu cử.
Trao đổi với báo chí ngay sau khi bỏ phiếu, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ sự phấn khởi khi chứng kiến đông đảo bà con nhân dân, cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, với tinh thần phấn chấn.
Tổng Bí thư chia sẻ, cuộc bầu cử đã được chuẩn bị rất chu đáo, rất sớm ở tất cả các khâu, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng được thể hiện ý kiến của mình thông qua lá phiếu.
“Đây là việc thực hiện quyền dân chủ trực tiếp để lựa chọn những người mình tín nhiệm, tin tưởng để tiếp tục lãnh đạo đất nước, lãnh đạo địa phương phát triển”, Tổng Bí thư nói.
Theo Tổng Bí thư, cuộc bầu cử được tổ chức sau thành công của Đại hội XIV của Đảng. Mọi chủ trương, chính sách, định hướng, tầm nhìn, phương hướng phát triển đất nước đã được nêu rõ, được nhân dân, cán bộ, đảng viên rất ủng hộ.
Tổng Bí thư thêm một lần khẳng định, đây là ngày hội lớn của đất nước, thể hiện quyền tự do, quyền làm chủ của nhân dân một cách trực tiếp, để lựa chọn những người có đủ uy tín, tín nhiệm, gánh vác công việc chung của đất nước, của địa phương để đưa đất nước phát triển, bảo đảm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Tổ quốc chúng ta mãi mãi bền vững.
Theo Tổng Bí thư, mục tiêu là hướng tới phát triển đất nước nhanh, bền vững, ổn định, nâng cao mọi mặt đời sống của người dân. “Đây cũng là những nguyện vọng của nhân dân”, Tổng Bí thư nhấn mạnh, đồng thời cho rằng, nhân dân rất tin tưởng giao phó nhiệm vụ này cho các cấp lãnh đạo, những người xứng đáng là đại biểu của nhân dân.
Dịp này, Tổng Bí thư cũng gửi lời cảm ơn đến các cơ quan báo chí, truyền thông, đã góp phần tuyên truyền, thông tin về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo khí thế phấn khởi trong toàn dân trong ngày hội non sông bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.
Trường Phong - Như Ý
* Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bỏ phiếu bầu cử
Sáng 15/3, tại Văn phòng khu phố Phú Thuận (phường Phú An, TPHCM) diễn ra lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp TPHCM. Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đến dự lễ khai mạc tại đây.
Từ sáng sớm, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới Văn phòng khu phố Phú Thuận, khu vực bỏ phiếu số 26 thuộc đơn vị bầu cử số 6 để bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp TPHCM.
Tại phường Phú An, số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trên địa bàn là 5 người, số người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM là 5 người, số người ứng cử đại biểu HĐND phường là 35 người.
Toàn phường hiện có 35.103 cử tri. 100% cử tri đã được lập danh sách và phân bổ vào các khu vực bỏ phiếu. Tổng cộng 35.103 thẻ cử tri đã được in và phát đến cử tri, đạt 100% theo quy định.
Phường Phú An được chia thành 6 đơn vị bầu cử, với 27 điểm bỏ phiếu phục vụ cử tri. Trong đó, có 21 điểm đặt tại văn phòng các khu phố, một điểm tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, một điểm tại Trường THCS Phú An và 4 điểm đặt tại nhà dân. Mã QR cũng được bố trí tại các điểm bầu cử để cử tri thuận tiện tra cứu thông tin liên quan.
*Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có mặt tại điểm bầu cử số 2, Trường mầm non Tuổi Thơ 7 (phường Xuân Hòa, TPHCM).
Cũng tại khu vực bỏ phiếu này, có sự tham gia của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Được.
Hương Chi - Phạm Nguyễn
Sáng sớm 15/3, Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TPHCM - kiểm tra công tác bầu cử tại điểm bầu cử số 7 trường tiểu học Phan Văn Trị (TPHCM).
