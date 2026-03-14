Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Tạm giữ nhân viên quán ốc dùng ghế nhựa đánh tài xế giao hàng

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 14/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã tống đạt quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Quốc Đạt (SN 1990, quê xã Hòa Bình, tỉnh Vĩnh Long; hiện ở đường Hưng Phú, phường Chánh Hưng) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đạt là nhân viên quán ốc đánh tài xế giao hàng mà Tiền Phong đã phản ánh.

Clip vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h ngày 12/3, anh Phúc – tài xế giao hàng – đến quán ốc Hiền trên đường Lê Hồng Phong, phường Hòa Hưng để nhận đơn cho khách. Trong lúc chờ lấy hàng, anh Phúc đậu xe trên vỉa hè trước cửa quán thì xảy ra mâu thuẫn với Trần Quốc Đạt, là nhân viên của quán, do nhắc nhở việc đậu xe.

Trong lúc cự cãi, Đạt đã dùng ghế nhựa đánh về phía anh Phúc, khiến nạn nhân bị thương nhẹ ở tay. Sau sự việc, anh Phúc đến Công an phường Hòa Hưng trình báo và được đưa đến bệnh viện kiểm tra thương tích.

oc.jpg
Hình ảnh Đạt cầm ghế đánh anh Phúc.

Qua xác minh, Công an phường Hòa Hưng đã mời Trần Quốc Đạt cùng những người liên quan về trụ sở làm việc. Tại đây, Đạt thừa nhận toàn bộ hành vi.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

652218285-970213208899429-7151633890642658343-n.jpg
Đạt tại cơ quan công an.

Công an khuyến cáo người dân khi xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt, kinh doanh cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh, tránh sử dụng bạo lực để giải quyết sự việc. Các hành vi xâm hại sức khỏe người khác hoặc gây rối trật tự công cộng đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Xem thêm

Cùng chuyên mục