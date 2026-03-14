Thanh niên Lào Cai, Phú Thọ tưng bừng hướng tới ngày hội toàn dân

Đoàn xe đạp cổ động bầu cử thân thiện, ấn tượng của tuổi trẻ Phú Thọ

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, tuổi trẻ xã Yên Lạc (Phú Thọ) triển khai cách làm sáng tạo: Diễu hành tuyên truyền bằng xe đạp gắn cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu. Những đoàn xe rực sắc đỏ len qua từng tuyến đường, mang thông tin về ngày hội bầu cử đến gần hơn với người dân.

"Với cách làm sáng tạo, gần gũi và giàu sức lan tỏa, tuổi trẻ Yên Lạc đã góp phần làm cho công tác tuyên truyền bầu cử trở nên sinh động, hiệu quả hơn. Những vòng xe đạp mang theo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu không chỉ lan tỏa thông điệp về ngày hội lớn của đất nước, mà còn khẳng định vai trò xung kích của thanh niên trong việc chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử, bảo đảm dân chủ, đúng luật và thực sự là ngày hội của toàn dân", anh Nguyễn Trung Đức cho hay.