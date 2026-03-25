Cánh đồng diều Thủ Thiêm vào mùa 'hút' giới trẻ

TPO - Nằm gần khu vực chân cầu Ba Son, "cánh đồng diều" Thủ Thiêm, TPHCM những ngày gần đây đã bắt đầu vào mùa khi được nhiều bạn trẻ “rỉ tai” nhau về một nơi lý tưởng để thư giãn sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng.
Từ khoảng 16 giờ hàng ngày, khi nắng chiều dịu dần, từng nhóm bạn trẻ và gia đình bắt đầu đổ về. Người lớn tìm chút bình yên, trong khi trẻ nhỏ thích thú chạy trên bãi cỏ, tay giữ dây để cánh diều chao lượn theo từng đợt gió.
Điểm đặc biệt của “mùa diều” Thủ Thiêm không chỉ nằm ở hoạt động thả diều, mà còn ở không khí “chill” rất riêng. Những cánh diều hình thú, nhân vật hoạt hình hay thiết kế sáng tạo góp phần tạo nên một bức tranh chuyển động đầy màu sắc giữa lòng thành phố.
Anh Minh Lai (du khách từ Nha Trang, Khánh Hòa) chia sẻ: "Lần đầu tới đây mình thấy khá bất ngờ. Dù hơi đông đúc nhưng không gian ở đây rất 'chill' và thoáng mát, cảm giác như một nửa khác biệt của Sài Gòn. Ngồi ngắm cảnh ở đây thực sự rất tuyệt vời".
Cảnh quan đô thị xen lẫn kí ức tuổi thơ tạo nên bức tranh thu hút giới trẻ và những gia đình trẻ.