Người đẹp gốc Việt giành chiến thắng ở Hoa hậu Hòa bình Thái Lan

TPO - Người đẹp Phatcharamon Thepraksa đã chiến thắng giải Miss Pattaya thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026. Cô 18 tuổi, là người Thái gốc Việt.

Ngày 17/3 đã diễn ra cuộc thi Miss Grand Pattaya, thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026. Đây là vòng thi phụ quan trọng, nơi các thí sinh phải tham gia trình diễn nhiều vòng thi, bao gồm cả ứng xử.

Kết thúc đêm thi, ban tổ chức đã chọn ra người đẹp giành danh hiệu được yêu thích nhất. Giải thưởng đã được trao cho người đẹp gốc Việt - Phatcharamon Thepraksa. Cô là đại diện của tỉnh Chachoengsao ở cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026.

Trong đêm thi, Phatcharamon Thepraksa cùng các thí sinh trình diễn trang phục đi biển, dạ hội, ứng xử. Người đẹp diện bộ váy dạ hội màu hồng cắt xẻ táo bạo. Cô được đánh giá có phần thi ứng xử thông minh, trôi chảy.

Trước đó, Phatcharamon Thepraksa cùng 76 thí sinh tham gia trình diễn trong hai đêm thi phụ là Swimsuit Competition và Trang phục dân tộc. Cô được đánh giá có phong độ ổn định, kỹ năng trình diễn tốt.

Sau các phần thi ở Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026, Phatcharamon Thepraksa ngày càng nhận được sự chú ý, yêu mến từ các fan sắc đẹp Việt. Cô đã nhận được nhiều tin nhắn chúc mừng, động viên của khán giả Việt Nam.

Phatcharamon Thepraksa năm nay 18 tuổi, có mẹ là người Quảng Bình đã sang Thái Lan sinh sống, làm việc từ lâu. "Từ nhỏ tôi đã nghe mẹ kể nhiều về Việt Nam, về con người, về quê hương, và đặc biệt là tình cảm to lớn mà bà dành cho mảnh đất này", Phatcharamon chia sẻ.



Đến với hành trình Miss Grand Thailand 2026, cô cho biết không chỉ tham gia để chinh phục ước mơ, mà còn muốn kể câu chuyện của chính mình, để ba mẹ tự hào, đặc biệt là mẹ cô, một người con nghị lực đến từ Quảng Bình, Việt Nam đã sang Thái lập nghiệp từ khi còn là cô bé 16 tuổi.

Người đẹp hy vọng nhận được sự yêu thương và ủng hộ từ cộng đồng người Việt, tiếp thêm cho cô sức mạnh trên hành trình chinh phục chiếc vương miện Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026.

Phatcharamon Thepraksa không phải là người đẹp gốc Việt duy nhất từng tham gia Hoa hậu Hòa bình Thái Lan. Năm 2023, người đẹp Paulius Prajakrattanakul - đại diện tỉnh Nakhon Phanom giành ngôi Á hậu 5 Hoa hậu Hòa bình Thái Lan. Cô là con lai với 3 dòng máu Thái - Việt - Trung.

Pailiuus là con lai Thái - Việt thứ 2 từng đến với đấu trường nhan sắc Miss Grand Thailand. Người đầu tiên là Buppha Nilsawat, đại diện cho tỉnh Bueng Kan vào năm 2016, cô giành được giải phụ Trang phục dân tộc đẹp nhất tại Miss Grand Thailand 2016.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026 trải qua nhiều phần thi phụ trước khi bước vào đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 28/3. Người chiến thắng giành quyền đại diện Thái Lan tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026.

Đương kim Hoa hậu Hòa bình Thái Lan là người đẹp Saranrat Puagpipat. Cô đại diện Thái Lan tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 và giành ngôi á hậu 1. Sau cuộc thi, cô lấn sân điện ảnh thành công và trở thành ngôi sao phòng vé ở Thái Lan.