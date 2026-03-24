Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ bị hai người tiền nhiệm chỉ trích

TPO - Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch bị hai người tiền nhiệm là Hoa hậu Hoàn vũ 1991 Lupita Jones và Hoa hậu Hoàn vũ 2020 Andrea Meza chỉ trích trên truyền hình.

Hoa hậu Hoàn vũ 1991 Lupita Jones và Hoa hậu Hoàn vũ 2020 Andrea Meza cùng xuất hiện trong một chương trình truyền hình với tư cách khách mời. Cả hai đã gây ra tranh luận khi chỉ trích những phát ngôn và hành động gần đây của đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch.

Lupita Jones nói: "Tôi nghĩ cô ấy cần cẩn thận hơn trong cách diễn đạt quan điểm của mình bởi vì đây không phải là lần đầu trong một số bài thuyết trình, cô ấy đã hạ thấp đóng góp của các Hoa hậu Hoàn vũ trước đây. Cô ấy cần nhận ra rằng mặc dù cô ấy đang tạo dựng con đường riêng nhưng đã có nhiều người tiền nhiệm của cô ấy để lại những di sản to lớn".

Bà chia sẻ thêm: "Và còn cả cách cô ấy thể hiện bản thân nữa. Cô ấy nói rằng cô ấy là người duy nhất làm được điều này, điều kia. Cô gái à, có nhiều người trong chúng ta đã làm việc chăm chỉ vì danh hiệu này và mang lại danh tiếng lớn cho nó. Đừng quên rằng trước cô đã có nhiều người trong chúng ta để lại di sản quan trọng".

Hoa hậu Hoàn vũ 2020 Andrea Meza - giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ 2025 - cho biết: "Tôi hiểu rằng đôi khi bạn có thể lo lắng hoặc cảm thấy bị tấn công bởi một câu hỏi, và sau đó bạn phản ứng thái quá. Suy cho cùng, bạn phải thể hiện rằng mình có một sứ mệnh rõ ràng".

Andrea Meza cho rằng ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cần cải tổ ngay lập tức để Fatima Bosch nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn. "Tổ chức cần có người phụ trách quan hệ công chúng - người sẽ giúp cô ấy trong những tình huống như thế này", Andrea Meza nói.

Nhiều người đồng tình với Lupita Jones và Andrea Meza, cho rằng cách hành xử và thái độ của Fatima Bosch thiếu chuyên nghiệp.

Lupita Jones từng công khai chê bai Fatima Bosch. Bà Lupita nói: “Thành thật mà nói, Fatima Bosch không cư xử như một hoa hậu, và tôi buộc phải nói điều này dù biết rằng mọi phát ngôn của tôi thường bị hiểu sai. Nhưng tôi vẫn giữ quan điểm của mình, một nữ hoàng sắc đẹp không được phép bỏ ngang các buổi phỏng vấn với truyền thông".

Lupita khẳng định Miss Universe là danh hiệu có sức ảnh hưởng, hình ảnh đại diện mang tầm vóc toàn cầu. "Fatima không thể xuất hiện và vui đùa như nữ hoàng lễ hội, mà cần phải trở thành một đại diện xứng đáng của đất nước Mexico trên trường quốc tế", bà nói.

Trong khi đó, Andrea Meza đảm nhận vai trò giám khảo tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ở Thái Lan. Nhiều camera của khán giả quay được khoảnh khắc Andrea biểu lộ cảm xúc thờ ơ, vô hồn khi Fatima Bosch được xướng tên đăng quang dù cả hai là đồng hương Mexico.

Fatima Bosch được xem là Hoa hậu Hoàn vũ gây tranh cãi nhất lịch sử. Sau 4 tháng đăng quang, Fatima Bosch bận rộn với nhiều chuyến công tác trên khắp thế giới. Tuy nhiên, cô vẫn bị khán giả quay lưng.

Hôm 8/3, Fatima Bosch tham gia Hội nghị MX '26 tại Đại học Harvard với tư cách diễn giả. Trang chủ Miss Universe cho rằng Fatima Bosch là Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên trong lịch sử được mời đến Harvard, tuy nhiên nhiều người cho rằng thông tin này không chính xác.

Cư dân mạng chỉ ra rằng trước đây, Hoa hậu Hoàn vũ 1999 cũng từng có vinh dự phát biểu ở Đại học Harvard trong chiến dịch phòng chống AIDS.

Chuyên trang sắc đẹp Critical Beauty cho biết Fatima Bosch không được hội đồng trường Harvard mời đến thuyết trình mà cô chỉ được một sinh viên người Mexico mời đến tham gia hoạt động giao lưu cùng câu lạc bộ sinh viên.