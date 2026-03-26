Loài hoa như đốm lửa nhỏ đẹp nao lòng ven sông Lam

Ngọc Tú

TPO - Tháng ba về cũng là lúc những cây hoa gạo cổ thụ ven sông Lam bừng nở đỏ rực, nhuộm thắm cả một vùng quê xứ Nghệ. Sắc hoa như những đốm lửa nhỏ thắp lên giữa trời, vừa rực rỡ, vừa bình yên, gợi về những ký ức tuổi thơ mộc mạc.

Cứ vào dịp tháng 3 hàng năm, những cây hoa gạo (hoa mộc miên) cổ thụ ven bờ sông Lam, dọc những cánh đồng, triền đê qua xã Nhân Hòa (Nghệ An﻿) lại bung nở rực rỡ. Sắc đỏ từ những bông hoa gạo tô điểm thêm cho không gian làng quê thanh bình, tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa nên thơ, khiến bất cứ ai ghé qua cũng không khỏi ngỡ ngàng. Ảnh: Rạng Đông
Dọc những con đường làng, ven sông hay trên triền đồi, sắc đỏ hoa gạo﻿ nổi bật giữa nền xanh của cây cối và ruộng đồng trù phú. Ảnh: Rạng Đông
Hoa gạo là loại cây thân gỗ cao lớn với chiều cao từ 15-20m. Đặc trưng của cây là thân vỏ có gai, rụng lá vào mùa đông và nở hoa đỏ rực vào tháng 3. Ảnh: Rạng Đông
Hoa có 5 cánh dày, lớn, mọc đỏ rực cả cây trước khi ra lá non, thường được ví như đốm lửa thắp sáng làng quê. Ảnh: Rạng Đông
Từng chùm hoa nở dày, rực rỡ, như những đốm lửa nhỏ kết lại thành dải dài, kéo ánh nhìn của du khách từ xa. Không chỉ là loài hoa của ký ức tuổi thơ, hoa gạo ở Nhân Hòa còn trở thành “đặc sản” mùa xuân, điểm hẹn lý tưởng cho những ai yêu vẻ đẹp mộc mạc của làng quê xứ Nghệ. Ảnh: Rạng Đông
Người dân địa phương cho biết, nhiều cây gạo ở đây đã tồn tại hàng chục, thậm chí hàng trăm năm. Qua bao mùa mưa nắng, những thân cây sần sùi vẫn hiên ngang đứng đó, mỗi năm lại đến hẹn bung nở, như một dấu mốc quen thuộc báo hiệu thời khắc giao mùa.
﻿Ảnh: Rạng Đông
Không chỉ thu hút bởi vẻ đẹp thiên nhiên, mùa hoa gạo còn mang lại sức sống mới cho vùng quê này. Nhận thấy tiềm năng du lịch, chính quyền địa phương xã Nhân Hòa đã tổ chức Lễ hội hoa gạo, từng bước đưa hình ảnh của xã, của những cây hoa gạo đến gần hơn với du khách. Ảnh: Rạng Đông
Dưới những tán gạo đỏ rực, du khách thoải mái thả dáng, say sưa ghi lại khoảnh khắc đẹp đã góp phần làm nên một không gian sống động mà vẫn đậm chất bình yên. Tất cả hòa quyện tạo nên một bức tranh làng quê vừa gần gũi, vừa đầy sức sống. Ảnh: Rạng Đông
Thiếu nữ trong trang phục dân tộc truyền thống nâng niu bông hoa gạo trên tay.
﻿Ảnh: Rạng Đông
Ông Nguyễn Minh Đức - Trưởng phòng Văn hoá xã hội xã Nhân Hòa - cho biết, trên địa bàn xã có hàng trăm cây hoa gạo. Trong đó hàng chục cây cổ thụ có tuổi đời từ 50-100 năm tuổi mọc tự nhiên trên con đường làng dẫn vào trung tâm xã.
Mùa hoa gạo không chỉ là thời điểm đẹp nhất trong năm của Nhân Hòa, mà còn là lời mời gọi đầy mê hoặc gửi tới du khách gần xa. Ảnh: Rạng Đông
Giữa nhịp sống hiện đại, sắc đỏ mộc mạc ấy như một điểm dừng chân để con người tìm về với thiên nhiên, với ký ức và với những giá trị bình dị mà sâu lắng của quê hương xứ Nghệ. Ảnh: Rạng Đông
Với hàng trăm cây gạo hiện hữu, trong đó có nhiều cây cổ thụ quý giá, Nhân Hòa đang từng bước gìn giữ và phát huy giá trị của “báu vật” thiên nhiên này. Việc mở rộng trồng thêm hoa gạo trên các tuyến đường chính không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn mở ra hướng phát triển du lịch bền vững, gắn với bản sắc địa phương. Ảnh: Rạng Đông
