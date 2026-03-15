Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu tại điểm bầu cử Tổng cục Chính trị

TPO - Sáng 15/3, Chủ tịch nước Lương Cường, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và các tướng lĩnh cấp cao của quân đội tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 15/3, tại hội trường Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổ bầu cử Khu vực bỏ phiếu số 26 (phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) diễn ra hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 26 có Chủ tịch nước Lương Cường; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và các cử tri tham dự khai mạc bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Tổ bầu cử tiến hành quán triệt thể lệ bầu cử; nội quy bỏ phiếu; kiểm tra và niêm phong hòm phiếu trước sự chứng kiến của cử tri; tổ chức cho cử tri thực hiện quyền bầu cử đảm bảo đúng các quy định.

Đúng 7h, Chủ tịch nước Lương Cường, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã bỏ những lá phiếu đầu tiên. Tiếp đó, các cử tri lần lượt bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Theo Thiếu tướng Trần Ngọc Anh - Cục trưởng Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 26, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa rất quan trọng, được diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mở ra những định hướng lớn, tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của đất nước, là dịp để cử tri cả nước nói chung và cử tri trên địa bàn phường Hoàn Kiếm nói riêng phát huy quyền làm chủ, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các lãnh đạo Tổng cục Chính trị bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 26.

Trong thời gian vừa qua, cùng với cử tri trên địa bàn phường Hoàn Kiếm, cử tri của Cơ quan Tổng cục Chính trị nói chung, cử tri Tổ bầu cử số 26 nói riêng đã tích cực tìm hiểu Luật Bầu cử, nghiên cứu tiểu sử các ứng cử viên, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

“Mỗi lá phiếu của cử tri ngày hôm nay thể hiện trách nhiệm, niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân đối với những đại biểu do mình lựa chọn”, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Anh khẳng định.

Sáng cùng ngày, tại hội trường Bộ Quốc phòng, Tổ bầu cử Khu vực bỏ phiếu số 14 (phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội) tổ chức khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng các cử tri dự khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, TP. Hà Nội.

Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng, người lao động trong cơ quan thực hiện quyền làm chủ và nghĩa vụ công dân của mình, thông qua việc lựa chọn những đại biểu có đủ tiêu chuẩn bầu vào cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước và cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Qua đó, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước trong kỷ nguyên mới.

Tới dự khai mạc và tham gia bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 14 có Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Phạm Văn Trà - nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Ngô Xuân Lịch - nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, TP. Hà Nội.

Cùng bỏ phiếu tại điểm bầu cử này có Trung tướng Đặng Quân Thụy - nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, cán bộ lão thành cách mạng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu; đại biểu phường Ba Đình, thành phố Hà Nội; lãnh đạo, chỉ huy và cử tri của 13 đơn vị thuộc khu vực bỏ phiếu số 14.

Các tướng lĩnh cấp cao cùng cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, TP. Hà Nội.

Đại tá Bùi Tuấn Quynh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng tham mưu, Tổ trưởng Tổ bầu cử Khu vực bỏ phiếu số 14 (phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội) - đề nghị các cử tri xác định quyền và nghĩa vụ của công dân, nêu cao ý thức trách nhiệm để lựa chọn, bầu những người tiêu biểu, xứng đáng là đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031...