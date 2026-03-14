TPHCM đưa xe đạp điện công cộng vào hoạt động từ 15/3

Nguyễn Dũng
TPO - TPHCM chính thức đưa dịch vụ xe đạp điện công cộng vào vận hành từ ngày 15/3 nhằm đa dạng hóa phương thức tiếp cận giao thông công cộng, đồng thời khuyến khích người dân sử dụng phương tiện xanh, thân thiện với môi trường.

Ngày 14/3, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (Sở Xây dựng TPHCM) cho biết việc triển khai xe đạp điện công cộng sẽ được thực hiện song song với hệ thống xe đạp công cộng hiện hữu trên địa bàn thành phố.

Dàn xe điện chờ ra mắt phục vụ người dân.

Trước đó, từ cuối năm 2021, Trung tâm đã phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam triển khai dịch vụ xe đạp công cộng tại khu vực trung tâm thành phố. Đến nay, hệ thống đã có khoảng 500 xe đạp tại 52 trạm, phục vụ nhu cầu di chuyển của người dân, góp phần kết nối với các loại hình vận tải hành khách công cộng khác.

Việc bổ sung xe đạp điện công cộng được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thêm lựa chọn di chuyển thuận tiện cho người dân trong bối cảnh thành phố đang đẩy mạnh phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng.

Theo kế hoạch, Công ty Trí Nam sẽ tổ chức chương trình trải nghiệm xe đạp điện công cộng từ 16h ngày 15/3 đến hết ngày 31/3 tại trạm xe đạp công cộng Thương xá Tax, đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TPHCM (giao đường Lê Lợi – Nguyễn Huệ).

Người dân và du khách đăng ký ứng dụng TNGo-HCM sẽ được nhận một mã trải nghiệm miễn phí 15 phút để sử dụng dịch vụ.

Sau giai đoạn trải nghiệm, dự kiến giá dịch vụ xe đạp điện công cộng gồm: Vé 15 phút 10.000 đồng; Vé 30 phút 20.000 đồng; Vé 60 phút 35.000 đồng; Vé 120 phút 60.000 đồng; Vé 240 phút 110.000 đồng.

Mức giá có thể được điều chỉnh tùy theo tình hình vận hành thực tế và sẽ được thông báo chính thức khi áp dụng.

Để sử dụng dịch vụ, người dùng tải ứng dụng TNGo-HCM trên App Store hoặc CH Play, đăng ký tài khoản, chọn “Dùng vé ngay” và quét mã QR trên xe để mở khóa. Khi kết thúc hành trình, người dùng đưa xe về trạm TNGo gần nhất, trả mũ bảo hiểm đúng vị trí và chọn “Tôi muốn trả xe” trên ứng dụng.

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng, trong thời gian tới dịch vụ sẽ tiếp tục được theo dõi, đánh giá hiệu quả và từng bước mở rộng phạm vi hoạt động, góp phần giảm ùn tắc giao thông, hạn chế ô nhiễm môi trường và hướng đến mục tiêu giảm phát thải trong lĩnh vực giao thông vận tải.

