8 đội bóng tranh tài tại Giải Futsal sinh viên khu vực ĐBSCL

Giải futsal sinh viên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm nay có 8 đội đến từ các trường đại học trong vùng, giải đấu chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Chiều 13/3, Ban tổ chức Giải Futsal HDBank sinh viên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) họp thông tin về giải đấu. Giải do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp ĐBSCL và Đại học Cần Thơ tổ chức. Đây là năm thứ tư giải đấu được tổ chức theo mô hình khu vực.



Giải futsal sinh viên ĐBSCL năm nay có 8 đội tranh tài.

Giải futsal sinh viên khu vực ĐBSCL năm nay có 8 đội tham gia, gồm các trường: Đại học Cần Thơ, Nam Cần Thơ, Tây Đô, FPT Cần Thơ, Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ, Cửu Long, Xây dựng Miền Tây và Cao đẳng Nghề Cần Thơ.

Giải đấu diễn ra từ ngày 21 - 28/3. Các đội được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn, 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết, sau đó tranh vô địch. Tổng cộng 16 trận đấu sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu đa năng Đại học Cần Thơ.

Ông Vũ Hải Quang - Phó Tổng Giám đốc VOV, Trưởng Ban chỉ đạo Giải cho biết, sau nhiều dấu ấn tại các địa phương trên cả nước, giải đấu tiếp tục mở rộng hành trình khi chính thức đến với ĐBSCL. ĐBSCL là điểm đến mới của giải đấu. Thông qua giải đấu tại những địa phương khác, nhiều sinh viên đã có cơ hội bước ra khỏi khuôn khổ sân trường, tiếp cận những sân chơi futsal mang tầm vóc lớn.

TS. Lê Văn Lâm - Phó Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ cho biết thêm, việc đăng cai giải đấu là cơ hội để lan tỏa hình ảnh một môi trường giáo dục năng động, hiện đại và đề cao rèn luyện thể chất của sinh viên.

Ông Vũ Hải Quang - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Giải futsal sinh viên khu vực ĐBSCL.