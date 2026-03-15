Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Huy Tiến bỏ phiếu bầu cử tại Hà Nội

PV

Sáng nay (15/3), đồng chí Nguyễn Huy Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao đã dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 25, phường Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Cùng dự Lễ khai mạc còn có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, MTTQ phường Tây Hồ; các đồng chí thuộc Tổ bầu cử và cử tri thuộc Tổ bầu cử số 25, phường Tây Hồ, TP. Hà Nội.

img-6142.jpg
125a4272.jpg
Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến và các đại biểu dự Lễ khai mạc.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Dĩnh - Bí thư Chi bộ Tổ 1, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 25 - cho biết, thực hiện Nghị quyết số 199/2025/QH15 ngày 21/5/2025, ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức vào ngày 15/3/2026.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

img-8202.jpg
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến - Viện trưởng VKSND tối cao - bỏ phiếu bầu tại Tổ bầu cử số 25, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, gương mẫu của nhân dân Thủ đô anh hùng, cử tri phường Tây Hồ tham gia bầu cử với tinh thần nghiêm túc, đúng pháp luật, bảo đảm dân chủ, công khai. Mỗi lá phiếu của cử tri là niềm tin, là trách nhiệm, sự gửi gắm của nhân dân đối với tương lai phát triển của đất nước và Thủ đô.

125a4279.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Dĩnh - Bí thư Chi bộ Tổ 1, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 25 - phát biểu khai mạc.

Thay mặt Tổ bầu cử số 25, ông Nguyễn Ngọc Dĩnh đề nghị toàn thể cử tri phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tham gia bỏ phiếu đầy đủ; nghiên cứu kỹ danh sách, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên; sáng suốt lựa chọn những đại biểu thật sự tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức và uy tín, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương.

125a4288.jpg
Toàn cảnh Lễ khai mạc.

“Tổ bầu cử xin cam kết tổ chức cuộc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu đúng quy định của pháp luật; bảo đảm trình tự, thủ tục chặt chẽ; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cử tri thực hiện quyền bầu cử của mình” - ông Nguyễn Ngọc Dĩnh nhấn mạnh.

125a4296.jpg
Kiểm tra hòm phiếu trước khi bầu cử.

Ngay sau Lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Huy Tiến - Viện trưởng VKSND tối cao, các cử tri đã thực hiện bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 25, phường Tây Hồ, TP. Hà Nội.

125a4282.jpg
Các cử tri dự lễ khai mạc.
img-8207.jpg
Cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 25, phường Tây Hồ, Hà Nội.
Cùng chuyên mục