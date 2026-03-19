Đưa tín ngưỡng thờ Mẫu vào ballet

TPO - Tín ngưỡng thờ Mẫu - di sản được UNESCO ghi danh - sẽ được lồng ghép khéo léo trong vở ballet "Dó" diễn ra vào tối 29/3 tại nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).

Sau 2 năm công diễn, vở ballet Dó trở lại với khán giả thủ đô vào ngày 29/3 tại nhà hát Hồ Gươm với nhiều thay đổi đáng kể, mang đến trải nghiệm nghệ thuật mới mẻ thông qua một ngôn ngữ biểu đạt mới, nơi kỹ thuật ballet hàn lâm gặp gỡ đời sống văn hóa Việt Nam.

20 nghệ sĩ ballet Việt Nam thuộc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam cùng nghệ sĩ múa Vũ Ngọc Khải, NSƯT Phan Lương, nghệ sĩ thể nghiệm Hà Tứ Thiên sẽ thể hiện nhiều tổ hợp, động tác như quăng chài, gánh nước, cấy lúa... quen thuộc trong đời sống thường nhật của cư dân nông nghiệp.

Các nghệ sĩ thể hiện một trích đoạn của Dó.

Vở diễn cũng lấy cảm hứng từ các chất liệu dân gian như quạt giấy, chiếu hoa và giấy dó để làm nổi bật văn hóa truyền thống của Việt Nam. Tất cả được tái hiện theo lối trừu tượng hóa thành quỹ đạo chuyển động và nhịp điệu cơ thể.

NSƯT Phan Lương - biên đạo của Dó - chia sẻ: "Từ những yếu tố đó, chúng tôi lựa chọn chất liệu kết hợp giữa nền tảng ballet hàn lâm và tinh thần chuyển động của múa đương đại. Chất liệu này đòi hỏi diễn viên vừa có kỹ thuật ballet vững chắc, vừa làm chủ được ngôn ngữ đương đại. Hiện nay ở Việt Nam, không nhiều đơn vị có lực lượng nghệ sĩ đáp ứng được yêu cầu này, và các nghệ sĩ ballet của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam là một trong số ít có thể thực hiện được".

Trong khi đó, biên đạo Vũ Ngọc Khải nhấn mạnh việc khai thác sâu ngôn ngữ múa Việt, từ động tác bàn tay đến các biểu tượng dân gian, để tạo nên cấu trúc chuyển động phức hợp. Anh cũng nói sẽ đưa tín ngưỡng thờ Mẫu - di sản được UNESCO ghi danh - vào vở diễn.

Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam - Julien Guerrier - cùng ê-kíp thực hiện vở diễn.

Biên đạo Vũ Ngọc Khải và NSƯT Phan Lương - biên đạo của vở ballet Dó.

Tổng đạo diễn Hương Na Trần cho biết từ những hình tượng rất Việt Nam như chú Tễu, chiếc nơm, thần Nông hay chiếu hoa, ê-kíp đã chắt lọc và chuyển hóa thành ngôn ngữ của múa.

"Mong muốn của ê-kíp là tạo nên tác phẩm nghệ thuật hàn lâm mang đậm bản sắc Việt, để khi Dó cất lời trên sân khấu, khán giả có thể cảm nhận được vẻ đẹp của tâm hồn và văn hóa Việt Nam theo một cách vừa quen thuộc, vừa mới mẻ", bà Hương Na Trần nói.

Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam - Julien Guerrier - chia sẻ sự ngưỡng mộ cho đạo diễn Hương Na Trần và hai biên kịch Phan Lương, Vũ Ngọc Khải đã tạo ra tác phẩm tuyệt vời để kết nối con người, truyền cảm hứng giữa các cộng đồng.

Theo ông, Dó cho thấy sức mạnh của văn hóa trong việc vượt qua biên giới, làm mới các giá trị cổ điển châu Âu bằng trí tưởng tượng của nghệ sĩ Việt. Vở ballet đương đại Dó được biểu diễn vào tối 29/3 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).