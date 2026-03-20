Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Giáo viên tiếng Anh cao 1,76 m đăng quang hoa hậu

Duy Nam

TPO - Người đẹp Eugenia Redin đã đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia Bolivia 2026. Cô là giáo viên tiếng Anh, có chiều cao ấn tượng 1,76 m.

Người đẹp Eugenia Redin đã được bổ nhiệm trở thành Hoa hậu Siêu quốc gia Bolivia 2026. Cô giành quyền đại diện Bolivia tham dự Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 dự kiến tổ chức vào tháng 7 ở Ba Lan.
Chiến thắng của Eugenia Redin không gây bất ngờ vì cô được nhận xét là người đẹp nổi bật, giàu kinh nghiệm thi nhan sắc. Eugenia Redin được đánh giá là ứng viên tiềm năng của khu vực châu Mỹ tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2026.
Eugenia Redin năm nay 24 tuổi, cao 1,76 m, nhan sắc hiện đại, quyến rũ đậm chất Latinh.
Cô hiện là giáo viên tiếng Anh cho trẻ em, đồng thời đang theo học chuyên ngành Kỹ thuật kinh doanh. Người đẹp muốn xây dựng nền tảng giáo dục toàn diện, kết hợp giữa học thuật và phát triển nghề nghiệp.
Eugenia Redin có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng. Cô từng đạt danh hiệu Hoa hậu Santa Cruz 2025 và Nữ hoàng Mỹ Latinh Bolivia 2026.
Đầu năm 2026, cô đại diện Bolivia tham gia cuộc thi Reina Hispanoamericana 2026 và dừng chân ở top 13 khiến nhiều người tiếc nuối.
Eugenia Redin có hình thể đầy đặn, khỏe khoắn. Trên trang cá nhân, cô thường đăng tải những hình ảnh khoe vóc dáng sexy và nhận được lời khen ngợi từ những người theo dõi.
Vóc dáng ấn tượng cùng kỹ năng trình diễn, biểu cảm chuyên nghiệp được xem là lợi thế của Eugenia Redin ở đấu trường quốc tế. Vẻ đẹp hiện đại, sắc sảo của cô được nhận xét phù hợp với tiêu chí cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia.
Những năm gần đây, Bolivia có thành tích ấn tượng ở sân chơi Hoa hậu Siêu quốc gia. Năm ngoái, đại diện Bolivia là người đẹp Vanessa Hayes đã lọt vào top 12 chung cuộc.
Năm 2024, đại diện Bolivia là người đẹp Estefanía Ibarra cũng được xướng tên vào top 25. Năm 2022, người đẹp Macarena Castillo giúp Bolivia lập thành tích lọt vào top 24 chung cuộc.
Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 dự kiến chung kết ngày 31/7/2026 tại Ba Lan. Đây là lần thứ 17 cuộc thi được tổ chức. Hiện đã có khoảng hơn 20 quốc gia tìm được đại diện tham dự cuộc thi.
Hoa hậu Siêu quốc gia được xem là một trong 6 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới. Tuy nhiên nhiều năm nay, danh tiếng cuộc thi đi xuống do bê bối bị tố bán giải, công tác tổ chức thiếu chuyên nghiệp. Đương kim Hoa hậu Siêu quốc gia là người đẹp Eduarda Braum. Cô là người đẹp Brazil đầu tiên đăng quang danh hiệu Miss Supranational.
Năm 2025, ban tổ chức Hoa hậu Siêu quốc gia thông báo quy chế mới cho mùa giải mới. Theo đó, độ tuổi của thí sinh là từ 18-32 tuổi, cho phép phụ nữ đã ly hôn được đăng ký dự thi. Đặc biệt ban tổ chức cho biết các thí sinh đã từng tham gia cuộc thi được phép trở lại thi tiếp sau thời hạn 2 năm, miễn là được các giám đốc quốc gia chấp thuận.
#Hoa hậu Siêu quốc gia #Miss Supranational #giáo viên tiếng Anh #đăng quang hoa hậu

Xem thêm

