Lá phiếu gửi gắm kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới với nhiều quyết sách đúng đắn

TPO - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Hà Thị Nga chia sẻ, những lá phiếu được gửi gắm hôm nay cũng chính là kỳ vọng của nhân dân vào một nhiệm kỳ mới với nhiều quyết sách đúng đắn vì sự phát triển của đất nước.

Sáng 15/3, sau khi bỏ phiếu bầu cử tại điểm bỏ phiếu số 7, phường Xuân Đỉnh (TP. Hà Nội), bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - đã có cuộc trao đổi nhanh với phóng viên về ý nghĩa của ngày hội toàn dân và những kỳ vọng gửi tới cử tri cả nước.

Bà Hà Thị Nga chia sẻ, không khí cuộc bầu cử rất tuyệt vời, hội tụ đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hoà”. “Cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thông qua lá phiếu của mình, cử tri cả nước sẽ lựa chọn ra những người đại biểu đại diện cho quyền lợi và tiếng nói của mình để mang đến nghị trường Quốc hội cũng như các kỳ họp HĐND các cấp. Những đại biểu được lựa chọn sẽ tham gia vào quá trình xây dựng luật, ban hành các cơ chế, chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới”, bà Hà Thị Nga nói.

Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu số 7, phường Xuân Đỉnh (TP Hà Nội). Ảnh: PV.



Theo bà Hà Thị Nga, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 “có thể xem là khởi đầu rất có ý nghĩa để đất nước chúng ta chuẩn bị bước vào một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc”.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhắn nhủ: Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ, đồng thời cũng là niềm vinh dự của mỗi cử tri.

“Tôi mong muốn các cử tri hãy dành thời gian cho khoảnh khắc rất ý nghĩa này để đến các điểm bầu cử, thực hiện quyền công dân của mình. Mỗi lá phiếu của cử tri đều góp phần quan trọng trong việc lựa chọn ra những người đại diện xứng đáng, những người sẽ thay mặt nhân dân nói lên tiếng nói và nguyện vọng chính đáng của mình tại Quốc hội cũng như tại HĐND các cấp. Sự tham gia tích cực, trách nhiệm của mỗi cử tri chính là yếu tố quan trọng để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân”, bà Hà Thị Nga bày tỏ.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga bỏ phiếu bầu cử.

Với cử tri là cán bộ, hội viên thuộc hệ thống MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, bà Hà Thị Nga mong muốn, cần dành thời gian nghiên cứu kỹ tiểu sử, chương trình hành động của từng ứng cử viên. Trên cơ sở đó, mỗi cử tri có sự lựa chọn đúng đắn để bầu ra những đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, thực sự xứng đáng - là những người có tâm, có tài, đồng thời có tinh thần hành động cao, dám nghĩ, dám làm và có trách nhiệm trước nhân dân.

“Quan trọng hơn, họ phải thực hiện tốt sứ mệnh của mình là người đại diện cho nhân dân, phản ánh trung thực tiếng nói, tâm tư và nguyện vọng của nhân dân tại diễn đàn Quốc hội cũng như tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp”, bà Hà Thị Nga nói.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đồng thời khẳng định: Ngày bầu cử 15/3 không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước mà còn là dịp để mỗi công dân thực hiện quyền làm chủ của mình. Những lá phiếu được gửi gắm hôm nay cũng chính là kỳ vọng của nhân dân vào một nhiệm kỳ mới với nhiều quyết sách đúng đắn vì sự phát triển của đất nước.