Nguyễn Dũng
Tại khu vực bỏ phiếu số 7 (phường Xuân Đỉnh, Hà Nội), Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã có mặt từ sớm.
Cùng bỏ phiếu ở khu vực này có Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga.
Khu vực bỏ phiếu số 7 có gần 1.200 cử tri. Rất đông cử tri đã có mặt để tham dự phiên khai mạc và chuẩn bị thực hiện quyền công dân, bầu ra những đại biểu ưu tú nhất.
Văn Kiên
Sáng 15/3, hòa chung không khí của cả nước, khu vực bỏ phiếu số 14 (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) tưng bừng tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Phạm Thanh Liêm - Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa - cho biết đây là lần thứ hai, đảo Trường Sa tổ chức bầu cử cùng ngày với cả nước (lần thứ nhất vào năm 2021). Đây một nhiệm vụ đặc biệt, đòi hỏi sự chuẩn bị công phu để có thể vượt qua những rào cản khắc nghiệt cả về địa lý và thời tiết.
Với quyết tâm chính trị cao nhất, Ủy ban bầu cử đặc khu đã khắc phục khó khăn, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm chỉ đạo đảo Trường Sa làm tốt mọi công tác chuẩn bị. Ngoài cử tri là cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đang công tác trên đảo, trong cuộc bầu cử lần này, khu vực bỏ phiếu số 14 có gần 50 ngư dân - những cử tri đặc biệt đang đánh bắt hải sản trong khu vực lên đảo để tham gia bầu cử.
Thay mặt Tổ bầu cử, Trung tá Vũ Đức Quỳnh - Chỉ huy Trưởng đảo Trường Sa - khai mạc, quán triệt thể lệ bầu cử và nội quy phòng bỏ phiếu. Chỉ huy trưởng đảo nhấn mạnh mỗi cử tri bằng lá phiếu của mình lựa chọn những đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân cả nước, cho tỉnh Khánh Hòa và đặc khu Trường Sa góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Hạ sĩ Nguyễn Thành An chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia bầu cử, vinh dự hơn là tôi được bầu cử tại đặc khu Trường Sa. Tôi cảm thấy rất tự hào, vui mừng, phấn khởi khi được cùng với cử tri của cả nước tham gia Ngày hội non sông".
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bỏ phiếu, cử tri sẽ được thành viên tổ bầu cử sẽ đóng dấu “đã bỏ phiếu” lên góc trái thẻ cử tri. Chị Lê Thị Minh Diệu, người dân đang sinh sống trên đảo Trường Sa cho biết rất tự hào vì đã thực hiện xong quyền và nghĩa vụ công dân, kỳ vọng các đại biểu được bầu sẽ thực sự là những người có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Trung tá Trần Huy Phụng - Chính trị viên đảo Trường Sa - khẳng định để thực hiện tốt nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 cùng ngày với ngày bầu cử của cả nước, Đảng ủy, chỉ huy đảo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và triển khai làm tốt công tác chuẩn bị từ sớm. Công tác trực, sẵn sàng chiến đấu luôn được đặt lên hàng đầu.
Công Hoan
Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân tới dự lễ khai mạc và thực hiện bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 21 (phường Tây Hồ, Hà Nội).
Luân Dũng - Như Ý
Tại TPHCM, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác Trung ương đến dự lễ khai mạc Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 14, thuộc đơn vị bầu cử số 5, xã Hóc Môn.
Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Hữu Đông; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết.
Cùng với cả nước, TPHCM có gần 9,7 triệu cử tri tham gia bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Theo Nghị quyết số 85 của Hội đồng bầu cử quốc gia, TPHCM có 13 đơn vị bầu cử và số ĐBQH khóa XVI được bầu là 38. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là một trong 5 ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 12 của TPHCM.
