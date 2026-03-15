Báo cáo nhanh: Nhiều địa phương hoàn tất bầu cử 100% từ rất sớm

TPO - Theo báo nhanh từ các địa phương, cử tri rất phấn khởi, hào hứng tham gia bầu cử ngay tại phiên khai mạc, đặc biệt, tại địa bàn miền núi, vùng sâu vùng xa, dù điều kiện đi lại khó khăn, nhưng cử tri cũng đã có mặt tại các khu vực bỏ phiếu từ sớm.

9h15, tại Trung tâm báo chí (Nhà Quốc hội, Hà Nội), bà Tạ Thị Yên – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã thông tin nhanh với báo chí về công tác bầu cử.

Bà Tạ Thị Yên thông tin nhanh với báo chí.

Trong đó, ở điểm 2, khu vực bỏ phiếu số 12, xã Trung Thành (TP Hải Phòng) có cụ Lê Thị Nhật là cử tri 102 tuổi.

Các thanh niên, công nhân, người lao động, đồng bào dân tộc thiểu số, cùng với sự có mặt tham gia rất trách nhiệm, nhất là những cử tri trẻ tuổi lần đầu được cầm trên tay lá phiếu cử tri - là những hình ảnh nổi bật tại các điểm bỏ phiếu.

Theo bà Yên, một số địa phương có tỉ lệ cử tri bỏ phiếu trên 30% gồm: Cà Mau, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Nghệ An, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Vĩnh Long…

Đặc biệt, một số địa phương đã hoàn thành với tỉ lệ cao, trong đó: Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) đạt 100%, đặc khu Thổ Châu (An Giang) đạt 100%, xã Đắk Liêng (Đắk Lắk) đạt 88,51%, xã Châu Thới (Cà Mau) đạt 89,99%...

"Điều này khẳng định hôm nay thực sự là Ngày hội non sông của khối đại đoàn kết toàn dân tộc", bà Yên đánh giá.

Chất lượng ngày càng được nâng lên

Trước đó, cũng tại Trung tâm báo chí (Nhà Quốc hội, Hà Nội), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã đến thăm, động viên và chia sẻ nhanh với phóng viên các cơ quan báo chí.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trao đổi nhanh với báo chí. Ảnh: Như Ý

Ông Hải cho biết, công tác bầu cử trong nhiệm kỳ này được triển khai bài bản, chất lượng ngày càng được nâng lên, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia Ngày hội toàn dân.

Tại Trung tâm báo chí, cứ sau 2 tiếng, Hội đồng bầu cử Quốc gia sẽ cung cấp thông tin về bầu cử.

Theo báo cáo của 34 tỉnh, thành phố, danh sách cử tri đã được niêm yết công khai. Cả nước có gần 79 triệu cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu tại 72.195 khu vực bỏ phiếu. Số liệu cử tri sẽ tiếp tục được các địa phương cập nhật đến trước thời điểm 24 giờ của Ngày bầu cử.

Gửi gắm niềm tin của cử tri đối với tương lai của đất nước

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn bày tỏ: Được trực tiếp cầm lá phiếu của mình trong ngày bầu cử hôm nay là một cảm xúc rất đặc biệt đối với cá nhân ông.

Trước hết, đó là niềm tự hào của một công dân khi được thực hiện quyền dân chủ thiêng liêng – quyền lựa chọn những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong Quốc hội. Nhưng đồng thời, khi bản thân cũng là một người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, cảm xúc ấy còn đi kèm với một ý thức trách nhiệm rất rõ ràng.

"Khi đứng trước hòm phiếu, tôi nghĩ nhiều hơn đến ý nghĩa của mỗi lá phiếu. Đó không chỉ là một lựa chọn cá nhân, mà là sự gửi gắm niềm tin của cử tri đối với tương lai của đất nước. Và khi mình cũng đang được cử tri cân nhắc lựa chọn, thì điều hiện lên rõ nhất không phải là niềm vui hay sự hồi hộp, mà là trách nhiệm phải sống và làm việc xứng đáng với niềm tin ấy", ông chia sẻ.

"Vì vậy, đối với tôi, khoảnh khắc vừa là cử tri, vừa là ứng cử viên không chỉ là một trải nghiệm cá nhân đáng nhớ, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc rằng làm đại biểu của nhân dân trước hết phải là người luôn biết lắng nghe, thấu hiểu và nỗ lực phụng sự vì lợi ích chung của đất nước và nhân dân", ông Bùi Hoài Sơn bày tỏ.