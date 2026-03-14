Thanh niên Lào Cai, Phú Thọ tưng bừng hướng tới ngày hội toàn dân

TPO - Trước thềm ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, đoàn viên, thanh niên đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, chào đón ngày bầu cử. Trong đó, lực lượng học sinh cũng tham gia, góp phần tạo không khí sôi nổi hướng tới ngày hội toàn dân.
Cùng với hoạt động diễu hành, Đoàn thanh niên các xã đã tổ chức tuyên truyền lưu động bằng phương tiện truyền thanh qua loa kéo đến các thôn, bản trên địa bàn xã để tuyên truyền các nội dung liên quan đến cuộc bầu cử. Chị Lý Cờ Mẩy - Bí thư Đoàn Xã Mường Bo, tỉnh Lào Cai cho biết, ngoài hoạt động tuyên truyền truyền thống, dịp này, công tác tuyên truyền bầu cử được số hóa, bắt nhịp xu thế chuyển đổi số. Các video sử dụng công nghệ AI về cuộc bầu cử được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội của xã, đã thu hút sự quan tâm, tương tác tích cực từ đoàn viên, thanh niên và người dân.
Đoàn xe đạp cổ động bầu cử thân thiện, ấn tượng của tuổi trẻ Phú Thọ
Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, tuổi trẻ xã Yên Lạc (Phú Thọ) triển khai cách làm sáng tạo: Diễu hành tuyên truyền bằng xe đạp gắn cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu. Những đoàn xe rực sắc đỏ len qua từng tuyến đường, mang thông tin về ngày hội bầu cử đến gần hơn với người dân.
Đặc biệt, các đoàn viên thanh niên đi xe đạp để tuyên truyền, một cách làm vừa giản dị, thân thiện với môi trường, vừa tạo hiệu ứng trực quan mạnh mẽ. Mỗi chiếc xe được trang trí cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử; các đoàn viên mặc đồng phục, diễu hành qua nhiều tuyến đường chính và khu dân cư trên địa bàn xã.
"Với cách làm sáng tạo, gần gũi và giàu sức lan tỏa, tuổi trẻ Yên Lạc đã góp phần làm cho công tác tuyên truyền bầu cử trở nên sinh động, hiệu quả hơn. Những vòng xe đạp mang theo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu không chỉ lan tỏa thông điệp về ngày hội lớn của đất nước, mà còn khẳng định vai trò xung kích của thanh niên trong việc chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử, bảo đảm dân chủ, đúng luật và thực sự là ngày hội của toàn dân", anh Nguyễn Trung Đức cho hay.