Sáng 15/3, tại nhà văn hóa thôn Long Thạnh Tây (xã đảo Tam Hải, TP. Đà Nẵng), đông đảo cử tri đã có mặt từ sớm để chuẩn bị tham gia bầu cử. Không khí tại khu vực bỏ phiếu rộn ràng, phấn khởi khi người dân tranh thủ đến từ sớm để kiểm tra thông tin, nghe phổ biến quy định và chờ đến giờ thực hiện quyền công dân của mình.
Theo ghi nhận, để đi từ trung tâm xã Tam Hải ra điểm bầu cử tại thôn Long Thạnh Tây, người dân phải mất hơn 10 phút di chuyển bằng canô. Do nằm tách biệt trên đảo nhỏ, việc đi lại của người dân nơi đây phụ thuộc chủ yếu vào phương tiện đường thủy.
Từ sáng sớm, nhiều cử tri đã chủ động sắp xếp thời gian, đi canô hoặc ghe nhỏ vượt qua đoạn nước để đến nhà văn hóa thôn tham gia bầu cử. Dù quãng đường di chuyển không thuận tiện như ở đất liền, nhưng không khí tại điểm bầu cử vẫn rất sôi nổi, người dân đến từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
Để tạo điều kiện cho cử tri, tổ bầu cử bố trí lực lượng hỗ trợ, hướng dẫn người dân trong quá trình di chuyển và tham gia bỏ phiếu, đảm bảo ngày bầu cử diễn ra thuận lợi, an toàn.
Theo danh sách, tại thôn Long Thạnh Tây có 218 cử tri tham gia bỏ phiếu. Công tác chuẩn bị tại điểm bỏ phiếu được thực hiện chu đáo, từ khâu niêm yết danh sách cử tri, chuẩn bị hòm phiếu, đến việc bố trí lực lượng hướng dẫn để đảm bảo quá trình bầu cử diễn ra đúng quy định.
Đại diện tổ bầu cử cho biết việc thông tin, tuyên truyền về ngày bầu cử đã được triển khai từ nhiều ngày trước, giúp người dân nắm rõ quyền và trách nhiệm của mình. Nhờ đó, đa số cử tri trong thôn đều ý thức tham gia đầy đủ, góp phần để ngày bầu cử diễn ra nghiêm túc, dân chủ và đúng luật.
Bài và ảnh: Duy Quốc
Tổng Bí thư Tô Lâm đến điểm bỏ phiếu
6h48, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đông đảo cử tri đã có mặt tại Khu vực bỏ phiếu số 2 phường Ba Đình (TP. Hà Nội) tại trường THPT Phan Đình Phùng.
Trường Phong
Đây là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của toàn dân để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp.
Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã được Hội đồng bầu cử quốc gia, các cơ quan ở Trung ương, địa phương chủ động triển khai đồng bộ, chặt chẽ, cơ bản hoàn thành, bảo đảm theo tiến độ luật định, sẵn sàng cho "ngày hội non sông".
Ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia - khẳng định: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là hình thức dân chủ trực tiếp đặc biệt quan trọng, thể hiện sinh động quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước ở nước ta.
Trên một bình diện nhất định, đây cũng là cơ chế chính trị - pháp lý quan trọng nhất để nhân dân tham gia xây dựng chính quyền, trao quyền lực nhà nước bằng con đường dân chủ và hợp hiến.
“Đi bầu cử là quyền và trách nhiệm thiêng liêng của công dân. Tôi mong cử tri cả nước đi bỏ phiếu đầy đủ, bầu đúng, bầu đủ, lựa chọn được những người tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, xứng đáng là đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031”, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ.
Theo báo cáo của 34 tỉnh, thành phố, danh sách cử tri đã được niêm yết công khai. Cả nước có gần 79 cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu tại 72.195 khu vực bỏ phiếu. Số liệu cử tri sẽ tiếp tục được các địa phương cập nhật đến trước thời điểm 24 giờ của Ngày bầu cử.