Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Đây là ngày hội lớn của đất nước'

report Cử tri Trường Sa trong "Ngày hội non sông"

Sáng 15/3, hòa chung không khí của cả nước, khu vực bỏ phiếu số 14 (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) tưng bừng tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Phạm Thanh Liêm - Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa - cho biết đây là lần thứ hai, đảo Trường Sa tổ chức bầu cử cùng ngày với cả nước (lần thứ nhất vào năm 2021). Đây một nhiệm vụ đặc biệt, đòi hỏi sự chuẩn bị công phu để có thể vượt qua những rào cản khắc nghiệt cả về địa lý và thời tiết.

Với quyết tâm chính trị cao nhất, Ủy ban bầu cử đặc khu đã khắc phục khó khăn, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm chỉ đạo đảo Trường Sa làm tốt mọi công tác chuẩn bị. Ngoài cử tri là cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đang công tác trên đảo, trong cuộc bầu cử lần này, khu vực bỏ phiếu số 14 có gần 50 ngư dân - những cử tri đặc biệt đang đánh bắt hải sản trong khu vực lên đảo để tham gia bầu cử.

Cử tri Trường Sa tham gia Ngày hội non sông.

Thay mặt Tổ bầu cử, Trung tá Vũ Đức Quỳnh - Chỉ huy Trưởng đảo Trường Sa - khai mạc, quán triệt thể lệ bầu cử và nội quy phòng bỏ phiếu. Chỉ huy trưởng đảo nhấn mạnh mỗi cử tri bằng lá phiếu của mình lựa chọn những đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân cả nước, cho tỉnh Khánh Hòa và đặc khu Trường Sa góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hạ sĩ Nguyễn Thành An chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia bầu cử, vinh dự hơn là tôi được bầu cử tại đặc khu Trường Sa. Tôi cảm thấy rất tự hào, vui mừng, phấn khởi khi được cùng với cử tri của cả nước tham gia Ngày hội non sông".

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bỏ phiếu, cử tri sẽ được thành viên tổ bầu cử sẽ đóng dấu “đã bỏ phiếu” lên góc trái thẻ cử tri. Chị Lê Thị Minh Diệu, người dân đang sinh sống trên đảo Trường Sa cho biết rất tự hào vì đã thực hiện xong quyền và nghĩa vụ công dân, kỳ vọng các đại biểu được bầu sẽ thực sự là những người có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Trung tá Trần Huy Phụng - Chính trị viên đảo Trường Sa - khẳng định để thực hiện tốt nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 cùng ngày với ngày bầu cử của cả nước, Đảng ủy, chỉ huy đảo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và triển khai làm tốt công tác chuẩn bị từ sớm. Công tác trực, sẵn sàng chiến đấu luôn được đặt lên hàng đầu.

Công Hoan