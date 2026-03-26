Loài hoa như đốm lửa nhỏ đẹp nao lòng ven sông Lam

TPO - Tháng ba về cũng là lúc những cây hoa gạo cổ thụ ven sông Lam bừng nở đỏ rực, nhuộm thắm cả một vùng quê xứ Nghệ. Sắc hoa như những đốm lửa nhỏ thắp lên giữa trời, vừa rực rỡ, vừa bình yên, gợi về những ký ức tuổi thơ mộc mạc.
Từng chùm hoa nở dày, rực rỡ, như những đốm lửa nhỏ kết lại thành dải dài, kéo ánh nhìn của du khách từ xa. Không chỉ là loài hoa của ký ức tuổi thơ, hoa gạo ở Nhân Hòa còn trở thành “đặc sản” mùa xuân, điểm hẹn lý tưởng cho những ai yêu vẻ đẹp mộc mạc của làng quê xứ Nghệ. Ảnh: Rạng Đông