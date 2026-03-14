Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

8 đội bóng tranh tài tại Giải Futsal sinh viên khu vực ĐBSCL

Hòa Hội

Giải futsal sinh viên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm nay có 8 đội đến từ các trường đại học trong vùng, giải đấu chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Chiều 13/3, Ban tổ chức Giải Futsal HDBank sinh viên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) họp thông tin về giải đấu. Giải do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp ĐBSCL và Đại học Cần Thơ tổ chức. Đây là năm thứ tư giải đấu được tổ chức theo mô hình khu vực.

Giải futsal sinh viên ĐBSCL năm nay có 8 đội tranh tài.

Giải futsal sinh viên khu vực ĐBSCL năm nay có 8 đội tham gia, gồm các trường: Đại học Cần Thơ, Nam Cần Thơ, Tây Đô, FPT Cần Thơ, Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ, Cửu Long, Xây dựng Miền Tây và Cao đẳng Nghề Cần Thơ.

Giải đấu diễn ra từ ngày 21 - 28/3. Các đội được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn, 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết, sau đó tranh vô địch. Tổng cộng 16 trận đấu sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu đa năng Đại học Cần Thơ.

Ông Vũ Hải Quang - Phó Tổng Giám đốc VOV, Trưởng Ban chỉ đạo Giải cho biết, sau nhiều dấu ấn tại các địa phương trên cả nước, giải đấu tiếp tục mở rộng hành trình khi chính thức đến với ĐBSCL. ĐBSCL là điểm đến mới của giải đấu. Thông qua giải đấu tại những địa phương khác, nhiều sinh viên đã có cơ hội bước ra khỏi khuôn khổ sân trường, tiếp cận những sân chơi futsal mang tầm vóc lớn.

TS. Lê Văn Lâm - Phó Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ cho biết thêm, việc đăng cai giải đấu là cơ hội để lan tỏa hình ảnh một môi trường giáo dục năng động, hiện đại và đề cao rèn luyện thể chất của sinh viên.

Ông Vũ Hải Quang - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Giải futsal sinh viên khu vực ĐBSCL.
Ban tổ chức cùng đại diện các đơn vị tham dự.
#Futsal #Sinh viên #ĐBSCL #Cần Thơ #Thể thao

Xem thêm

Cùng chuyên mục