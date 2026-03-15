Cử tri ở Hải Phòng nô nức đi bầu cử

TPO - Sáng 15/3, ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy, ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cùng các cử tri trên địa bàn thành phố tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng sớm 15/3, cùng với cử tri cả nước, khoảng 3,2 triệu cử tri tại TP Hải Phòng nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu.

Tại khu vực bỏ phiếu số 3, sân vận động Gò Công thuộc phường Phù Liễn, ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, ông Lê Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương cùng các cử tri tham gia bầu cử.

Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng bỏ phiếu, thăm hỏi các cử tri tại phường Phù Liễn. Ảnh: Lê Hiệp

Theo UBND phường Phù Liễn, trên địa bàn phường có hơn 41.700 cử tri, riêng khu vực bỏ phiếu số 3 có 1.819 cử tri. Danh sách cử tri được lập, rà soát và niêm yết công khai, việc quản lý danh sách cử tri được thực hiện trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo chính xác và đồng bộ.

Tại khu vực bỏ phiếu số 8, đơn vị bầu cử số 1, thuộc phường Hải An, ông Lê Ngọc Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng dự lễ khai mạc cùng các cử tri bầu cử.

Ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cùng các cử tri bỏ phiếu tại khu vực số 8, đơn vị bầu cử số 1, thuộc phường Hải An. Ảnh: Phan Tuấn

Trong cuộc bầu cử lần này, phường Hải An có 25 khu vực bỏ phiếu với hơn 70.000 cử tri. Các khu vực bỏ phiếu được trang hoàng cờ hoa, dọc các tuyến đường trên địa bàn phường rực rỡ sắc cờ, pano, băng rôn, khẩu hiệu.

Trong đó, có cụ bà Nguyễn Thị Khẩn (96 tuổi), cử tri cao tuổi nhất tại phường Hải An trực tiếp đến bầu cử, lựa chọn đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại phường Nguyễn Trãi (khu vực phía Tây thành phố), có 1.027 hộ với 3.503 nhân khẩu là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, người Sán Dìu là cộng đồng đông nhất trong nhóm 16 dân tộc thiểu số, với gần 2.000 người.

Ngay từ sáng sớm, điểm bầu cử nhà văn hóa tổ dân phố Chính Thượng (phường Nguyễn Trãi), hàng trăm cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số đến bầu cử. Tại khu vực bỏ phiếu, các cử tri đọc thông tin các ứng viên kỹ, lựa chọn đại biểu có năng lực, kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao, đáp ứng được nhu cầu phát triển của đất.

Cử tri là người dân tộc thiểu số tham gia bầu cử tại phường Nguyễn Trãi, TP Hải Phòng. Ảnh: Nguyễn Mơ

Tại khu vực bỏ phiếu số 33 – Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Hải Phòng, 767 cử tri là cán bộ, chiến sĩ và học viên tại cơ sở có mặt đầy đủ, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Trong đó, có hơn 600 cử tri là học viên cai nghiện ma túy.

Trên đảo Cát Bà (Đặc khu Cát Hải), hàng nghìn cử tri có mặt từ sớm tại các khu vực bỏ phiếu. Là một trong những cử tri đầu tiên bỏ phiếu, ông Hoàng Vụ (87 tuổi) chia sẻ, lá phiếu như tâm thư của người dân, cử tri trên đảo gửi gắm tới các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ gánh vác việc dân, việc nước như Bác Hồ từng nói: "cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư".

Ông Hoàng Vụ (87 tuổi, ở Cát Bà) gửi gắm nguyện vọng qua lá phiếu bầu cử tại Đặc khu Cát Hải.