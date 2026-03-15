Hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện quyền cử tri

Luân Dũng - Trường Phong - Như Ý
TPO - Sáng 15/3, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện quyền cử tri, tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong ngày hội non sông, gần 79 triệu cử tri cả nước tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của toàn dân để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp.

153bc4.jpg
153bc5.jpg
153bc7.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, Hà Nội. Cùng tham gia tại điểm bỏ phiếu này có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc…
153bc9.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường thực hiện quyền cử tri tại Khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
153bc1.jpg
153bc2.jpg
153bc10.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Toàn phường có 68.769 cử tri được phân bố trên 68 tổ dân phố với 27 điểm bỏ phiếu.
153bc12.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 14, xã Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Lâm Hiển.
153bc3.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng bỏ phiếu bầu cử.
anh-chup-man-hinh-2026-03-15-luc-082129.png
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 7, đơn vị bầu cử số 2 thuộc tổ dân phố số 9 và 10 phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội. Ảnh: Quang Vinh.

Theo báo cáo của 34 tỉnh, thành phố, danh sách cử tri đã được niêm yết công khai. Cả nước có gần 79 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu tại 72.195 khu vực bỏ phiếu. Số liệu cử tri sẽ tiếp tục được các địa phương cập nhật đến trước thời điểm 24 giờ của Ngày bầu cử.

Luân Dũng - Trường Phong - Như Ý
