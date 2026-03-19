Đang xem xét xử lý Bùm Bum diễn chui 'Tiếng trống Mê Linh'

TPO - Tiết mục cải lương “Tiếng trống Mê Linh” do bà Võ Thị Thùy Dung (Bùm Bum) trình diễn trong chương trình Tự tình Phương Nam 4 vừa qua đã bị Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM xác nhận là tiết mục “diễn chui”, tức biểu diễn trái phép khi không được cơ quan quản lý cấp phép.

Liên quan đến sự việc tiết mục cải lương Mê Linh biệt khúc do bà Võ Thùy Dung (biệt danh Bùm Bum) trình diễn trong chương trình Tự tình Phương Nam 4” gây tranh cãi trong dư luận, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã có phản hồi chính thức tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội chiều 19/3.

Ngày 26/2, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã nhận được đề nghị tổ chức chương trình Tự tình Phương Nam 4 từ Công ty TNHH Giải trí Kim Loan. Sau khi xem xét hồ sơ đầy đủ, Sở đã có văn bản chấp thuận tổ chức chương trình và Hội đồng Nghệ thuật của Sở cũng đã tiến hành thẩm định trước khi sự kiện diễn ra.

Bùm Bum vào vai Trưng Trắc trong Tiếng trống Mê Linh gây tranh luận trái chiều.

Tuy nhiên, qua công tác quản lý và kiểm tra sau đó, Sở phát hiện tiết mục Mê Linh biệt khúc của bà Bùm Bum không nằm trong danh mục các tiết mục được duyệt và chấp thuận.

"Đây là hành vi biểu diễn ngoài danh mục, tức diễn chui, vi phạm quy định pháp luật về hoạt động biểu diễn nghệ thuật", đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phản hồi.

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM thông tin thêm ngày 16/3, Sở đã làm việc trực tiếp với bà Phạm Nguyễn Thái Hiền - Giám đốc Công ty TNHH Giải trí Kim Loan. Người này đã thừa nhận sai phạm khi đưa tiết mục chưa được duyệt vào chương trình.

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đang hoàn thiện hồ sơ để xác lập hành vi vi phạm và sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nhằm duy trì kỷ cương, trật tự trong hoạt động nghệ thuật tại TPHCM.

Về mặt quan điểm, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM luôn khuyến khích tinh thần kế thừa và phát huy các giá trị nghệ thuật truyền thống, đặc biệt với các tác phẩm cải lương kinh điển có giá trị học thuật và tư tưởng sâu sắc. Tuy nhiên, việc trình diễn các vai diễn mẫu mực này đòi hỏi sự nghiêm túc, học hỏi và tôn trọng nghệ thuật, tránh những sai phạm làm ảnh hưởng đến uy tín của nghệ sĩ và chương trình biểu diễn.

Sở sẽ tăng cường vai trò chuyên môn của Hội đồng Nghệ thuật trong việc định hướng, thẩm định và giám sát các chương trình biểu diễn nghệ thuật nhằm bảo đảm chất lượng và tuân thủ pháp luật.