Kéo co, bắn nỏ ở lễ hội Hoa Gạo

TPO - Giữa không gian lễ hội rực rỡ sắc hoa, các trò chơi dân gian như kéo co, bắn nỏ… đã trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, tạo nên bức tranh lễ hội sôi động, đậm đà bản sắc.
Thông qua hoạt động đồng diễn dân vũ đã góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong Nhân dân.
Các tay nỏ dự thi đều là những người có kinh nghiệm, tài giỏi trong việc bắn nỏ. Ai cũng tập trung vào từng cú bắn của mình để giành điểm cao nhất.
Ban giám khảo kiểm tra cung tên của các xạ thủ để chấm điểm và trao giải cho người chiến thắng. Ảnh: Rạng Đông.
Lễ hội Hoa Gạo được tổ chức thường niên vào dịp tháng 3 hàng năm. Lãnh đạo xã Nhân Hòa cho biết, lễ hội được tổ chức góp phần bảo tồn, phát huy giá trị cây Gạo và các di tích trên địa bàn xã. Thông qua lễ hội, còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, nét đẹp văn hóa, tiềm năng du lịch của xã tới nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh.