Tiếng nói từ giảng đường gửi gắm vào hòm phiếu

TPO - Không chỉ là quyền lợi, việc tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp còn là trải nghiệm đáng nhớ của nhiều sinh viên. Với họ, mỗi lá phiếu là một lời khẳng định ý thức trách nhiệm và sự trưởng thành đối với vận mệnh đất nước.

Đứng trong hàng cử tri tại khu vực bỏ phiếu, Hoàng Huy Hưởng (20 tuổi) sinh viên trường ĐH KHXH&NV, nói rằng trải nghiệm lần đầu cầm lá phiếu khiến em nhận ra ý nghĩa thực sự của việc tham gia bầu cử. “Trước đây khi thấy người lớn đi bầu, em chỉ nghĩ đó là một hoạt động bình thường. Nhưng khi chính mình nhận lá phiếu và bước vào phòng bỏ phiếu, em mới hiểu khoảnh khắc ấy quan trọng đến thế nào”, Hưởng nói.

Sinh viên ở Ký túc xá Mễ Trì (ĐHQG Hà Nội) tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Hưởng, mỗi quyết định tuy nhỏ nhưng đều mang theo trách nhiệm đối với xã hội, không còn chỉ là người trẻ đứng ngoài quan sát mà đã trở thành một công dân có tiếng nói, có trách nhiệm với tương lai.

Không ít sinh viên cho biết họ chủ động tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên trước khi đưa ra lựa chọn. Hoàng Kim Chi (20 tuổi) - sinh viên trường ĐH KHXH&NV, nói em đọc tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên được niêm yết tại khu vực bầu cử, đồng thời theo dõi thông tin trên báo chí và các kênh chính thống. “Em cũng trao đổi với gia đình và bạn bè để hiểu rõ hơn về vai trò của đại biểu và những vấn đề mà họ quan tâm. Nhờ vậy em có thêm thông tin trước khi đưa ra lựa chọn”, Chi cho biết.

Bên trong nơi hơn 1.000 sinh viên nội trú tại Ký túc xá Mễ Trì thực hiện quyền công dân.

Từ góc nhìn của sinh viên, nhiều bạn trẻ kỳ vọng các đại biểu được bầu sẽ quan tâm nhiều hơn đến những vấn đề gắn với thế hệ trẻ.

Cao Phương Thảo (22 tuổi) - sinh viên trường ĐH Giáo dục, cho rằng sinh viên mong muốn được học tập trong môi trường hiện đại, sáng tạo và gắn với thực tiễn. Bên cạnh đó là các chính sách hỗ trợ sinh viên sau khi tốt nghiệp như cơ hội việc làm, chương trình thực tập hay hỗ trợ khởi nghiệp.

Điểm bầu cử Ký túc xá Mễ Trì (ĐHQG Hà Nội).

Theo Thảo, những chính sách liên quan đến học bổng, tín dụng sinh viên và nghiên cứu khoa học cũng cần được quan tâm nhiều hơn để tạo điều kiện cho sinh viên phát triển.

Ở góc nhìn khác, Bùi Thị Khánh Linh (21 tuổi) - sinh viên trường ĐH Giáo dục cho rằng lá phiếu của sinh viên mang đến những góc nhìn mới cho bộ máy đại diện của Nhân dân. “Sinh viên mang trong mình sức trẻ và sự nhạy bén. Khi tiếng nói của giới trẻ được thể hiện qua từng lá phiếu, chúng ta có thể góp phần xây dựng một đội ngũ đại biểu vừa thấu hiểu thực tiễn, vừa bắt kịp xu thế phát triển của xã hội”, Linh nói.

Sinh viên ĐHQG Hà Nội tham gia quyền và nghĩa vụ của công dân.

Sau khi trực tiếp tham gia bầu cử, nhiều sinh viên cũng muốn gửi gắm thông điệp tới các bạn trẻ về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.