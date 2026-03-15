Đêm trước giờ bầu cử của ứng viên ĐBQH người Cơ Tu duy nhất ở Đà Nẵng

TPO - Chỉ còn vài giờ nữa, người dân cả nước bước vào ngày hội non sông với lá phiếu gửi trao niềm tin, trọng trách cho người tài đức vẹn toàn. Ông Nguyễn Xuân Nghiêm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sông Kôn, cũng hồi hộp không kém, khi là ứng cử viên Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI tại thành phố Đà Nẵng.

Chia sẻ với Tiền Phong tối 14/3, Bí thư xã Sông Kôn cho hay, tâm trạng của ông có chút vui xen lẫn tự hào khi sắp bước vào sự kiện lịch sử của đất nước. Trong đêm, ông vẫn dành thời gian đi kiểm tra các điểm bầu cử trên địa bàn, đảm bảo mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, chỉn chu, sẵn sàng cho ngày hội lớn.

Trong 24 người ứng cử ĐBQH tại thành phố Đà Nẵng, ông Nghiêm là người dân tộc Cơ Tu duy nhất. Ông bày tỏ rất vinh dự khi được giới thiệu ứng cử ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 3 thành phố Đà Nẵng. Đây là địa bàn có không gian rộng lớn, có biên giới biển và biên giới đất liền. Nơi này hội tụ cả tiềm năng phát triển kinh tế biển, công nghiệp, dịch vụ, đô thị ở vùng ven biển, đồng bằng. Đặc biệt có lợi thế lớn về kinh tế nông, lâm nghiệp, dược liệu, du lịch sinh thái, văn hóa và kinh tế cửa khẩu tại các địa bàn miền núi.

Những tiềm năng đó đặt ra yêu cầu cao về đầu tư hạ tầng, giảm nghèo bền vững, phát triển hài hòa giữa các vùng miền và đồng bào các dân tộc; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Ông Nguyễn Xuân Nghiêm trải lòng, sinh ra và trưởng thành từ miền núi, gắn bó với cơ sở, hơn ai hết ông thấu hiểu sâu sắc những khó khăn, trăn trở cũng như tâm tư, khát vọng vươn lên của Nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao, biên giới. “Với tinh thần đó, việc đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân trong một đơn vị giàu tiềm năng nhưng cũng đặt ra nhiều yêu cầu phát triển như vậy vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao”, ông nhìn nhận.

Bí thư xã Sông Kôn khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào Quốc hội khóa XVI, ông sẽ quyết tâm “đi cùng” và “theo đến cùng” những vấn đề cử tri gửi gắm, làm cầu nối giữa cử tri với Quốc hội, Chính phủ, bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương các cấp, góp phần thúc đẩy giải quyết kịp thời những kiến nghị hợp pháp, chính đáng của cử tri và Nhân dân.

Đặc biệt quan tâm đến các kiến nghị, đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng và phát triển vùng miền núi, dân tộc thiểu số. Tăng cường kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; bảo tồn văn hóa các dân tộc; nâng cao đời sống người dân vùng nông thôn, miền núi, người dân tộc thiểu số nhằm bắt kịp với sự phát triển chung của thành phố và đất nước.

Còn vài giờ nữa, cả nước sẽ bước vào ngày hội non sông, Bí thư xã Sông Kôn vừa nao nức, vừa đầy hy vọng vào lá phiếu của các cử tri. “Mỗi lá phiếu của bà con là sự gửi gắm niềm tin và kỳ vọng. Dù ở cương vị nào, làm công việc gì, bản thân tôi cũng luôn luôn phấn đấu, cố gắng làm tròn trách nhiệm với cử tri, với Nhân dân”, ông Nguyễn Xuân Nghiêm nói.