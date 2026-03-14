Gửi gắm niềm tin, kỳ vọng lớn lao

TP - Hướng về ngày hội non sông - bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 diễn ra vào ngày 15/3, các bạn trẻ trên mọi miền Tổ quốc đã gửi gắm niềm tin, kỳ vọng mỗi lá phiếu sẽ chọn ra những đại biểu hội tụ đủ đức, tài, gần gũi với nhân dân, kịp thời đưa ra những quyết sách đột phá đưa đất nước bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Chị Nguyễn Hương Giang - Phó Bí thư phụ trách Đoàn phường Yên Sở, TP Hà Nội:

Kỳ vọng những đại biểu hội tụ đức và tài

Tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào khi được sống và hoạt động trong không khí sôi nổi hướng về Ngày hội non sông - bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Với đoàn viên, thanh niên, đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm công dân và tinh thần tham gia xây dựng chính quyền.

Tôi kỳ vọng các đại biểu được bầu sẽ thật sự tiêu biểu về đức, tài, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm; luôn gần dân, lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Tôi tin rằng, với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp, các ngành và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, cuộc bầu cử ngày 15/3 sẽ diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công tốt đẹp.

Bạn Nguyễn Song Thiên Long - sinh viên Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TPHCM, “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu cấp Trung ương:

Kỳ vọng các công nghệ lõi được chú trọng phát triển

Ngày hội bầu cử không chỉ để thực hiện quyền công dân mà còn là thời điểm rất ý nghĩa để mỗi người dân thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của mình đối với tương lai đất nước. Tôi kỳ vọng rằng, thông qua bầu cử, chúng ta sẽ lựa chọn được những đại biểu thật sự có năng lực, trách nhiệm, gần gũi với thực tiễn và có khả năng chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của người dân vào quá trình hoạch định chính sách.

Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu lớn về chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tôi tin rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và định hướng của Nhà nước, những quyết sách đúng đắn từ Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp sẽ tiếp tục tạo ra nền tảng quan trọng để đất nước phát triển bền vững.

Với tôi, niềm tin lớn nhất là khi mỗi người dân tham gia ngày hội bầu cử với tinh thần trách nhiệm, đồng hành cùng những định hướng lớn của đất nước, thì chính những lựa chọn hôm nay sẽ góp phần vào quá trình chuyển mình mạnh mẽ của dân tộc trong giai đoạn mới.

Bạn Phạm Quang Việt Hoàng - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hà Nội:

Đưa ra những quyết sách đúng đắn

Hướng về ngày hội non sông, cảm xúc trong tôi đan xen giữa niềm tự hào sâu sắc và ý thức trách nhiệm thiêng liêng của một công dân trẻ. Với tôi, mỗi lá phiếu không chỉ là việc thực hiện quyền công dân mà còn thể hiện niềm tin và sự gửi gắm của cử tri cả nước đối với cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Tôi đặt nhiều kỳ vọng vào kỳ bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp lần này sẽ lựa chọn được những đại biểu thật sự “vừa hồng, vừa chuyên”, tiêu biểu về đức và tài, dám nghĩ, dám làm, đại diện chân chính cho tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân, từ đó góp phần đưa ra những quyết sách đúng đắn để đất nước phát triển phồn vinh.

Tôi cố gắng lan tỏa tinh thần của ngày hội bầu cử bằng những hành động thiết thực. Tôi tin rằng, khi mỗi người trẻ trở thành một “tuyên truyền viên” tích cực, chúng ta đang cùng nhau góp phần xây dựng một ngày bầu cử thật sự dân chủ, đúng pháp luật và lan tỏa tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với tương lai đất nước.

Bạn Nguyễn Lan Anh - Chủ tịch Hội sinh viên Học viện Tài chính:

Mở rộng cơ hội việc làm cho người trẻ

Tôi bước vào ngày hội bầu cử 15/3 với tâm thế chủ động và ý thức trách nhiệm cao của một người trẻ trong thời đại mới. Mỗi lá phiếu không chỉ là quyền lợi chính trị mà còn gửi gắm niềm tin vào những quyết sách đột phá, những bước phát triển lớn của đất nước trong tương lai.

Tôi kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ trở thành cầu nối vững chắc, chuyển hóa những khát vọng của sinh viên, của thế hệ trẻ thành những chính sách cụ thể, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng cơ hội việc làm trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Bằng trí tuệ và tinh thần “tiên phong – bản lĩnh”, tôi tin rằng, thanh niên, sinh viên sẽ tiếp tục nỗ lực hành động, cùng cả nước góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Để lan tỏa tinh thần của ngày hội non sông, Hội Sinh viên Học viện Tài chính đã triển khai chiến dịch truyền thông đa nền tảng với thông điệp xuyên suốt “Tuổi trẻ Tài chính hướng tới Ngày hội non sông”. Trong đó, chúng tôi xây dựng các chuỗi bài viết chuyên đề, thiết kế infographic và video ngắn sinh động để hướng dẫn quy trình bầu cử, giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận và hiểu rõ các quy định. Đồng thời, chúng tôi phát động phong trào thay khung ảnh hưởng ứng, kêu gọi mỗi sinh viên trở thành một tuyên truyền viên tích cực, cùng lan tỏa không khí sôi nổi, để ngày 15/3 thật sự trở thành ngày hội lớn của sinh viên Học viện.

Bạn Thạch Ngọc Hải - sáng lập và điều hành Dự án Cho Em, Giải thưởng Thanh niên sống đẹp 2025:

Quan tâm nhiều hơn đến thế hệ trẻ

Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng, mà còn là dịp để mỗi người dân thể hiện trách nhiệm, niềm tin và tình yêu đối với đất nước. Là một người trẻ, tôi luôn tin rằng mỗi lá phiếu đều chứa đựng kỳ vọng về một Việt Nam ngày càng phát triển, văn minh và tốt đẹp hơn.

Đó cũng là kỳ vọng của tôi, cũng như của rất nhiều bạn trẻ, gửi gắm vào những đại biểu được lựa chọn – những người có tâm, có tầm, có trách nhiệm, gần gũi với nhân dân, biết lắng nghe và thấu hiểu đời sống thực tiễn để đưa ra những quyết sách đúng đắn vì sự phát triển của đất nước, mang đến hạnh phúc, ấm no cho nhân dân.

Tôi cũng mong rằng, trong thời gian tới, các chính sách sẽ tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến thế hệ trẻ và trẻ em – những người sẽ góp phần xây dựng tương lai của đất nước. Với tôi, khi mỗi người dân ý thức rõ giá trị của lá phiếu của mình, ngày hội bầu cử sẽ trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm công dân và niềm tin vào sự phát triển bền vững của Việt Nam.