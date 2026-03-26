Sự cố hy hữu ở Hoa hậu Hòa bình Thái Lan

TPO - Sự cố hy hữu đã xảy ra ở đêm bán kết Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026 khi thí sinh bị rơi răng giả trong lúc hô tên, trình diễn váy dạ hội.

Đêm bán kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026 đã diễn ra tối 25/3 với sự tham gia của 77 thí sinh đại diện các tỉnh, thành. Trong đêm thi, thí sinh trình diễn trang phục dạ hội và áo tắm.

Ở phần thi dạ hội, thí sinh kết hợp hô tên, giới thiệu về tỉnh, thành mà mình đại diện. Sự cố hy hữu đã xảy ra với thí sinh Kamolwan Chanago - đại diện tỉnh Pathum Thani khi cô hô tên. Người đẹp đã bị rơi răng giả ngay trên sóng livestream khiến nhiều người bất ngờ.

77 thí sinh trình diễn trong đêm bán kết Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, Kamolwan Chanago đã quay mặt vào trong để chỉnh sửa lại, sau đó tiếp tục trình diễn. Cô vẫn giữ bình tĩnh và tự tin hoàn thành phần trình diễn váy dạ hội của mình.

Sự cố gây bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người cho rằng đây là sự cố hy hữu ở một cuộc thi hoa hậu. Khán giả tỏ ra cảm thông với tình huống trớ trêu mà người đẹp gặp phải.

Một bộ phận fan sắc đẹp lại bày tỏ nghi ngờ liệu đây là sự cố hay người đẹp cố tình để gây sự chú ý vì việc thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan diễn trò lố trên sân khấu không hiếm gặp.

Bên cạnh người đẹp tỉnh Pathum Thani, nhiều thí sinh khác cũng gặp sự cố trong đêm bán kết. Người đẹp Pitchayawi Yokoyama - đại diện tỉnh Krung Thep Maha Nakhon vấp váy suýt ngã khi trình diễn mở màn đêm bán kết. Trong khi đó, nhiều người đẹp khác gặp sự cố lộ nội y trên sóng livestream vì mặc váy áo cắt xẻ quá đà.

Một thí sinh gây chú ý trong đêm bán kết là người đẹp đại diện tỉnh Satun. Trước đêm bán kết, cô gặp tai nạn trật mắt cá chân, phải ngồi xe lăn. Gặp sự cố nhưng đại diện Satun vẫn hoàn thành 2 phần trình diễn dạ hội và áo tắm trên xe lăn, nhận được sự cổ vũ của khán giả.

Bán kết Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026 được nhận xét giảm nhiệt, kém hấp dẫn so với những năm trước đây dù vẫn được ông Nawat và ban tổ chức đầu tư về âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng sân khấu.

Trang phục dạ hội của hầu hết thí sinh bị nhận xét sến sẩm, rườm rà, lỗi mốt. Trong khi đó, mẫu áo tắm trình diễn trong bán kết không được đánh giá cao về màu sắc và kiểu dáng.

Mặt bằng thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026 cũng không nhận được sự đánh giá cao của công chúng. Các đại diện hiếm hoi được nhận xét nổi bật trong đêm bán kết là Phuket, Chon Buri, Buriram...

Những thí sinh còn lại đều chọn cách trình diễn tạo nét, uốn éo quá đà, gây nhàm chán cho người xem. Nhiều người nhận xét Hoa hậu Hòa bình Thái Lan không còn sức hút nếu ông Nawat không có những đổi mới trong những năm tới.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026 trải qua nhiều phần thi phụ trước khi bước vào đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 28/3. Người chiến thắng giành quyền đại diện Thái Lan tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026.

Đương kim Hoa hậu Hòa bình Thái Lan là người đẹp Saranrat Puagpipat. Cô đại diện Thái Lan tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 và giành ngôi á hậu 1. Sau cuộc thi, Saranrat Puagpipat trở thành cái tên gây chú ý trên màn ảnh xứ chùa vàng.