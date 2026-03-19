Lễ hội đền Đức Hoàng vỡ trận

TPO - Hơn 5.000 người dân đổ về sân từ giữa trưa, bất chấp nắng nóng để giữ chỗ xem trận chung kết bóng chuyền trong khuôn khổ lễ hội đền Đức Hoàng, khiến khán đài chật kín, không còn chỗ trống.
Ông Nguyễn Viết Phong - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Giai Lạc - cho biết giải bóng chuyền lễ hội đền Đức Hoàng năm nay quy tụ 12 đội nam, nữ đến từ các địa phương thuộc huyện Yên Thành (cũ). Điểm mới là các đội nam được phép tăng cường cầu thủ ngoại, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, mang đến những trận đấu hấp dẫn, kịch tính.
Dù trận đấu bắt đầu vào 15h, nhưng từ khoảng giữa trưa, nhiều người đã có mặt tại sân để giữ chỗ. Dưới thời tiết nắng nóng gay gắt, khán đài nhanh chóng kín chỗ, tạo nên khung cảnh đông đúc, sôi động.
Không chỉ có bóng chuyền, lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như rước kiệu, tế lễ, kéo co, đẩy gậy, đua thuyền… thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.