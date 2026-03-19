Lễ hội đền Đức Hoàng vỡ trận

Thu Hiền

TPO - Hơn 5.000 người dân đổ về sân từ giữa trưa, bất chấp nắng nóng để giữ chỗ xem trận chung kết bóng chuyền trong khuôn khổ lễ hội đền Đức Hoàng, khiến khán đài chật kín, không còn chỗ trống.

tp-23.jpg
Lễ hội đền Đức Hoàng lần thứ 24 diễn ra từ ngày 16 đến 20/3 (tức 28 tháng Giêng đến ngày 2/2 âm lịch) tại xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An. Đây là hoạt động nhằm tưởng nhớ, tri ân Sát Hải Đại Vương Hoàng Tá Thốn﻿ - vị tướng tài ba thời Trần (thế kỷ XIII) có công lớn trong chống giặc Nguyên Mông. Năm 1998, đền Đức Hoàng được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, năm 2022 được UBND tỉnh Nghệ An công nhận điểm du lịch và sản phẩm Ocop về du lịch.
tp-7.jpg
Trong khuôn khổ lễ hội đền Đức Hoàng,﻿ giải bóng chuyền đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo người dân. Đỉnh điểm là trận chung kết bóng chuyền nam với sự góp mặt của hơn 5.000 khán giả đến theo dõi và cổ vũ.
tp-10-2618.jpg
tp-1-124.jpg
Ông Nguyễn Viết Phong - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Giai Lạc - cho biết giải bóng chuyền lễ hội đền Đức Hoàng năm nay quy tụ 12 đội nam, nữ đến từ các địa phương thuộc huyện Yên Thành (cũ). Điểm mới là các đội nam được phép tăng cường cầu thủ ngoại, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, mang đến những trận đấu hấp dẫn, kịch tính.
tp-8-1434.jpg
tp-12.jpg
Dù trận đấu bắt đầu vào 15h, nhưng từ khoảng giữa trưa, nhiều người đã có mặt tại sân để giữ chỗ. Dưới thời tiết nắng nóng gay gắt, khán đài nhanh chóng kín chỗ, tạo nên khung cảnh đông đúc, sôi động.
tp-20.jpg
Dù lượng khán giả đến sân đông kỷ lục, công tác tổ chức vẫn được đảm bảo, an ninh trật tự ổn định, không xảy ra tình trạng gián đoạn.
tp-9-9803.jpg
Trận chung kết giữa đội Giai Lạc và đội Yên Thành đã diễn ra sôi nổi với nhiều pha bóng đẹp mắt. Chung cuộc, đội Yên Thành giành chiến thắng thuyết phục 3-0 để lên ngôi vô địch.
tp-5-4212.jpg
Bóng chuyền nữ cũng thu hút đông đảo người dân theo dõi, cổ vũ.
tp-17.jpg
tp-19-8126.jpg
﻿tp-15.jpg
﻿tp-2.jpg﻿
Không chỉ có bóng chuyền, lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như rước kiệu, tế lễ, kéo co, đẩy gậy, đua thuyền… thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.
