Đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu gửi gắm niềm tin, kỳ vọng tới kỳ bầu cử

TPO - Trong không khí rộn ràng hướng tới ngày hội non sông, những cử tri trẻ là "chàng trai vàng" Toán học Trần Minh Hoàng, TS Đặng Thị Lệ Hằng và kỹ sư công nghệ Nguyễn Chí Đông bày tỏ niềm tự hào và kỳ vọng đối với kỳ bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

"Chàng trai vàng" Toán học Trần Minh Hoàng, TS Đặng Thị Lệ Hằng và kỹ sư công nghệ Nguyễn Chí Đông là 3 trong số 19 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025. Minh Hoàng là đề cử lĩnh vực Học tập; TS Hằng là đề cử lĩnh vực Nghiên cứu khoa học; kỹ sư Đông là lĩnh vực Lao động sản xuất.

Từ niềm háo hức, đến ý thức “quyền và nghĩa vụ”

Trần Minh Hoàng - sinh viên khoa Toán - Cơ – Tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, (ĐHQG Hà Nội) hướng đến ngày hội non sông với niềm tự hào, phấn khởi đặc biệt khi lần đầu trở thành cử tri, đi bỏ phiếu.

“Tôi đang vô cùng háo hức và hồi hộp hướng đến ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới này. Đây là lần đầu tiên tôi trở thành cử tri và sẽ đi bầu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân”, Hoàng bày tỏ.

Với kỹ sư công nghệ Nguyễn Chí Đông - Phó Trưởng Phòng giải pháp quản trị dữ liệu, Trung tâm Công nghệ thông tin, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), kỳ bầu cử này là lần thứ 3 trở thành cử tri.

Anh Đông cho biết, hướng đến ngày hội non sông lần này vẫn vẹn nguyên sự háo hức, tự hào trở thành cử tri đi bỏ phiếu vẫn vẹn nguyên vì đang thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Đặc biệt, niềm tự hào càng to lớn hơn khi thực hiện trách nhiệm công dân trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Còn TS. Đặng Thị Lệ Hằng - Phó trưởng Phòng Công nghệ Vật liệu Y sinh (Viện Công nghệ tiên tiến, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) là lần thứ 4 đi bầu.

Chị Hằng cho biết, đi bầu lần đầu khi là sinh viên năm nhất, tại điểm bỏ phiếu Đại học Quốc gia TP.HCM. Lần đầu đi bầu với niềm háo hức, xen lẫn chút tò mò khi được cầm lá phiếu của mình. Đến bây giờ, chị càng cảm nhận rõ hơn việc đi bầu cử là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của mỗi công dân.

“Hành động đi bầu rất quan trọng. Mỗi lá phiếu đều có thể ảnh hưởng đến tương lai của đất nước và cộng đồng, trong đó có cả cuộc sống và môi trường làm việc của chính mình và người thân. Thông qua bầu cử, người dân có cơ hội lựa chọn những người đại diện trong bộ máy nhà nước, những người sẽ tham gia xây dựng và quyết định các chính sách quan trọng ở các lĩnh vực để phát triển đất nước", TS. Đặng Thị Lệ Hằng nói.

TS. Hằng cũng cho biết thêm, khi tìm hiểu về các ứng cử viên và các vấn đề xã hội trước khi bỏ phiếu, cử tri sẽ hiểu rõ hơn về tình hình đất nước và các định hướng phát triển trong thời gian tới. Qua đó, cử tri có thể đưa ra lựa chọn phù hợp với ý chí và nguyện vọng của bản thân, đồng thời góp phần nhỏ vào sự phát triển chung của xã hội.

Gửi gắm niềm tin và kỳ vọng

Ba cử tri trẻ đều tin tưởng và kỳ vọng kỳ bầu cử lần này sẽ lựa chọn được những đại biểu có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm cao đối với xã hội, đất nước. Các đại biểu được cử tri tín nhiệm sẽ luôn đặt lợi ích và nguyện vọng của người dân làm trung tâm trong quá trình xây dựng và đưa ra các quyết sách trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

TS. Đặng Thị Lệ Hằng bày tỏ, một đại biểu tốt không chỉ có chuyên môn mà còn thường xuyên lắng nghe ý kiến của cử tri, gần gũi với người dân để hiểu rõ những vấn đề thực tế trong đời sống.

Từ đó, các chính sách được ban hành sẽ sát với nhu cầu của xã hội, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân và thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước.

TS Hằng cũng kỳ vọng và tin tưởng, Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới sẽ có sự tham gia của nhiều đại biểu trẻ, nhà khoa học, doanh nhân... tạo nên sự đa dạng về kinh nghiệm, góc nhìn giúp quá trình thảo luận và hoạch định chính sách trở nên toàn diện và thực tiễn hơn.

Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới, Quốc hội và các cơ quan dân cử sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt trong những lĩnh vực quan trọng như chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Mọi chính sách phát triển đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng một xã hội phát triển bền vững, nhân văn và ngày càng đáng sống hơn.

“Tôi mong muốn các đại biểu thời kỳ mới sẽ linh hoạt, kịp thời điều chỉnh các vướng mắc, tháo gỡ các rào cản để cuộc sống của dân luôn tích cực, thúc đẩy sự phát triển cũng như sự cống hiến của nhân dân để xây dựng đất nước phồn thịnh, hạnh phúc”, chị Hằng nói.

Kỹ sư Nguyễn Chí Đông bày tỏ, kỳ bầu cử sẽ lựa chọn được những đại biểu xứng đáng, đủ tâm và tầm. "Mỗi lá phiếu của cử tri nói chung, trong đó có các cử tri trẻ là một phần đóng góp để lựa chọn ra những cá nhân có thể đảm đương được những công việc quyết sách quan trọng của đất nước cũng như địa phương”, anh Đông nói.

Anh Đông nhấn mạnh, các cử tri trẻ cùng cử tri cả nước đi bầu để thể hiện được quyền lợi và trách nhiệm công dân đối với đất nước, thể hiện vai trò chủ nhân tương lai của dân tộc.

Cùng quan điểm, Trần Minh Hoàng bày tỏ: "Tôi hy vọng rằng các bạn trẻ hãy thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của bản thân mình để bầu Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ mới".