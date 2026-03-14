Vận tải công cộng Hà Nội: Đưa tiêu chí phục vụ văn minh vào hồ sơ mời thầu

TPO - Sáng 14/3, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị vận hành xe buýt, tàu điện tổ chức lễ phát động phong trào “Vận tải hành khách công cộng văn minh – vì hành khách phục vụ”.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Thái Hồ Phương – Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội cho biết: “Sự văn minh, an toàn trong quá trình hoạt động của tàu điện, xe buýt là yếu tố quan trọng, quyết định sự sống còn của vận tải hành khách công cộng. Thời gian qua, chất lượng phục vụ đã được nâng cao rõ rệt, tuy nhiên vẫn chưa đạt được như kỳ vọng”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động phong trào.

Theo ông Phương, việc nâng cao chất lượng phục vụ là trách nhiệm chung của cả cơ quan quản lý và doanh nghiệp. Thời gian tới, Trung tâm sẽ đưa các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ vào hồ sơ mời thầu cung cấp dịch vụ vận tải công cộng. Qua đó, thúc đẩy các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng và xây dựng môi trường phục vụ văn minh trên phương tiện.

Cũng theo lãnh đạo Trung tâm, thông qua lễ phát động, các đơn vị sẽ phối hợp xây dựng văn hóa giao thông trên xe buýt, tàu điện. Mục tiêu nhằm thu hút người dân sử dụng phương tiện công cộng, từng bước hình thành hệ thống giao thông Thủ đô hiện đại và thân thiện.

Tại buổi lễ, đại diện cơ quan quản lý và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng đã cùng ký kết biên bản cam kết nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới xây dựng hình ảnh phương tiện công cộng an toàn, văn minh và thân thiện với người dân.

Chia sẻ tại chương trình, bà Nguyễn Thị Ánh – nhân viên phục vụ tuyến xe buýt E10 cho biết, đội ngũ lái xe và nhân viên luôn ý thức rằng thái độ văn minh trên mỗi chuyến xe có ý nghĩa rất quan trọng đối với hành khách.

“Hành khách sẽ tin tưởng sử dụng xe buýt hơn nếu cảm nhận được sự văn minh. Chúng tôi sẽ nỗ lực phục vụ an toàn để ngày càng nhiều người lựa chọn phương tiện công cộng”, bà Ánh chia sẻ.

Lễ ký kết lần này được kỳ vọng sẽ tạo ra một cú hích thực chất, thay đổi tư duy phục vụ của các đơn vị vận tải, góp phần xây dựng hệ thống giao thông Thủ đô hiện đại, văn minh và bền vững hơn.