Cử tri 100 tuổi từng tham gia tất cả các kỳ bầu cử Quốc hội đi bỏ phiếu sớm

TPO - Cụ Nguyễn Trọng Khiển (Hà Nội) đã tham gia bỏ phiếu tại cuộc Tổng Tuyển cử Quốc hội năm 1946 và từ đó đến nay đã bỏ phiếu tại tất cả các kỳ bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp.

Tại điểm bỏ phiếu bầu cử của các tổ dân phố 39, 40 phường Yên Hòa tại Tòa nhà CT3, VIMECO, đường Nguyễn Chánh, phường Yên Hòa, Hà Nội, các cử tri đều vui mừng khi thấy có một cử tri 100 tuổi đến bỏ phiếu. Đó là cụ Nguyễn Trọng Khiển, ở ngõ 2, Nguyễn Chánh, phường Yên Hòa, TP Hà Nội, nguyên cán bộ Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Thủy Lợi.

Cụ Khiển sinh ngày 15/2/2026, tức đã bước sang tuổi 101, quê ở Thái Bình (nay là Hưng Yên). Cụ Khiển rất mạnh khỏe, hằng ngày vẫn đi lại sinh hoạt câu lạc bộ của người cao tuổi bình thường. Cụ cho biết đã tham gia bỏ phiếu tại cuộc Tổng Tuyển cử Quốc hội năm 1946 và từ đó đến nay đã bỏ phiếu tại tất cả các kỳ bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp.

Cụ Nguyễn Trọng Khiển, 100 tuổi, là cử tri đầu tiên bỏ phiếu tại điểm bầu cử của tổ dân phố số 39 và 40. Bà Lâm Thị Phương Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là người thứ hai.

Hôm nay, cụ Khiển đến sớm dự khai mạc và vinh dự được mời là cử tri bỏ phiếu đầu tiên ở điểm bầu có cả bà Lâm Thị Phương Thanh - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và một số quan chức cấp chủ tịch tỉnh, thứ trưởng tham gia bỏ phiếu.

Con trai và con dâu đi cùng cụ Khiển cho biết từ mấy ngày trước cụ đã nghiên cứu rất kỹ lý lịch của các ứng cử viên của cả ba cấp. Bởi vậy mà cụ thực hiện bỏ phiếu rất nhanh.

Cụ Khiển cùng con trai và con dâu đi bỏ phiếu.

Phát biểu với các nhà báo sau khi bỏ phiếu xong, cụ Khiển nói cụ đi bầu với mong muốn tham gia chọn được những đại biểu xứng đáng, có năng lực và phẩm chất góp phần đưa nước ta vững mạnh đi lên, sánh vai với các nước phát triển trên thế giới.

Cùng đến sớm như cụ Khiển có một số cử tri trẻ tuổi, lần đầu đi bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, trong đó có bạn Trần Mai Anh, 19 sắp bước sang tuổi 20, một nữ sinh viên trường Cao đẳng Y tế Hà Nội, ở ngõ 39, phố Tú Mỡ, phường Yên Hoà, Hà Nội.

Cử tri Nguyễn Trọng Khiển, 100 tuổi và cử tri Trần Mai Anh, 19 tuổi sau khi bỏ phiếu xong.

Mai Anh cho biết bạn rất vui lần đầu tiên được tham gia thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ công dân ở một sự kiện chính trị lớn như thế này. Hôm nay, Mai Anh mặc áo dài trắng, tự đi đến điểm bầu cử và cảm thấy hồi hộp. Bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp với Mai Anh là việc không dễ vì ở nhà đọc lý lịch các ứng cử viên thấy khá phân vân trong lựa chọn vì ai cũng có lý lịch xuất sắc, nhưng khi nghiên cứu kỹ thì cũng đưa ra được lựa chọn dựa trên ưu tiên về kinh nghiệm của các ứng cử viên.