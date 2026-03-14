Thanh niên Lào Cai, Phú Thọ tưng bừng hướng tới ngày hội toàn dân

Thành Đạt - Viết Hà
TPO - Trước thềm ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, đoàn viên, thanh niên đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, chào đón ngày bầu cử. Trong đó, lực lượng học sinh cũng tham gia, góp phần tạo không khí sôi nổi hướng tới ngày hội toàn dân.

Video: Đoàn viên, thanh niên, học sinh diễu hành đường phố tuyên truyền bầu cử
Những ngày này, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử lan tỏa khắp tỉnh Lào Cai﻿. Trên các tuyến phố, thôn, bản, cờ hoa, khẩu hiệu được treo trang trọng, tạo không khí rộn ràng hướng tới ngày hội toàn dân.
Đoàn viên, thanh niên, học sinh đi diễu hành khắp các tuyến đường thôn, bản để tuyên truyền bầu cử.
Dòng đoàn viên, học sinh xếp thành hàng dài, đi theo các tuyến đường, hô vang khẩu hiệu ngày bầu cử toàn dân﻿, tuyên truyền tới từng ngõ xóm.
Cùng với hoạt động diễu hành, Đoàn thanh niên các xã đã tổ chức tuyên truyền lưu động bằng phương tiện truyền thanh qua loa kéo đến các thôn, bản trên địa bàn xã để tuyên truyền các nội dung liên quan đến cuộc bầu cử. Chị Lý Cờ Mẩy - Bí thư Đoàn Xã Mường Bo, tỉnh Lào Cai cho biết, ngoài hoạt động tuyên truyền truyền thống, dịp này, công tác tuyên truyền bầu cử được số hóa, bắt nhịp xu thế chuyển đổi số. Các video sử dụng công nghệ AI về cuộc bầu cử được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội của xã, đã thu hút sự quan tâm, tương tác tích cực từ đoàn viên, thanh niên và người dân.
Cùng với đó, Đoàn Xã Ngũ Chỉ Sơn đã làm công trình đường giao thông liên thôn chào đón ngày bầu cử. Anh Chảo Láo Sử - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Ngũ Chỉ Sơn chia sẻ, nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngoài việc tham gia tuyên truyền bầu cử﻿ Đoàn Xã Ngũ Chỉ Sơn cũng đã ra quân thực hiện công trình thanh niên tuyến đường liên gia nội đồng dài 800m tại thôn Xín Chải Dao trên địa bàn.
Băng rôn, khẩu hiệu được đoàn viên, thanh niên treo tại nhiều tuyến đường, khu dân cư, góp phần tạo không khí hướng tới ngày bầu cử﻿.
Từ đoàn viên, thanh niên đến các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai đều đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân.

Đoàn xe đạp cổ động bầu cử thân thiện, ấn tượng của tuổi trẻ Phú Thọ

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, tuổi trẻ xã Yên Lạc (Phú Thọ) triển khai cách làm sáng tạo: Diễu hành tuyên truyền bằng xe đạp gắn cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu. Những đoàn xe rực sắc đỏ len qua từng tuyến đường, mang thông tin về ngày hội bầu cử đến gần hơn với người dân.

Nhằm tạo khí thế sôi nổi, tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, Đoàn Xã Yên Lạc phối hợp với Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã tổ chức ra quân tuyên truyền bầu cử﻿ lưu động trên địa bàn. Hoạt động thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo nên một bức tranh trẻ trung, đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ địa phương. Trong ảnh, ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh (người mặc comple) động viên mô hình tuyên truyền của Đoàn Xã Yên Lạc.
Đặc biệt, các đoàn viên thanh niên đi xe đạp để tuyên truyền, một cách làm vừa giản dị, thân thiện với môi trường, vừa tạo hiệu ứng trực quan mạnh mẽ. Mỗi chiếc xe được trang trí cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử; các đoàn viên mặc đồng phục, diễu hành qua nhiều tuyến đường chính và khu dân cư trên địa bàn xã.
Những đoàn xe đạp nối dài, sắc đỏ của cờ Tổ quốc nổi bật giữa các tuyến đường đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân. Nhiều người dừng lại theo dõi, lắng nghe nội dung phát thanh lưu động về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri﻿; thời gian, địa điểm bỏ phiếu cũng như các quy định của pháp luật liên quan đến công tác bầu cử.
Anh Nguyễn Trung Đức - Bí thư Đoàn Xã Yên Lạc chia sẻ, đạp xe đạp tuyên truyền bầu cử không chỉ tạo hiệu ứng thị giác, hình thức tuyên truyền này còn mang thông điệp gần gũi: Đưa thông tin đến tận từng thôn xóm, từng khu dân cư. Khác với những phương thức tuyên truyền truyền thống, đoàn xe đạp di chuyển linh hoạt qua nhiều tuyến đường nhỏ, giúp thông tin lan tỏa rộng rãi và trực tiếp hơn tới người dân.
Việc lựa chọn xe đạp làm phương tiện tuyên truyền nhằm phát huy tính sáng tạo của tuổi trẻ﻿, đồng thời tạo sự thân thiện, dễ tiếp cận với cộng đồng. Hình ảnh đoàn viên thanh niên đạp xe tuyên truyền cũng góp phần truyền tải thông điệp về lối sống xanh, tiết kiệm, phù hợp với tinh thần xung kích, trách nhiệm của thế hệ trẻ.

"Với cách làm sáng tạo, gần gũi và giàu sức lan tỏa, tuổi trẻ Yên Lạc đã góp phần làm cho công tác tuyên truyền bầu cử trở nên sinh động, hiệu quả hơn. Những vòng xe đạp mang theo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu không chỉ lan tỏa thông điệp về ngày hội lớn của đất nước, mà còn khẳng định vai trò xung kích của thanh niên trong việc chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử, bảo đảm dân chủ, đúng luật và thực sự là ngày hội của toàn dân", anh Nguyễn Trung Đức cho hay.

