Nữ sinh viên lần đầu đi bầu cử đúng ngày sinh nhật

TPO - Đón sinh nhật ngay trong ngày bầu cử 15/3, Kiều Minh Thương (sinh viên ĐH Giáo dục, ĐHQG Hà Nội) coi lá phiếu cử tri là món quà tuổi 18 quý giá nhất. Đây là lần đầu tiên nữ sinh thực hiện quyền công dân, đánh dấu một cột mốc trưởng thành đáng nhớ giữa không khí ngày hội toàn dân.

Sinh ngày 15/3/2005, đúng dịp bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Thương chính thức trở thành cử tri và tham gia bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 34 (đơn vị bầu cử số 9, phường Thanh Xuân).

Nữ sinh Kiều Minh Thương – sinh viên trường ĐH Giáo dục (ĐHQG Hà Nội).

Hiện Thương sinh sống tại Ký túc xá Mễ Trì (ĐHQG Hà Nội). Điểm bỏ phiếu nơi nữ sinh tham gia cũng khá đặc biệt khi phần lớn cử tri đều là sinh viên đang ở nội trú và đây cũng là lần đầu nhiều bạn được tham gia bầu cử.

Từ sáng sớm, Thương cùng các bạn sinh viên trong ký túc xá đã có mặt tại điểm bầu cử. Không khí vừa nghiêm túc, vừa rộn ràng như ngày hội của những cử tri trẻ.

“Lần đầu cầm lá phiếu mình thấy rất vui và tự hào. Đặc biệt là ngày bầu cử lại trùng đúng sinh nhật nên cảm giác càng ý nghĩa hơn”, Thương chia sẻ.

Sinh nhật tuổi 21 đáng nhớ của Thương, khi được thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của công dân.

Theo nữ sinh, trước đó cô cũng dành thời gian tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên để có thể đưa ra lựa chọn của mình một cách trách nhiệm.

Khoảnh khắc bỏ lá phiếu vào hòm phiếu khiến Thương cảm nhận rõ ràng hơn về vai trò của một công dân trưởng thành. “Mình thấy đây là một dấu mốc rất đặc biệt. Sinh nhật năm nay không chỉ thêm một tuổi mà còn là lúc mình chính thức thực hiện quyền và trách nhiệm của một công dân”, Thương nói.

Kiều Minh Thương (giữa) cùng các bạn sinh viên KTX Mễ Trì tham gia bỏ phiếu bầu cử.

Giữa dòng sinh viên trẻ tại khu vực bầu cử, hình ảnh nữ sinh với nụ cười rạng rỡ trong ngày sinh nhật khi tự tay bỏ lá phiếu đầu tiên đã trở thành khoảnh khắc đáng nhớ. Với Thương, đây chắc chắn sẽ là sinh nhật khó quên – khi niềm vui cá nhân gắn với một cột mốc trưởng thành đầy ý nghĩa.