Bé trai đuối nước thương tâm sau khi xin gia đình đi thả diều

TPO - Bé trai 11 tuổi ở Đắk Lắk xin người nhà đi thả diều, đến tối không thấy về. Gia đình và lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, đến khuya phát hiện bé đuối nước, tử vong dưới hồ.

Ngày 22/3, lãnh đạo UBND xã Cuôr Đăng (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, một bé trai trên địa bàn vừa được phát hiện đuối nước, tử vong thương tâm dưới hồ.

Nạn nhân là cháu Y.B.N. (SN 2015, học sinh lớp 5, trú buôn Cuôr Đăng A, xã Cuôr Đăng).

Trước đó, tối 21/3, mẹ cháu Y.B.N. đến Công an xã Cuôr Đăng trình báo về việc con trai mình đi thả diều từ 8 giờ sáng đến thời điểm đó không thấy về. Gia đình đã tìm kiếm nhưng không thấy.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cuôr Đăng cùng gia đình tổ chức đi tìm tại các khu vực hồ, nơi cháu Y.B.N. hay tắm và đến nhà những người bạn để hỏi nhưng không ai biết cháu bé đi đâu.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng và gia đình phát hiện thi thể cháu Y.B.N. tại hồ Ea Đăng (thuộc địa bàn buôn Cuôr Đăng B, xã Cuôr Đăng).

Được biết, gia đình cháu Y.B.N. thuộc diện hộ nghèo. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương và nhà trường đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình.