Thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan thi áo tắm

TPO - 77 thí sinh tham gia trình diễn trong đêm thi Swimsuit Competition thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026. Dàn người đẹp thi nhau làm lố khi trình diễn để thu hút sự chú ý.

Tối 15/3 đã diễn ra phần thi Swimsuit Competition thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026 với sự tham gia của 77 thí sinh đại diện các tỉnh, thành. Trước đó, các thí sinh đã trải qua đêm thi trình diễn trang phục dân tộc.

Thí sinh thi nhau làm lố

Trong đêm thi Swimsuit Competition, 77 thí sinh trình diễn mẫu bikini hai mảnh tông màu rực rỡ. Thiết kế bikini năm nay bị nhận xét lỗi mốt, sến sẩm, không tôn được vóc dáng thí sinh.

Điểm nhấn quen thuộc của đêm thi là màn phô diễn kỹ năng catwalk của dàn người đẹp. Hoa hậu Hòa bình Thái Lan vốn là cuộc thi đề cao khả năng trình diễn, tạo điều kiện cho thí sinh tung hứng trên sân khấu.

Nhiều thí sinh thể hiện những kỹ năng catwalk độc, lạ như xoay nhiều vòng, múa, lộn nhào khiến khán giả bên dưới khán đài hú hét. Đây vốn được xem là đặc sản của các cuộc thi do ông Nawat tổ chức.

Tuy nhiên, nhiều thí sinh bị nhận xét làm lố, có những động tác khó hiểu hoặc tạo dáng phản cảm. Năm nay, nhiều thí sinh tiếp tục gây tranh cãi khi có những màn trình diễn bị nhận xét lố lăng, quá đà.

Format của phần thi Swimsuit Competition năm nay cũng có nhiều thay đổi. Cuối đêm thi, ban tổ chức chọn ra 8 thí sinh, sau đó chia làm 4 cặp để các thí sinh đọ kỹ năng catwalk. Sau đó, 4 thí sinh vào vòng trong tiếp tục so đọ khả năng trình diễn để tìm ra người đẹp giành giải Trình diễn áo tắm đẹp nhất. Chung cuộc, đại diện Buriram đã giành được giải thưởng này.

Hoa hậu Hòa bình Thái Lan giảm nhiệt

Tuy làm lố nhưng đêm thi áo tắm của Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026 vẫn bị nhận xét giảm nhiệt so với các mùa giải trước đây.

Lượt xem livestream đêm thi Swimsuit Competition năm nay giảm rõ rệt so với các mùa giải trước. Bên cạnh đó, thiết kế sân khấu, âm thanh, ánh sáng cũng bị nhận xét kém hoành tráng hơn hẳn. Năm nay, đêm thi diễn ra ở sân khấu trong nhà có diện tích khá nhỏ, bối cảnh sân khấu bị nhận xét lỗi mốt, kém thu hút.

Bên cạnh đó, việc thí sinh thi nhau làm lố bị cho rằng gây ra sự nhàm chán, không còn thu hút sự chú ý của công chúng. Ông Nawat được cho rằng đã hết chiêu để thu hút công chúng ngoài việc để dàn thí sinh diễn trò trên sân khấu.

Mùa giải Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026 diễn ra khá sớm nhưng không còn sôi nổi và hút truyền thông như các năm trước đây. Mức độ đầu tư của ông Nawat dành cho Miss Grand Thailand cũng giảm hơn hẳn.

Nguyên nhân được cho là năm nay ông Nawat tổ chức nhiều cuộc thi, từ cấp quốc gia đến quốc tế, nên không còn sự chú trọng cho cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan.

Sau các phần thi áo tắm, trang phục dân tộc, 77 thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026 chuẩn bị tham dự các đêm thi bán kết và chung kết dự diễn kiến ra ngày 28/3. Trong chung kết, đương kim hoa hậu Saranrat Puagpipat trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Cô đại diện Thái Lan tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 và giành ngôi á hậu 1.