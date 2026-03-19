Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Đang xem xét xử lý Bùm Bum diễn chui 'Tiếng trống Mê Linh'

Anh Nhàn - Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tiết mục cải lương “Tiếng trống Mê Linh” do bà Võ Thị Thùy Dung (Bùm Bum) trình diễn trong chương trình Tự tình Phương Nam 4 vừa qua đã bị Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM xác nhận là tiết mục “diễn chui”, tức biểu diễn trái phép khi không được cơ quan quản lý cấp phép.

Liên quan đến sự việc tiết mục cải lương Mê Linh biệt khúc do bà Võ Thùy Dung (biệt danh Bùm Bum) trình diễn trong chương trình Tự tình Phương Nam 4” gây tranh cãi trong dư luận, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã có phản hồi chính thức tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội chiều 19/3.

Ngày 26/2, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã nhận được đề nghị tổ chức chương trình Tự tình Phương Nam 4 từ Công ty TNHH Giải trí Kim Loan. Sau khi xem xét hồ sơ đầy đủ, Sở đã có văn bản chấp thuận tổ chức chương trình và Hội đồng Nghệ thuật của Sở cũng đã tiến hành thẩm định trước khi sự kiện diễn ra.

Bùm Bum vào vai Trưng Trắc trong Tiếng trống Mê Linh gây tranh luận trái chiều.

Tuy nhiên, qua công tác quản lý và kiểm tra sau đó, Sở phát hiện tiết mục Mê Linh biệt khúc của bà Bùm Bum không nằm trong danh mục các tiết mục được duyệt và chấp thuận.

"Đây là hành vi biểu diễn ngoài danh mục, tức diễn chui, vi phạm quy định pháp luật về hoạt động biểu diễn nghệ thuật", đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phản hồi.

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM thông tin thêm ngày 16/3, Sở đã làm việc trực tiếp với bà Phạm Nguyễn Thái Hiền - Giám đốc Công ty TNHH Giải trí Kim Loan. Người này đã thừa nhận sai phạm khi đưa tiết mục chưa được duyệt vào chương trình.

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đang hoàn thiện hồ sơ để xác lập hành vi vi phạm và sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nhằm duy trì kỷ cương, trật tự trong hoạt động nghệ thuật tại TPHCM.

Về mặt quan điểm, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM luôn khuyến khích tinh thần kế thừa và phát huy các giá trị nghệ thuật truyền thống, đặc biệt với các tác phẩm cải lương kinh điển có giá trị học thuật và tư tưởng sâu sắc. Tuy nhiên, việc trình diễn các vai diễn mẫu mực này đòi hỏi sự nghiêm túc, học hỏi và tôn trọng nghệ thuật, tránh những sai phạm làm ảnh hưởng đến uy tín của nghệ sĩ và chương trình biểu diễn.

Sở sẽ tăng cường vai trò chuyên môn của Hội đồng Nghệ thuật trong việc định hướng, thẩm định và giám sát các chương trình biểu diễn nghệ thuật nhằm bảo đảm chất lượng và tuân thủ pháp luật.

Bùm Bum là con gái nghệ sĩ Tiểu Linh và được khán giả biết đến qua các clip livestream bán hàng cùng Hồng Loan, con nuôi cố nghệ sĩ Vũ Linh.

Gần đây, Bùm Bum nhận nhiều chỉ trích sau khi thể hiện tiết mục cải lương kinh điển “Mê Linh biệt khúc” cùng Hồ Khắc Tùng trong chương trình “Tự tình Phương Nam 4”.

#Vụ việc tiết mục cải lương 'Mê Linh biệt khúc' #Quản lý và kiểm tra hoạt động biểu diễn nghệ thuật #Vi phạm quy định về biểu diễn chui #Vai trò của Hội đồng Nghệ thuật trong thẩm định #Khuyến khích phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống #Xử lý hành vi vi phạm trong hoạt động nghệ thuật #Chương trình 'Tự tình Phương Nam 4' và các quy trình duyệt #Đấu tranh chống biểu diễn trái phép trong nghệ thuật #Bảo vệ uy tín nghệ sĩ và chương trình biểu diễn #Dự án cải lương và sự hồi sinh của nghệ thuật truyền thống

