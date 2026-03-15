Tổng Bí thư: Cuộc bầu cử được chuẩn bị rất sớm, rất chu đáo

Trường Phong - Như Ý - Trọng Quân
TPO - Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ, cuộc bầu cử đã được chuẩn bị rất chu đáo, rất sớm ở tất cả các khâu; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng được thể hiện ý kiến của mình thông qua lá phiếu.

Sáng 15/3, Tổng Bí thư Tô Lâm và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP. Hà Nội đã đến bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 2 (phường Ba Đình) - Trường THPT Phan Đình Phùng.

Trao đổi với báo chí ngay sau khi bỏ phiếu, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ sự phấn khởi khi chứng kiến đông đảo bà con nhân dân, cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, với tinh thần phấn chấn.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Như Ý.

Tổng Bí thư chia sẻ, cuộc bầu cử đã được chuẩn bị rất chu đáo, rất sớm ở tất cả các khâu, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng được thể hiện ý kiến của mình thông qua lá phiếu.

“Đây là việc thực hiện quyền dân chủ trực tiếp để lựa chọn những người mình tín nhiệm, tin tưởng để tiếp tục lãnh đạo đất nước, lãnh đạo địa phương phát triển”, Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bỏ phiếu. Ảnh: Như Ý.

Theo Tổng Bí thư, cuộc bầu cử được tổ chức sau thành công của Đại hội XIV của Đảng. Mọi chủ trương, chính sách, định hướng, tầm nhìn, phương hướng phát triển đất nước đã được nêu rõ, được nhân dân, cán bộ, đảng viên rất ủng hộ.

Tổng Bí thư thêm một lần khẳng định, đây là ngày hội lớn của đất nước, thể hiện quyền tự do, quyền làm chủ của nhân dân một cách trực tiếp, để lựa chọn những người có đủ uy tín, tín nhiệm, gánh vác công việc chung của đất nước, của địa phương, để đưa đất nước phát triển, bảo đảm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Tổ quốc chúng ta mãi mãi bền vững.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí và Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc bỏ phiếu. Ảnh: Như Ý.

Theo Tổng Bí thư, mục tiêu là hướng tới phát triển đất nước nhanh, bền vững, ổn định, nâng cao mọi mặt đời sống của người dân. “Đây cũng là những nguyện vọng của nhân dân”, Tổng Bí thư nhấn mạnh, đồng thời cho rằng, nhân dân rất tin tưởng giao phó nhiệm vụ này cho các cấp lãnh đạo, những người xứng đáng là đại biểu của nhân dân.

Dịp này, Tổng Bí thư cũng gửi lời cảm ơn đến các cơ quan báo chí, truyền thông, đã góp phần tuyên truyền, thông tin về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo khí thế phấn khởi trong toàn dân trong ngày hội non sông bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Theo báo cáo của 34 tỉnh, thành phố, danh sách cử tri đã được niêm yết công khai. Cả nước có gần 79 triệu cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu tại 72.195 khu vực bỏ phiếu. Số liệu cử tri sẽ tiếp tục được các địa phương cập nhật đến trước thời điểm 24h của ngày bầu cử.

#Tổng Bí thư #Tổng Bí thư Tô Lâm #Bỏ phiếu #Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

