Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương bày tỏ nhiều kỳ vọng qua lá phiếu

TPO - Nghiên cứu, tìm hiểu kỹ từng ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, cử tri Phạm Thảo Trang - ở phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương, đang học tại Trường Đại học Nam Cần Thơ, bày tỏ sự kỳ vọng. Với Trang, lá phiếu ngày 15/3 không chỉ thực hiện quyền công dân, qua đó còn đề xuất những chính sách đặc thù tháo gỡ nút thắt về vốn, kỹ năng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và việc làm, giúp người trẻ vững vàng khởi nghiệp ngay trên quê hương.